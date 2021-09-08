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Американцы получат противокорабельный ракетный комплекс NMESIS в 2023 году

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Американцы получат противокорабельный ракетный комплекс NMESIS в 2023 году
Американцы получат противокорабельный ракетный комплекс NMESIS в 2023 году.
Источник изображения: U.S. Marine Corps

Поставки перспективного противокорабельного ракетного комплекса NMESIS американским войскам начнутся в конце 2023 года, сообщает Naval News. Комплекс представляет собой беспилотную версию бронемашины JLTV, вооруженную противокорабельными ракетами NSM.

Корпус морской пехоты США в 2018 году запустил программу NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System — «Экспедиционная система противодействия кораблям морской пехоты). Ее цель была — быстро разработать береговой противокорабельный комплекс с ракетами большой дальности, чтобы топить корабли противника с суши.

NMESIS представляет собой беспилотную дистанционно управляемую версию бронемашины JLTV, вооруженную противокорабельными ракетами NSM. Каждая такая ракета весит 407 килограмм, может развивать скорость от 0,7 до 0,9 Маха и поражать цели на расстоянии 185 километров. Ее длина — 3,96 метра. NSM подходит для запуска с разных платформ. Например, ВМС США в 2018 году выбрали ее для кораблей прибрежной зоны и фрегатов будущего.

Противокорабельный ракетный комплекс впервые испытали стрельбой в прошлом году. В этом августе NMESIS принял участие в учениях, во время которых его десантировали с транспортного самолета C-130, после чего он запустил ракету NSM по списанному фрегату «Инграхам».

Представитель пресс-службы морской пехоты в сентябре сообщил Naval News, что поставки перспективного противокорабельного ракетного комплекса американским войскам начнутся в конце 2023 года. Пока военные получили только два NMESIS, которые и участвовали в учениях.

Бронемашины JLTV фигурируют и в других проектах американской морской пехоты. Ранее мы писали, что с них планируют запускать барражирующие боеприпасы Hero-120.

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Продукция
C-130
JLTV
NSM
Компании
Kongsberg
Raytheon
Проекты
Военные учения
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