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ТАСС

Кириенко заявил, что НАТО с удовольствием будет воевать против РФ "до последнего украинца"

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Владимир Путин и Сергей Кириенко
Владимир Путин и Сергей Кириенко. 9 января 2014 года Московская область, Ново-Огарёво.
Источник изображения: Пресс-служба Президента России

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что против России идет "горячая военная операция" со стороны Запада

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. НАТО будет с удовольствием воевать на территории Украины против России "до последнего украинца", заявил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Они [руководство Украины] отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование. Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь", - сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".

Он отметил, что против России идет "горячая военная операция" со стороны Запада. "Мы понимаем прекрасно, что на территории Украины мы не с Украиной воюем и, конечно, не с украинцами. С Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев", - сказал Кириенко. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Кириенко Сергей
Проекты
NATO
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