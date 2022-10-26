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РИА Новости

Кириенко: Запад развязал гибридную войну против России

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Кириенко: несмотря на угрозы, перед Россией открываются большие возможности

МОСКВА, 25 октября/ Радио Sputnik. Страны Запада развязали гибридную войну против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Против нашей страны Западом развязана гибридная война, ограничивается доступ к технологиям, вводятся многочисленные санкции, российские информационные ресурсы подвергаются масштабным кибератакам, а граждане сталкиваются с русофобией в интернете", – заявил Кириенко, обращаясь к участникам форума "Спектр-2022".

Однако, по его словам, несмотря на угрозы, перед Россией также открываются большие возможности.

"Рассчитываю, что в ходе работы форума у нас выработаются новые предложения по защите цифрового суверенитета Российской Федерации", – приводит слова Кириенко РИА Новости.

Ежегодный специализированный форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" ("Спектр-2022") проходит 25-26 октября в Сочи. Форум является основной площадкой поддержания диалога между бизнесом и регулятором в сфере информационных технологий.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Сергей Кириенко объяснил провокации Киева и НАТО.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Кириенко Сергей
Проекты
NATO
ИТ
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