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Военное обозрение

«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе опубликован материал о перспективной разработке новых РСЗО AML на базе установок HIMARS, которые способны работать без экипажа, а также оснащены двенадцатью ракетами вместо шести. Интересно, что статью авторы начали, видимо, с обязательной для западных СМИ фразы: «многоцелевые ракетные установки HIMARS демонстрируют свою высокую эффективность на украинском фронте».

Разработкой автономной пусковой установки AML (Autonomous Multi-Domain Launcher), являющейся модификацией РСЗО HIMARS, занимается Центр исследований и разработок передовых технологий в аэрокосмических и ракетных системах DEVCOM AvMC, входящий в состав командования по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM). Компания разрабатывает оборудование и программное обеспечение, с помощью которого модифицированная РСЗО сможет работать как под дистанционным управлением, так и в автономном режиме.

В отличие от беспилотных гражданских автомобилей, в салоне которых все-таки пока ещё находится человек, автономная боевая машина должна совершать сложные маневры в обстановке повышенной опасности практически автономно. Инженеры, разрабатывающие роботизированную AML, должны решить задачи преодоления незнакомой пересеченной местности, обхода препятствий, взаимодействия с пехотой и другой техникой под угрозой вражеского обстрела.

Все эти задачи для автономной AML решаются не только за счет взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами, выбирающими маршрут для машины, но и посредством установки большого количества датчиков. Причем датчики, установленные на AML, должны быть максимально пассивными. Как образно заметил менеджер проекта из AvMC Лукас Хантер, «нам нужны датчики, которые собирают данные о ситуационной осведомленности, не испуская обнаруживаемую энергию, такую как свет или звук»:

Потому что ты не хочешь, чтобы тебя видели, как елку, когда враг смотрит.

В настоящее время опытный образец новой системы выглядит как стандартный M142 HIMARS на базе грузового FMTV M1140 с бронированной кабиной и шестиступенчатой пусковой установкой, оснащенный дополнительными антеннами и датчиками. Однако целевая конфигурация AML будет выглядеть по-другому, шасси будет лишено кабины экипажа и получит новую, более крупную пусковую установку с 12 направляющими для ракет, уверяет автор материала.

Благодаря отсутствию экипажа и кабины, беспилотная РСЗО получит не только увеличенную в два раза огневую мощь, но и возможность пуска ракет на значительно более дальнее расстояние. Автономные системы требуют меньшего количества обслуживающего персонала, «что имеет значение в отношении проблем с привлечением новых кандидатов на службу в армию США», считает автор статьи в западном СМИ. В идеале, один техник сможет обслуживать целый взвод или батарею беспилотных HIMARS.

Концептуальные испытания AML HIMARS Increment 2, оснащенной ракетами PrSM, были проведены компанией DEVCOM AvMC в середине июня 2021 года в Форт-Силле, штат Оклахома. Испытания контролировала команда дальнобойной высокоточной артиллерии совместно с Центром управления вооружением для наземных транспортных средств.

Как прошли испытания, пресса почему-то не рассказывает. Не исключено, что там прошло не все так гладко, иначе американцы обязательно рассказали бы об успехах.

Помимо DEVCOM AvMC, разработкой беспилотной РСЗО NEMESIS по заказу Корпуса морской пехоты США также занимается компания Raytheon. Ракетная установка RGM-184A NSM Block 1 создана на базе бронированного автомобиля JLTV, лишена кабины для экипажа, но снабжена набором датчиков над моторным отсеком.

Пока нет информации и об объемах финансирования «перспективных проектов», а также сроках появления серийных образцов беспилотных РСЗО. Возникает ощущение, что Пентагон совместно с подконтрольными предприятиями ВПК вновь занимается освоением бюджета в рамках очередного прожекта с весьма мутными перспективами фактической реализации.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
JLTV
NSM
Компании
Raytheon
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1 комментарий
№1
18.08.2022 14:54
Цитата, q
статью авторы начали, видимо, с обязательной для западных СМИ фразы: «многоцелевые ракетные установки HIMARS демонстрируют свою высокую эффективность на украинском фронте».

Как и наши СМИ начинают статьи о военной технике с фразы "уникальный образец не имеющий мировых аналогов....."
А Путин отмечает, что российское оружие на годы и десятилетия опережает конкурентов  :))
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