В основе отношений Азии и России лежат интересы, а не ценности

В основе двойственного отношения Азии к России лежат интересы, а не ценности

Страны Азии занимаются геополитической эквилибристикой, чтобы не настроить против себя Америку, Россию, Китай и своих собственных граждан. Многие столицы не желают критиковать Россию открыто. Будущее мирового порядка определят не войны в Европе, а соперничество в Азии, считают эксперты.

"Демократия против диктатуры" — это не самый лучший критерий в оценке расчетов, которых придерживается регион.

Оказавшись на перепутье, Индонезия пытается одновременно двигаться во всех направлениях. Второго марта она вместе со многими странами мира осудила российскую военную операцию на Украине. Спустя несколько дней ее президент Джоко Видодо, известный под прозвищем Джокови, сказал, что и Россия, и Украина являются друзьями для Индонезии. К середине апреля, когда в стране начались протесты против повышения цен, в правительстве разгорелись яростные дебаты по вопросу о том, не воспользоваться ли этим кризисом для покупки подешевевшей российской нефти, осуществляя при этом расчеты через Индию.

Индонезия оказалась в щекотливом положении. В этом году она председательствует в Группе 20, куда входят крупнейшие экономики мира. Джокови не хочет унижать Россию. Но он также не хочет стать виновником громкого провала, ведь западные лидеры дали понять, что могут не приехать на встречу на Бали, если там появится президент Владимир Путин. "Наша стратегия – как у Бона Джови в его песне "Живя молитвами", - говорит индонезийский эксперт Эван Лаксмана (Evan Laksmana) из Национального университета Сингапура. – То есть, мы просто надеемся, что что-то решится в ближайшее время".

Страны Азии занимаются героической эквилибристикой, чтобы не настроить против себя Америку, Россию, Китай и своих собственных граждан. Некоторые лидеры других стран, такие как президент Джо Байден, считают молниеносное осуждение действий России прозападными азиатскими экономическими тяжеловесами в лице Австралии, Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня доказательством того, что "демократии оказались на высоте положения, а мировое сообщество явно встало на сторону мира и безопасности".

Однако многие страны Азии, включая крупные демократии типа Индии и Индонезии, не желают критиковать Россию открыто. Количество азиатских государств, занявших в ООН сторону Америки и Европы по украинскому вопросу, неуклонно сокращается. Вашингтонские комментаторы усматривают в этом провал попыток Запада одержать верх в споре о морали. Они думают, что азиаты считают Америку и ее союзников лицемерами, которые сами нападают на зарубежные государства и отвратительно обращаются с беженцами из разрушенных конфликтами стран, если эти страны не европейские.

Очень немногие азиаты разделяют мнение американцев и европейцев о том, что война на Украине – это великое сражение между демократиями и диктатурами. По мнению многих, включая большинство американских союзников в Азии, реакция на российскую спецоперацию диктуется прежде всего холодным расчетом интересов, а ценности стоят на далеком втором месте.

Многие азиатские государства возлагают надежды на Америку, когда задумываются о своей безопасности, хотя их главным экономическим партнером является Китай. Схватка между двумя этими державами разыгрывается именно в их регионе – Индо-Тихоокеанском, как его любит называть Америка. "Будущее мирового порядка определят не войны в Европе, а соперничество в Азии", - написал недавно бывший министр иностранных дел Индии Шившанкар Менон (Shivshankar Menon). Украинский конфликт стал для стран Азии дополнительной трудностью в той эквилибристике, при помощи которой они пытаются сохранить некое подобие равновесия.

Запланированные на этот год в Азии мероприятия с участием мировых лидеров выдвинут данную проблему на первый план. К таким мероприятиям относятся встреча G20, саммит АТЭС в Таиланде и ежегодный Восточноазиатский саммит в Камбодже. В обычное время Путин мог участвовать во всех этих мероприятиях. "Эти страны не приняли стратегическое решение по российско-украинскому конфликту и до сих пор посылают приглашения Путину", - говорит Джимбо Кен (Jimbo Ken) из токийского Университета Кэйо.

