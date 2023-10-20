Зачем пушке стрелять на 100 километров

Дальнобойная артиллерия проигрывает конкуренцию на поле боя

Пушки могут стрелять на 100 км? Да, могут! Но зачем?

5 апреля 2023 года украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Местный коллега Анджей Дуда повел его в королевский замок. И сразу же подвел к картине Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом».

Огромный красивый шатер. Гордо восседающий король Стефан. Перед ним стоит на кленях иерарх русской православной церкви и протягивает золотое блюдо. (Уж не с ключами ли от Пскова?) Один русский боярин стоит на коленях и молит о пощаде, а другой бьет лбом об землю.

Что же было на самом деле? Какое историческое происшествие хотел изобразить Ян Матейко, польский национальный классик, исторический живописец и баталист (известный, между прочим, не только своей буйной фантазией, но и нарочитыми неточностями в передаче крупных и мелких исторических деталей)?

26 августа 1581 года к городу подошли основные силы польского войска во главе со Стефаном Баторием. Король приказал поставить свой шатер недалеко от стен Пскова – у церкви Николая Чудотворца. Как говорилось в «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков» (написанной вскоре после героической обороны города, в 1580-х годах, можно сказать, по горячим следам):

«Говорили, что королевский шатер должен стоять у церкви Николы-чудотворца в Любятове, на Московской дороге. Государевы же бояре и воеводы не велели стрелять по шатрам днем, но все орудия для этого велели днем приготовить. Когда же были поставлены многие шатры и наступила ночь, приблизительно часу в третьем, повелели ударить по ним из больших орудий. Наутро же не увидели ни одного шатра, и, как рассказывали языки, многие знатные паны были тут убиты» (перевод со старославянского Валентины Охотниковой).

Есть сведения, что король Стефан сказал по этому поводу: «В Литве нет ни одной такой пищали, которая бы так далеко стреляла!».

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Как видим, уже в XVI веке дальнобойная артиллерия обеспечивала успех при осаде крепостей и в позиционной войне. Пушки непрерывно совершенствовались.

И вот 23 марта 1918 года в 7.20 утра в центре Парижа на площади Республики раздался сильный взрыв. Парижане в испуге обратили взоры к небу – но там не было ни цеппелинов, ни аэропланов. Предположение, что Париж обстреливала вражеская артиллерия, поначалу никому не приходило в голову: ведь линия фронта находилась в 90 км западнее города.

Но увы – таинственные взрывы продолжались. До 7 августа 1918 года немцы выпустили 367 снарядов, из которых две трети попали в центр города, а треть – в пригороды.

Фирма Круппа специально для обстрела Парижа изготовила сверхдальние пушки калибром 210 мм и длиной ствола 160 калибров. Снаряд весом 103–118 кг был обычного типа с двумя ведущими поясками. Вес взрывчатого вещества в снаряде – 7 кг, вес порохового заряда – 250 кг. При начальной скорости 1578 м/с наибольшая дальность составляла 120 км. Стреляла пушка с бетонного основания. Общий вес установки достигал 750 т.

В августе 1918 года немцы вывезли 21-см пушку в Германию и пустили ее на металлолом.

«Парижская пушка» практически не нанесла военного ущерба французам и оказалась оружием террора против мирного населения. За время стрельбы всего было убито 250 человек и ранено 620. Из них 60 человек убиты при попадании снаряда в церковь Сен-Жермен во время богослужения.

Вслед за немцами работы по созданию сверхдальних орудий в 1918–1919 годах начали французы, англичане и американцы. Они создали несколько оригинальных конструкций сверхдальних пушек.

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Осенью 1918 года начальник Главного артиллерийского полигона РККА (близ станции Ржевка под Петроградом), бывший генерал-лейтенант Русской императорской армии Василий Трофимов предложил учредить Комиссию по особым артиллерийским опытам (Косартоп) при Наркомате по военным делам РСФСР для исследования возможностей создания сверхдальних орудий. В декабре того же года Военно-законодательный совет постановил организовать такую комиссию под председательством Трофимова. В нее вошли лучшие специалисты в области артиллерии: Н.Ф. Дроздов, И.П. Граве, Г.А. Забудский, Ф.Ф. Лендер, В.И. Рдултовский и др.

