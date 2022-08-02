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ТАСС

Премьер Новой Зеландии призвала КНР осудить РФ и помочь урегулировать конфликт на Украине

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Джасинда Ардерн
Джасинда Ардерн.
Источник изображения: 9oemarta.ru

Джасинда Ардерн выразила мнение, что в настоящее время "существующие международные правила, нормы и институты, которые приносили пользу демократическим странам, находятся под угрозой"

СИДНЕЙ, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн считает, что Китаю следует осудить специальную военную операцию России на Украине и использовать свой авторитет для урегулирования конфликта. Такую позицию она изложила в понедельник, выступая на конференции с участием бизнесменов из КНР в Окленде.

По словам главы правительства, ее страна "призывает Китай четко заявить, что он не поддерживает" российские действия, "и, используя свое влияние, помочь положить конец конфликту" на Украине. "Последствия этой войны носят глобальный характер и ощущаются далеко за пределами Европы, в том числе здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе, в стабильности которого мы заинтересованы", - отметила Ардерн, добавив, что "потери для всего мира будут существенными, если международная система, основанная на правилах, пошатнется".

Она выразила мнение, что в настоящее время "существующие международные правила, нормы и институты, которые приносили пользу демократическим странам, находятся под угрозой". "На фоне растущей напряженности и появления новых угроз в регионе - в Тихом океане, Южно-Китайском море или Тайваньском проливе - позиция Новой Зеландии остается неизменной: мы призываем к соблюдению международных правил и норм, к дипломатии, разрядке напряженности и диалогу", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Китай
Новая Зеландия
Россия
Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
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