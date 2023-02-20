Кириенко заявил, что НАТО ведет против России информационно-психологическую войну

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что целью этой войны является "подрастающее поколение"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Информационно-психологическая война ведется против России и ее подрастающего поколения блоком НАТО. Об этом в субботу на проходящем в Ростове-на-Дону общероссийском семинаре для команд региональных волонтерских штабов заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы с вами не раз об этом говорили. Сегодня против России ведется настоящая война, не с Украиной же воюем, война, которую против России ведет объединенный блок НАТО, и это, конечно, горячая война в зоне специальной военной операции, это, конечно, и экономическая война, беспрецедентная, за всю историю человечества против одной страны не было такого количества санкций. Но есть еще одна война - информационно-психологическая, и мы должны понимать, что она будет самой длинной, потому что ее целями будет подрастающее поколение", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что работа, связанная с воспитанием подрастающего поколения, в этих условиях очень важна.