Впрочем, уже в конце 1918 года стало ясно, что на создание специальных сверхдальних орудий нужны огромные средства, которых у Советской республики нет и не предвиделось. И Косартоп решил пойти «иным путем»: создать подкалиберные и беспоясковые снаряды для сверхдальней стрельбы для 356-мм пушек крейсеров типа «Измаил».

15 октября 1920 года Пермский завод получил заказ (сверх программы) на 70 комбинированных 356/203-мм снарядов для Морского полигона. Первые 15 снарядов были сданы заказчику в июне 1921 года.

В июне 1924 года при стрельбе 203-мм активным снарядом весом 110 кг при скорости 1250 м/с была получена максимальная дальность 48,5 км. Однако в ходе этих стрельб было отмечено большое рассеивание по меткости и дальности.

На этом работы по созданию советской дальнобойной артиллерии приостановились. Возможно, потому, что глава Косартопа Василий Трофимов покончил жизнь в 1926 году самоубийством.

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В начале 1935 года ленинградским заводом «Большевик» (бывшим Обуховским) были изготовлены новые 220/368-мм подкалиберные снаряды чертежей 3217 и 3218 с поясковыми поддонами, испытанными в июне–августе 1935 года. Вес конструкции составлял 262 кг, а вес 220-мм активного снаряда – 142 кг, заряд пороха – 255 кг. На испытаниях была получена скорость 1254–1265 м/с. При стрельбе 2 августа 1935 года получена средняя дальность 88 720 м при угле возвышения около 50. Боковое отклонение при стрельбах составило 100–150 м.

В конце 1935 года были проведены стрельбы снарядами с поясковыми поддонами чертежа 6125. Вес активного снаряда составил 142 кг, а вес поддона 120 кг, дальность стрельбы 97 270 м при угле +42. Среднее рассеивание по четырем выстрелам: боковое 55 м, продольное 935 м. Ожидаемая дальность при угле +50–110 км. Падение поддонов происходило на расстоянии 3–5 км. Всего было произведено 47 выстрелов снарядами чертежа 6125.

К тому времени была закончена переделка второй 356-мм пушки в 368-мм. При испытаниях 368-мм пушки № 2 в 1936 – начале 1937 года снарядом чертежа 6314 были получены удовлетворительные результаты, и на их основе в марте 1937 года составили таблицы стрельбы из 368-мм пушки снарядами чертежа 6314. Конструкция снаряда чертежа 6314 весила 254 кг, из них на поясковый поддон приходилось 112,1 кг, на активный снаряд 140 кг. Длина 220-мм активного снаряда 5 калибров. В качестве взрывчатого вещества использовалось 7 кг тротила, взрыватель РГМ.

При стрельбе полным зарядом в 223 кг начальная скорость составляла 1390 м/с, а дальность 120,5 кг. Таким образом, была получена та же дальность, что и у «Парижской пушки», но более тяжелым снарядом.

Главное же заключалось в том, что была использована обычная морская пушка, да и живучесть ствола была гораздо больше, чем у немцев. 368-мм стволы предполагалось установить на железнодорожных транспортерах ТМ-1–14.

Тем не менее на этом этапе работы с поясковыми поддонами приостановили, поскольку предпочтение было отдано звездчатым поддонам.

Согласно постановлению Совета труда и обороны от 10 октября 1935 года № С-142сс заводу «Баррикады» было выдано задание на разработку рабочих чертежей и перестволение 368-мм пушки № 1 в 305/180-мм пушку для стрельбы подкалиберными снарядами со звездчатыми поддонами. Срок выполнения установили – май 1937 года.

Окончательный вариант проекта был выполнен Артиллерийским НИИ под руководством конструктора Михаила Крупчатникова при содействии военспеца, бывшего генерал-майора императорской армии Евгения Беркалова. Калибр канала пушки ЦЕА был изменен с 305/180-мм на 380/250-мм, а число нарезов – с трех до четырех.

Чертежи были подписаны в АНИИ 4 июня 1936 года, а получены заводом «Баррикады» только в августе 1936 года. В конце осени 1936 года поковка внутренней трубы находилась на отжиге. Ствол 368-мм пушки № 1 был подан из института на завод. Однако работы затягивались, и был установлен новый срок сдачи ствола – 1 февраля 1938 года. Согласно расчету, железнодорожная установка ТМ-1–14 должна была выдерживать стрельбу 380/250-мм пушки.

