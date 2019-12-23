"Удар ногой в дверь": Вашингтон похоронил ДРСМД

F-35 научился уничтожать ЗРК

Американские истребители пятого поколения вскоре могут обрести "умение" уничтожать зенитные ракетные комплексы. При этом в будущем американцы планируют оснастить свои дивизии более дальнобойным оружием, в частности, ракетами средней дальности, ранее запрещенными ДРСМД.

Новейшие истребители F-35 Lightning II ВВС США "научились" передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin полноценные указания. В перспективе, по мнению специалистов, подобное "умение" можно будет применять для уничтожения зенитных ракетных комплексов, пишет американское издание The Drive. При этом

с момента обнаружения цели истребителем до ликвидации ее гаубицей будет проходить якобы не более десяти минут.

Это стало возможно благодаря использованию военными нескольких различных сетей и каналов передачи данных, которые обеспечивают обмен информацией между F-35 и M109A6 Paladin.

Как отмечает автор, подразделения наземной артиллерии сухопутных войск США недавно провели испытание, в ходе которого они уничтожили созданную на учениях систему противовоздушной обороны противника с использованием информации целеуказания от истребителя 5-го поколения F-35A.

Опыт, полученный на этих учениях, может быть чрезвычайно полезным для вооруженных сил США в будущем крупномасштабном конфликте с противником, противовоздушная оборона которого обладает значительными боевыми и оперативными возможностями, подчеркивается в материале The Drive.

Обращается внимание, что кроме артиллерии, в потенциальные средства поражения ЗРК и ЗРС вероятного противника можно включить беспилотные летательные аппараты и новые артиллерийские и тактические ракетные комплексы, обладающие большой дальностью стрельбы.

Этот конкретный эпизод на учениях был частью более крупного эксперимента по интеграции истребителей 5-го поколения в ведение операций и боевых действий. Он проводился на полигоне Донья Ана (Doña Ana Ranges) в Нью-Мексико, который являются частью учебного центра Fort Bliss, штаб-квартира которого находится в соседнем Техасе.

В испытаниях приняли участие 155-мм самоходные гаубицы M109A6 Paladin из артиллерийских частей 1-й бронетанковой дивизии сухопутных войск США и самолеты F-35A из 59-й испытательной эскадрильи ВВС США. Помимо этого, в мероприятиях был задействован целый ряд вспомогательных подразделений. Поскольку F-35 поступили на оснащение ВВС, ВМС США и Корпуса морской пехоты США, в вооруженных силах страны в настоящее время изучают особенности интеграции самолетов с малой радиолокационной заметностью в действующую в армии и на флоте систему операций.

"F-35 - самолет с большими боевыми возможностями, он может работать против большого количества целей. Мы можем использовать его датчики, чтобы идентифицировать несколько целей, и мы можем использовать огневые средства сухопутных войск, чтобы впоследствии уничтожить их", - сказал после учений капитан ВВС США Чарльз Хамфри.

В самом общем смысле F-35 представляет собой новейшую эволюцию использования самолетов в качестве передовых наблюдателей для артиллерийских подразделений на земле. Эта концепция почти так же стара, как и сами самолеты, подчеркивается в The Drive. Расширенный набор датчиков истребителя 5-го поколения делает его особенно подходящим для решения задач подобного рода.

Средства разведки самолетов типа F-35 принимают огромное количество разного рода электронных сигналов. Бортовая аппаратура позволяет истребителю обнаруживать, классифицировать и определять местоположение различных излучающих средств противника, в том числе РЛС, связанных с системами ПВО, артиллерии и узлами связи.

Затем самолет может отправить эту информацию другим боевым машинам, сухопутным подразделениям или командным пунктам в тыловых районах, чтобы дать другим силам более полное представление об обстановке на поле боя и потенциальных угрозах.

Подразделения наземной артиллерии сухопутных войск США в ходе боевого применения все чаще используют компьютеризированные системы наведения, GPS-навигаторы, управляемые боеприпасы.

Они могут получать данные от F-35, особенно информацию о геолокации позиций противника, и затем быстро нацеливаться на эти угрозы. Корпус морской пехоты США продемонстрировал подобную боевую работу в 2018 году, когда реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS уничтожила транспортно-пусковой контейнер с 226-мм управляемой ракетой после получения данных целеуказания от одного из F-35В.