В конце мая Япония должна провести саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). В это объединение кроме Японии входят Америка, Австралия и Индия. Обычно участники в ходе дискуссий концентрируют свое внимание на Китае, но в этом году ситуация может осложниться из-за нейтральной позиции Индии по отношению к России. "Как мы можем сотрудничать в рамках QUAD без общих принципов?" - спрашивает Джимбо. У японского правительства позиция Индии вызывает тревогу главным образом из-за тех сигналов, которые она подает. Будет труднее добиться от Европы поддержки азиатским странам, которые сталкиваются с китайским давлением, если они будут и дальше сохранять нейтралитет в украинском вопросе. "Важно довести до азиатских стран точку зрения о том, что мы не должны допускать никаких силовых изменений статус-кво", - сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По мнению Америки, правильные слова говорит избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он заявляет о своем желании превратить страну в "глобальную решающую силу", которая будет "распространять свободу, мир и процветание посредством либеральных демократических ценностей". Юн призывает увеличить помощь Украине и усилить давление на Россию.

Но Южная Корея также раздражена и взволнована. Китай является для нее самым крупным торговым партнером и поставщиком самых разных видов сырья и деталей для ее гигантского промышленного сектора. Ссора с Россией и Китаем чревата рисками для ее безопасности. Обе эти страны пользуются влиянием в Южной Корее. Будучи крупным экспортером оружия, Южная Корея, тем не менее, неоднократно отказывалась поставлять его на Украину. Она ввела против России санкции, правда, сделала это медленнее, чем ее западные союзники. Но с началом войны Сеул увеличил импорт дешевых российских энергоресурсов (как и Тайвань.)

Возьми меня за руку, и мы справимся – клянусь

Новому президенту Юну предстоит непростой выбор. Во время предвыборной кампании он обещал, что попросит Америку вернуть в Южную Корею свое ядерное оружие (она убрала его оттуда 30 лет назад), и говорил, что развернет дополнительные системы ПРО американского производства, известные как THAAD. Такой шаг приведет в ярость Китай. Он в ответ может принять экономические и прочие карательные меры.

В Юго-Восточной Азии громче всех российскую спецоперацию критикует Сингапур. Обеспокоенный тем, что это подаст пример большим странам, которые начнут запугивать маленькие, этот город-государство ввел против России санкции. Но в других странах региона, включая союзников США, таких как Таиланд, верх взял прагматизм. Большинство из них в начале марта проголосовали в ООН за осуждение российских действий, но многие впоследствии стали воздерживаться от критики и обвинений в адрес России, а потом воздержались при голосовании о ее исключении из Совета ООН по правам человека.

Россия является главным поставщиком оружия в страны Юго-Восточной Азии. Большая часть военной техники идет во Вьетнам, который 80% необходимых ему вооружений импортирует из России. Кроме того, оружие на сотни миллионов долларов также поставляется в Мьянму, Лаос и Таиланд. "Если Вьетнам лишится возможности приобретать российское оружие и военную технику, это обойдется ему крайне дорого", - говорит Карл Тейер (Carl Thayer) из Университета Нового Южного Уэльса. Однако Вьетнам не одобряет российскую операцию и считает Америку более важным партнером, о чем говорит Ле Хонг Хьеп (Le Hong Hiep) из сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии имени Юсофа Исхака.

То, что Вьетнам и Индия реагируют на российскую спецоперацию одинаково расчетливо и неоднозначно, доказывает, что их политические системы далеко не всегда решают, как реагировать на войну. Индия – это шумная демократия. Вьетнам – замкнутая коммунистическая диктатура. Обе страны постепенно улучшают отношения с Америкой и настороженно относятся к Китаю. Вместе с тем, они в больших количествах покупают российское оружие. Они считают, что ради собственной безопасности им необходимо сохранить добрые отношения с Москвой.

Или возьмем в качестве примера самовластную диктатуру Камбоджу, которая поддерживает тесные связи и с Китаем, и с Россией. К удивлению обеих, премьер-министр Камбоджи Хун Сен выступил против российских действий, став инициатором одной из резолюций ООН. В последние месяцы он не скрывает своего желания улучшить отношения с Западом.

Америку не должно удивлять, что страны Юго-Восточной Азии реагируют на украинский кризис, исходя из собственных представлений о своих интересах, а не из идеологии. Еще до войны администрация Байдена формировала такой дух дипломатического прагматизма. В отношениях со странами этого региона она старалась не выпячивать чрезмерно права человека. Во время своих поездок по странам Юго-Восточной Азии высокопоставленные руководители из Белого дома говорили в основном об обеспечении интересов этих государств в сфере экономики и безопасности, и воздерживались от чтения нотаций о политике.