17 января 1938 года Артиллерийское управление уведомило завод «Баррикады» о приостановке работ над 380/250-мм стволом.

Сама идея создания сверхдальней артиллерии в Советском Союзе была порочна. Круговое вероятное отклонение (КВО) снаряда составляло десятки, а то и сотни метров. А фугасное действие сверхдальних подкалиберных снарядов не превышало действия обычных 76–122-мм осколочно-фугасных снарядов.

Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000, замаскированная украинскими военными 43-й тяжелой артиллерийской бригады в январе 2023 года под Соледаром. Фоto Reuters

В ГЕРМАНИИ

У немцев дела шли немного лучше. Так, 21-см сверхдальнобойная железнодорожная установка K12(Е) в качестве прототипа имела все ту же знаменитую «Парижскую пушку». Длина ее ствола составляла 159 калибров. Фугасный снаряд образца 35 весом 107,5 кг имел начальную скорость 1625 м/с и дальность 120 км. Такими снарядами немцы стреляли через пролив Ла-Манш по Англии.

К началу войны для этой пушки был изготовлен гладкий ствол и оперенный снаряд к нему. Вес оперенного снаряда 140 кг, начальная скорость 1850 м/с, дальность около 250 км. Оперенный снаряд был испытан, но применить его немцы не успели.

Другая сверхдальнобойная железнодорожная установка 278-см K5(Е) стреляла 28-см снарядами с готовыми выступами, которые имели 12 глубоких нарезов (глубина 6,75 мм). Из таких стволов стреляли 28-см гранатами Gr.35 длиной 1276/4,5 мм/клб и весом 255 кг. Снаряды имели 12 готовых выступов на корпусе. Снаряд содержал 29,3 кг взрывчатого вещества. При заряде весом 175 кг начальная скорость составляла 1130 м/с, а дальность 62,4 км.

Для увеличения дальности стрельбы были созданы активно-реактивные снаряды Raketen-Granate 4341 весом 245 кг, длиной 1220/4,3 мм/клб. Снаряд содержал 17 кг взрывчатого вещества. Дульная скорость снаряда составляла 1120 м/с. После вылета снаряда из ствола включался реактивный двигатель, работавший 2 секунды. Средняя сила тяги снаряда 2100 кг. В качестве топлива в двигателе находилось 19,5 кг дигликолевого пороха.

Дальность стрельбы снаряда Raketen-Granate 4341 составляла 87 км, то есть пушка могла из Кале или Булони обстреливать ряд южных английских городов. Недостатком активно-реактивного снаряда было сравнительно большое рассеивание: по дальности 2,2%, боковое 1,8%.

Работа над этим выстрелом была начата в 1941 году. Опытные стрельбы были закончены и снаряд принят на вооружение летом 1944 года. Комплект боеприпасов составлял 50% к нормальным выстрелам K5(Е). Всего было изготовлено снарядов: для испытаний – 200 штук, для обучения – 30 штук, для боевого применения – 600 штук. Стоимость всех работ составила около 800 тыс. рейхсмарок.

Но и дальность 87 км не была пределом. В ракетно-артиллерийском конструкторском бюро при полигоне в Пеннемюнде был сконструирован новый ствол и сверхдлинный подкалиберный снаряд к нему. Ствол имел гладкий канал калибра 31 см. Длина подкалиберного осколочно-фугасного снаряда 31-cm Spreng-Granate 4861 составляла 2012 мм, вес 136 кг. Снаряд содержал 25 кг взрывчатого вещества. Диаметр активного снаряда 120 мм.

Снаряд был снабжен поддоном с центрирующими поясками. После вылета снаряда из канала поддон отделялся. В полете снаряд стабилизировался четырьмя хвостовыми стабилизаторами. При заряде 248 кг начальная скорость составляла 1420 м/с, а максимальная дальность 160 км.

Было начато изготовление семи гладкоствольных 31-см орудий, из которых закончено два: одно – фирмой Круппа, другое – фирмой «Ганомаг». Оба орудия вели огонь по англичанам и американцам в боях у Бонна.

Живучесть первого конического ствола оказалась низкой. Менять стволы после нескольких десятков выстрелов было слишком дорогим удовольствием. Поэтому немецкие конструкторы решили заменить конический ствол цилиндроконическим. Выгода была очевидна. А при дальнейших испытаниях, кроме всего прочего, выяснилось, что снаряды, первоначально прошедшие такую цилиндрическую часть, более устойчивы на полете.