Сухопутные войска и ВВС США в Нью-Мексико в вопросах совместного боевого применения сил и средств сделали шаг вперед и продемонстрировали, как они могут работать по подавлению системы противовоздушной обороны противника. Это может предложить американским военным чрезвычайно важную новую возможность для борьбы с этими угрозами в зависимости от конкретной ситуации.

Самолет F-35 часто характеризуется как инструмент для "удара ногой в дверь" и средство для разрушения мощной вражеской противовоздушной обороны. Однако важно, как всегда, отметить, что "скрытность" не означает "невидимость" невооруженным глазом или враждебными сенсорами, подчеркивается в The Drive.

Сам F-35 имеет разнообразный набор мер по противодействию противнику, в том числе мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые помогают защитить самолет, даже если он и обнаружен средствами противника. На оснащении F-35 имеются новые ракеты повышенной дальности действия (AARGM-ER, получившей название SiAW - Stand In Attack Weapon) и противорадиолокационные ракеты AGM-88G, что позволяет значительно увеличить возможности самолета. Габариты ракеты AARGM-ER позволяют разместить ее во внутренних оружейных отсеках F-35.

Вариант F-35 для ВМС будет оснащен тактической планирующей управляемой авиационной бомбой AGM-154 с малой радиолокационной заметностью. Это еще один инструмент для поражения средств ПВО, и разработчик AGМ-154 корпорация Raytheon заявила, что планирует в самом ближайшем будущем завершить интеграцию этого боеприпаса в F-35А.

В 2007 году норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin о совместной разработке авиационной версии новейшей противокорабельной ракеты NSM, которая получила наименование Joint Strike Missile (JSM). Использовать эту ракету планируется на новейших многоцелевых истребителях пятого поколения F-35 Lightning II. Кроме того, машина 5-го поколения получит бомбы малого диаметра (SDB) GBU-39/B и более мощные GBU-53/B Stormbreaker, ранее известные как бомбы малого диаметра (SBD) II.

Помимо всего перечисленного оружия, теперь для поражения противника может быть привлечена и ствольная артиллерия, целеуказания для которой будут поступать с бортов F-35.

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, концепция, которую ВВС и сухопутные войска ВС США продемонстрировали на учениях в Нью-Мексико, еще не готова в полном объеме к боевому применению. Она нуждается в доработках и дальнейших экспериментах.

Функционирование всей цепи передачи данных с момента, когда F-35 обнаружил цель, до того, как САУ M109A6 уничтожили ее, заняло 10 минут и требовало использования нескольких различных сетей и каналов передачи данных. В ходе учений в Нью-Мексико объединенные силы оценили восемь различных сетей для обмена информацией между самолетом с малой радиолокационной заметностью и наземными войсками.

Отмечается, что для поражения объектов противника в будущем могут использоваться активно-реактивные артиллерийские снаряды и новые ракеты наземного базирования, включая будущие крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты средней дальности, ранее запрещенные ныне не действующим договором между Соединенными Штатами и Россией. Корпорация Northrop Grumman также предложила контейнерную наземную пусковую установку для ракеты AARGM-ER, которая, как представляется, идеально подходит и для этой концепции.

"Сегодня мы работаем с военно-воздушными силами и проверяем способность полевой артиллерии сухопутных войск США принимать сообщения от истребителя 5-го поколения F-35 для решения возможных огневых задач", - заявил майор Уильям О'Нил, офицер огневой поддержки 1-й пехотной дивизии во время недавних испытаний в Нью-Мексико.

"Несмотря на то, что сегодня мы используем САУ M109A6, цель состоит в том, чтобы объединить крылатую ракету "Томагавк" и другие ракетные подразделения на уровне дивизии в объединенную систему огневого воздействия по противнику", - добавил он.

В этом году Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Соединенными Штатами и Россией потерпел крах, проложив путь к разработке в США крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 310 до 3420 миль.

В августе 2019 года военные США продемонстрировали наземный "Томагавк", использующий установленную на прицепе производную от системы вертикального запуска Mk41 ВМС США. Буквально на днях произошло еще одно испытание с использованием прототипа баллистической ракеты средней дальности.

Михаил Ходаренок