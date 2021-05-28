Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Ракеты NSM и перспективный облик корпуса морской пехоты США

В продолжение темы:

В Штатах умело поддерживают интригу, постепенно раскрывая подробности испытаний КР NSM (Naval Strike Missile). В мае комендант корпуса морской пехоты (КМП) генерал Дэвид Бергер (David H. Berger) принял участие в нескольких профильных конференциях по перспективному облику своего вида вооруженных сил. Красной нитью через все выступления проходила мысль, что у него пока нет ответов на все вопросы, но одно можно сказать с уверенностью - независимо от того, как в будущем будет реорганизован USMC, ракета NSM норвежско-американского консорциума Kongsberg Defense & Aerospace и Raytheon находится на вершине списка приоритетов генерала. Практически на каждом из форумов Бергер сообщал что-нибудь новенькое об NSM, но и кроме этого было немало интересного.

Foto © US Navy

13 мая компания Джима МакАлиса проводила ежегодную конференцию по оборонным программам за прошлый финансовый год. Здесь Бергер сообщил, что на практическом испытании с боевой стрельбой ракета NSM, запущенная из ПУ на прототипе безэкипажного шасси JLTV ROGUE (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary), пролетела по сложной траектории более 90 морских миль (около 170 километров) и потопила движущееся судно-мишень.

"Очень успешное испытание... Это сдерживание конвенционными [неядерными] средствами предоставляет нам такую возможность, которая заставляет противника дважды подумать", - заявил Бергер.

При этом комендант сообщил, что КМП провела уже несколько успешных ракетных испытаний системы, получившей название NMESIS (Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System), но в этот раз не стал раскрывать какие-либо подробности.

18 мая на организованной Brookings Institution и полностью опубликованной на канале Youtube онлайн-конференции о будущем КМП Бергер повторил, что сейчас для них самое важное - это получить возможность лучше защищать себя и своих коллег из ВМС США от равных или почти равных противников. Для USMC это в новинку и это крайне беспокоит. Но так уж сложилось, а значит КМП срочно нуждается в модернизации. В частности, это подразумевает наличие в арсенале USMC ракет большой дальности и эффективных противолодочных вооружений. Генерал признал, что у них "есть над чем работать" в рамках таких средств неядерного сдерживания для перспективной системы ограничения и воспрещения доступа A2/AD.

На этой конференции возможного противостояния с Россией касались лишь отчасти, а основной темой стал Китай. Бергер не скрывал, что он относит себя к тем, кто считает войну США с КНР неизбежной. А это значит, что на облик будущей войны будет оказывать огромное влияние география Азиатско-Тихоокеанского региона с его бесчисленными островами. Тем не менее, соперничество великих держав происходит не только в Юго-Восточной Азии. На конференции в Брукингсе комендант подчеркнул, что подготовка на Аляске и в Норвегии "чрезвычайно важна" для морской пехоты США. Они должны обладать компетенцией и постоянно контролировать, как меняется применение живой силы и техники в более холодном климате. Упомянув недавнее учение Northern edge (Северный край) на Аляске, генерал признал, что морской пехоте необходимо решить "некоторые проблемы" с логистикой - их стратегические линии снабжения не подвергались такой угрозе со времен Второй мировой войны. Наряду с авиацией новые морские ракеты, очевидно, помогут эту проблему решить. Но необходимо сохранить и поддерживать глобальную мобильность и боеспособность. Именно отсюда и растут ноги у вызвавшего поначалу шок специалистов отказа корпуса от ОБТ и буксируемой артиллерии в пользу гораздо более многочисленных безэкипажных наземных систем на шасси бронеавтомобилей Oshkosh 4×4 JLTV.

Слева-направо - сверхлегкая самоходная 155/23-мм гаубица с автоматическим заряжанием, ПУ РСЗО GMLRS-U, стандартный бронеавтомобиль JLTV

ПУ РСЗО GMLRS-U

Текущие планы командования КМП сосредоточены на реализации первоочередных мер для формирования пехотного батальона будущего, которые вкратце выглядят следующим образом. Каждая из трех нынешних экспедиционных дивизий КМП США выбрала один батальон, который будет реорганизован, вооружен, оснащен и подготовлен к использованию по трем разным вариантам перспективной концепции. В течение полутора-двух лет они пройдут полный цикл "обучение - развертывание за границей - возвращение домой", после чего будет проведено сравнение результатов для определения лучших из трех различных конфигураций и концепций.

Будем подождать.