Вес насадки составил около тонны. Насадка попросту навинчивалась на штатный ствол пушки. В ходе стрельб живучесть конической насадки оказалась около 150 выстрелов – то есть выше, чем у советских 180-мм корабельных орудий Б-1 (с мелкой нарезкой). Но насадка была существенно дешевле не только ствола, а даже лейнера (сменной части ствола орудия – вставной тонкостенной трубы с винтовыми нарезами).

В ходе стрельб в июле 1944 года получена начальная скорость 1130 м/с и дальность 50 км. Рассеивание при этом составило по дальности 900 м, а боковое – 120 м.

У немцев были те же проблемы, что и у советских конструкторов – огромное рассеивание и малое фугасное действие. К затратам на пушки и снаряды прибавились затраты на строительство укрытий для железнодорожных установок и огромных бетонных казематов для стационарных орудий на берегах пролива Ла-Манш.

В ходе стрельбы через пролив в 1940–1944 годах немцы выпустили 2226 снарядов по району Дувра. Повреждения инфраструктуры и жилых домов оказались невелики. Потери англичан – около 200 военнослужащих и мирных жителей.

В СТРАНАХ НАТО

В XXI столетии в Соединенных Штатах и других странах НАТО были созданы 155-мм артиллерийские снаряды, корректируемые по сигналу GPS. Их КВО составляет 5–10 м. Западные политики и генералы решили, что настал звездный час сверхдальнобойных орудий.

Среди сухопутных сверхдальнобойных снарядов стоит отметить Leonardo Vulcano (или OTO Vulcano) – семейство высокоточных подкалиберных оперенных осколочно-фугасных артиллерийских снарядов разработки и производства компании OTO Melara (входит в состав компании Leonardo) в сотрудничестве с Diehl Defence и другими.

Выстрелы «Вулкано» калибра 75 мм и 125 мм – унитарные, а 155-мм – с модульным зарядом. Для 155-мм гаубиц с длиной ствола в 39 калибров заряд имеет четыре модуля, а 155/52-мм/клб – пять модулей. Объявленная дальность снарядов из 155/52-мм гаубиц – от 50 до 70 км.

Внешне 155-мм снаряд «Вулкано» похож на противотанковый подкалиберный снаряд. При выстреле оболочка снаряда и поддон катушечного типа сбрасывается, и снаряд, похожий на ракету, с поворотным ведущим крылом и хвостовым свободно вращающимся стабилизатором диаметром 155 мм летит к цели.

Иначе говоря, это подкалиберный снаряд с активным снарядом калибра 127 мм. Длину его в западных источниках я не нашел, но померил по фотографиям – получилось 5 калибров. По-другому и быть не может: ведь снаряд GLR рассчитан на штатную германскую 155/52-мм САУ PzH 2000, и камора ствола у нее не рассверливалась.

Далее, меня поражает официально объявленный вес взрывчатого вещества в 155 GLR – 5 кг!!! Ведь большинство калиберных 152-мм снарядов имеет 5–6 кг взрывчатых веществ (ВВ). Откуда же в активном 127-мм снаряде, наполовину забитом электроникой, может быть 5 кг взрывчатки? По моим подсчетам, там не более 2 кг взрывчатого вещества – то есть меньше, чем у 122-мм калиберных гаубичных снарядов, у которых вес ВВ 3,4–3,8 кг.

Снаряды 155 GLR могут оснащаться полуактивными головками самонаведения. Для этого в глубокий тыл противника нужно забрасывать операторов, которые будут подсвечивать цели с расстояния порядка 5 км. Или это должен делать дрон, оснащенный лазерной установкой.

НА УКРАИНЕ

17 августа 2022 года поставка 255 штук 155 GLR включена в состав пакета помощи ФРГ Украине. А сейчас, если верить сообщениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), эти снаряды уже используются в бою. К июлю 2022 года ВСУ уже располагали 18 155-мм гаубицами PzH 2000.

Из них-то и собираются стрелять снарядами 155 GLR. Замечу, что эти снаряды еще не состоят на вооружении Бундесвера, то есть на Украине намечаются их войсковые испытания. Я же заранее берусь утверждать, что войсковые испытания 155 GLR выявят низкий коэффициент «эффективность/стоимость».