Но в Азии государственная политика в отношении войны зачастую не совпадает с настроениями в обществе. Если руководство Сингапура с энтузиазмом говорит о солидарности с Америкой, то граждане этой страны относятся к этому с настороженностью. Многие сингапурцы китайского происхождения смотрят, читают и слушают государственные СМИ Китая, а те придерживаются пророссийской линии. Они считают, что Сингапур должен подлаживаться под Китай и дружить с ним, и что российскую военную операцию спровоцировала Америка, говорит Иэн Чонг (Ian Chong) из Национального университета Сингапура.

В Южной Корее официальная поддержка Украины не соответствует энтузиазму простых людей. Многие граждане жертвуют деньги на нужды Украины. Там часто проходят антироссийские протесты. Но когда украинский президент Владимир Зеленский выступал перед южнокорейским парламентом, он обнаружил, что обращается к полупустому залу, в котором немногочисленные депутаты возились со своими смартфонами. Овации со вставанием не было.

О, мы на полпути

Разница в позициях властей и общества сильнее всего проявляется в неприсоединившихся странах, таких как Индия и Индонезия. Популярные комментаторы с индийского телевидения, которые обычно всю свою энергию тратят на восхваление государства и нападки на врагов, сегодня заняли решительно антиамериканские позиции. Вину за начало войны они возлагают на Америку, заявляя, что она спровоцировала Россию, в том числе, расширением НАТО. Такую линию они проводят даже упорнее и настойчивее, чем правительство, которое старается не называть виновных. Их мнение находит отклик в индийских семьях. По данным социологического опроса YouGov, проведенного в конце марта, 54% индийцев одобряют действия Путина по руководству операцией в первые месяцы (как ни странно, 63% также одобряют действия Зеленского). И целых 40% поддержали действия России.

У индонезийцев схожие настроения. "Речь идет о суверенитете России", - говорит 42-летний экспортер пальмового масла Риза Гаутама (Riza Ghautama). По его словам, он не поддерживает военные действия России, но понимает, почему она посчитала необходимым начать их. Россия, говорит он, просто старается "защитить себя". Индонезийский эксперт по военным вопросам Конни Барки (Connie Bakrie), к которой прислушиваются военные, обвиняет Запад в лицемерии. Как он может осуждать Россию за попытки выкроить себе сферу интересов, когда западные страны сделали то же самое с Гуамом, с Фолклендскими островами и с Новой Каледонией, которые принадлежат, соответственно, США, Британии и Франции? "В чем разница?" - спрашивает она.

Причиной таких разговоров является бытующее в Индонезии представление, что Америка в основе своей является империалистической державой, которая не играет по собственным правилам, объясняет Радитьё Дхармапутра (Radityo Dharmaputra) из Тартусского университета. "Если вы настроены проукраински, значит, вы настроены проамерикански, а следовательно, поддерживаете американский империализм в регионе", - говорит Радитьё, выражая общее мнение индонезийцев. Пользователи социальных сетей во многих азиатских странах распространяют и пропагандируют такую точку зрения в своих постах. Хотя вспышки онлайнового негодования в отношении Запада могут быть следствием дезинформационных кампаний, они находят отзывчивую аудиторию.

Руководству Индонезии пока удается избегать ссор с Америкой, Россией, Китаем и своими собственными гражданами. Его нежелание принимать трудные решения и делать непростой выбор пока не вызывает особых затруднений. Но уже появляются трещины. 20 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен вместе с коллегами покинула заседание министров финансов Группы 20, когда свое выступление начал российский делегат.

По сравнению с другими великими державами Россия в Азии не очень крупный игрок. Самые трудные решения странам региона предстоит принимать в будущем. Речь идет о соперничестве между Америкой и Китаем, которое усилила российская военная операция. Американцы нагнетают напряженность своими разговорами об усилении "сражения между демократией и автократией". Страны Юго-Восточной Азии снова и снова говорят, что не хотят выбирать между Америкой и Китаем. "Но возникнет момент, когда многие страны региона столкнутся с необходимостью сделать выбор, - говорит Эван из Национального университета Сингапура. – Их заставят выбирать, или по крайней мере, будут тянуть в разные стороны".