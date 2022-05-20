Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после встречи 22 сентября 2021 года с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Финляндии признал, что Соединенным Штатам следует изучить возможности по расширению взаимодействия с Россией в оборонной сфере. Фото Reuters.

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Ситуация на Украине обсуждалась в четверг среди других вопросов в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, сообщили в Минобороны РФ.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сказали в Минобороны РФ.

Детали разговора Минобороны РФ не сообщило.

Переговоры состоялись на фоне российской специальной военной операции на Украине, поставок рядом государств вооружения Украине и планов Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Предыдущие телефонные переговоры Герасимов и Милли провели 11 февраля. "Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - сообщало тогда Минобороны РФ.

13 мая Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - сообщило в тот день Минобороны РФ. В ведомстве тогда заявили, что разговор состоялся по инициативе США.

В заявлении представителя Пентагона Джона Кирби говорилось, что 13 мая министр обороны США призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на Кирби сообщала, что Москва якобы отвергала неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение того месяца.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны в ответ ввели против России масштабные санкции.

19 мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сказал, что в специальной военной операции на Украине Россия воюет с объединенным Западом.

"Мы все понимаем, что в специальной военной операции на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Это драматичная вещь, но это так", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".