Снаряды «Вулкано» проектировались в «додроновую эпоху» (я первый ввожу этот термин). По фугасному действию – а это основная характеристика гаубичного снаряда – 155 GLR хуже обычного калиберного 152-мм снаряда и при этом в несколько раз дороже. Я уж не буду говорить о том, что на складах Российской Федерации (а также КНР, КНДР и других стран) калиберных 152-мм снарядов видимо-невидимо.

Точность стрельбы 152-мм калиберных снарядов, включая старые, даже времен 1941–1945 годов, в несколько раз повышается за счет коррекции с дронов в режиме реального времени. Ну а для стрельбы на дальность 70–120 км в Российской армии есть реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и другие комплексы.

Дроны типа «Герань-2» и другие им подобные могут поразить цели на дальности и 70, и 300 км, причем не менее эффективно, чем 155 GLR. Стоимость «Герани» существенно меньше, чем 155 GLR.

Наконец, комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ртуть-2М» и другие комплексы могут выявить рабочие частоты взрывателей и подавать на «Вулкано» ложный сигнал, благодаря чему снаряд будет взрываться задолго до подлета к цели.

Совсем иное дело – корабельный 127-мм снаряд «Вулкано». На мой взгляд, он будет востребован на кораблях, хотя тоже не станет супероружием.

Ну и, наконец, вопрос политический. Хлопцы из ВСУ вряд ли в скором времени разберутся со столь сложной техникой, как 155 GLR. Так что на войсковые испытания на Украину пожалуют военнослужащие ФРГ.

НА МОРЕ

В 2011–2017 годах в Соединенных Штатах были заложены три эсминца типа «Замволт». «Замволт» вступил в строй 16 октября 2016 года, а «Майкл Мансур» – 26 января 2019 года. Третий эсминец той же серии находится в постройке.

Эсминцы они только по названию. Стандартное водоизмещение одного корабля 14 564 т, а полное дотянет и до 18 тыс. т. Замечу, что до 1939 года стандартное водоизмещение тяжелых крейсеров во всем мире не должно было превышать 10 тыс. т.

По планам Пентагона, к 2025 году эсминцы типа «Замволт» предполагалось оснастить парой рельсовых электромагнитных пушек. Ну а пока работы над ними приостановлены, и на эсминцы решили установить две 155-мм артиллерийские установки AGS (англ. Advanced Gun System).

В опытное производство установка AGS была запущена в 2010 году. Длина ствола пушки 62 калибра. Ствол имеет водяную систему охлаждения. Заряжание раздельно-гильзовое. Для заряжания стол приводится в вертикальное положение. Угол возвышения +70, что позволяет вести огонь и по зенитным целям.

Специально для AGS был создан активно-реактивный снаряд LRLAP длиной 2,24 м, то есть 11 калибров. Длина выдвижного крыла 450 мм. Вес снаряда 104 кг, из них на топливо реактивного двигателя приходится 11 кг, то есть 7,27%. КВО снаряда в зависимости от дальности составляет от 20 до 50 м.

Дальность стрельбы снарядом LRLAP – 154 км. При необходимости установка AGS может стрелять и обычным 155-мм снарядом, но при этом дальность уменьшается до 40 км.

В начале июля 2013 года с полигонного станка было сделано четыре выстрела на дальность 83 км. Все четыре снаряда захватили сигнал GPS и точно поразили цели.

По мнению американских адмиралов, главный недостаток снарядов LRLAP – высокая стоимость. Производство одного снаряда обходится в 0,8–1,2 млн долл., а с учетом эксплуатационных расходов один выстрел снаряда стоит 2 млн долл. Для сравнения: крылатая ракета «Томагавк» обходится флоту США в 1 млн долл.

По этой причине производство снарядов LRLAP было ограничено малой серией в 100 штук. В 2019 году рассматривался вопрос о возможностях стрельбы из 155-мм установки AGS штатными морскими 127-мм снарядами.

ВЫВОД

Итак, 105 лет назад выяснилось, что пушки могут стрелять на 100 км. Однако до сих пор ни одна пушка и ни один снаряд не дали сколько-нибудь удовлетворительного значения коэффициента «эффективность/стоимость». А с появлением эффективных воздушных дронов разнообразных типов возникает вопрос о целесообразности проведения дальнейших работ по созданию сверхдальних орудий и снарядов.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.