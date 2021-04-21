Россия и Украина: пока бой с тенью. Что делать сейчас США? (The American Spectator, США)

Известный американский «мозговой центр» неожиданно здраво рекомендует администрации Байдена проявлять сдержанность по Украине. Здесь зона интересов не США, а России. Украина не член НАТО, а эскалация вокруг нее – ненужные США высокие риски. Читатели радикальнее: «США нельзя совать свой толстый нос в этот далекий регион, где его могут прищемить»

Хотя США участвовали в нескольких "бесконечных войнах", ни одна из них не представляла для страны экзистенциальной угрозы. Это происходило потому, что ни один из противников Америки не являлся, как Россия, серьезной военной державой с хорошо обученными конвенциальными вооруженными силами и обширным ядерным потенциалом.

Некоторые американские политики собирались начать такой катастрофический конфликт по невразумительным причинам, но, к счастью, у них ничего не вышло. Например, в 2008 году вечно воинственный сенатор Джон Маккейн заявлял, что "теперь мы все грузины" после того, как Тбилиси атаковал российские войска в отколовшейся от Грузии Южной Осетии. Администрация Буша рассматривала возможность проведения атаки против российских войск с развертыванием полномасштабных военных действий, но затем передумала начинать Третью мировую войну.

В 2016 году губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи возглавил ряды кандидатов в президенты от республиканцев, которые грозились сбивать российские самолеты, летающие над Сирией. Это безрассудное предложение одновременно втянуло бы США в ожесточенную многостороннюю гражданскую войну и поставило бы Америку на грань войны ядерной с Москвой. После своего избрания Дональд Трамп разумно отказался последовать этому "приглашению к погружению мира в Армагеддон".

Теперь войска разных стран маршируют по Европе. Россия развернула большие силы вдоль украинской границы, что вызвало бурную дипломатическую активность в мире. Пока во всем этом видится больше риторики и угроз, чем крови и разорванной плоти. Существует высокая надежда на то, что войны никто не хочет. Но с ростом напряженности ошибки становятся все более вероятными. В результате возможного военного конфликта ни одна из сторон в действительности не выиграет.

Российская Империя и Советский Союз, по сути модернизированная версия Российской Империи, сокрушали людей и народы в погоне за международным могуществом. Распад СССР был чрезвычайно болезненным для русских националистов. Хотя в конечном итоге возвращение старых колониальных владений Москвы оказалось по существу недостижимым, включение в ее состав географических анклавов, населенных этническими русскими, представило собой гораздо более реалистичную задачу. Таким же реальным стало восстановлением влияния Москвы в ее "ближнем зарубежье", то есть создание российского эквивалента американской "доктрины Монро", в которой утверждалось, что только США имеют право контролировать американское "ближнее зарубежье" в Латинской Америке.

Когда два десятилетия назад ушел в отставку Борис Ельцин, оставив правление Владимиру Путину, такие амбиции далеко выходили за пределы возможностей Российской Федерации. На смену авторитарному коммунизму пришел гангстерский капитализм, в котором доминировали аппаратчики. США и европейские государства, упиваясь своим триумфом, унижали Москву на каждом шагу - расширяя НАТО, несмотря на противоположные обязательства, демонтируя Сербию и продвигая "цветные революции" в Грузии и на Украине. И не важно, были ли эти действия "оправданными" (что бы под этим "оправданием" не подразумевалось), ни одно российское правительство не могло спокойно принять такие действия Запада.

К тому времени, когда Вашингтон и Брюссель в 2014 году решили перенаправить украинские экономические связи на Европу и осуществить уличный путч против законно (хотя и с существенными изъянами) избранного пророссийского президента Украины, Путин и его союзники уже перемонтировали Российскую Федерацию. В ответ Москва захватила Крым, исторически принадлежавшую России территорию, в которой находится важная военная база Севастополь, и поддержала сепаратистские движения этнических русских в Донбассе на востоке Украины. Хотя в конечном итоге в этом конфликте было достигнуто и в общем соблюдалось прекращение огня, в целом в ходе боевых действий здесь погибло около 14 000 человек, что превратило его в классический "замороженный" конфликт.

Ни Украина, ни Москва, похоже, не были склонны к его разрешению путем переговоров. Обе стороны быстро нарушили Минские соглашения. Россия продолжает поддерживать сепаратистов, а украинские националисты "убили" обещание Киева предоставить восставшим регионам более широкую автономию. Более того, при поддержке Европы и Америки Украина настаивает на том, чтобы Крым, уже интегрированный в Россию, был возвращен ей, независимо от мнения самих крымчан. Но этого уже не произойдет, если только Россия не потерпит поражения в большой войне, которая будет разрушительной для всех ее участников. Также Крым не может быть передан Украине без согласия его жителей. С почти полной уверенностью можно сказать, что большинство населения полуострова в 2014 году было за аннексию его Москвой, хотя референдум и был проведен далеко не во всем честно. Более того, вполне возможно, что даже сегодня большинство крымчан захотело бы остаться с Россией, хотя никто не знает этого наверняка.

Конечно, поведение России было ужасным, но американские и европейские официальные лица тоже вели себя глупо и безрассудно. Особенно необдуманно с их стороны было настаивать на принятии Грузии и Украины в НАТО, таким образом добавляя в альянс государства, которые не улучшили бы безопасность союза, а могли рассматриваться только как "кульминация" агрессивного продвижения НАТО к границам России.

Вашингтон никогда бы не допустил подобной ситуации в своей исключительной сфере интересов в Западном полушарии. Если бы Советский Союз заставил Мексику экономически ориентироваться на союзников Москвы во главе с Кубой, Перу, Венесуэлой и Бразилией, поощрил бы революцию, свергнувшую избранное и поддерживаемое США правительство в Мехико и предложил бы новым правителям Мексики присоединиться к Варшавскому договору, члены "Вашингтонской клики" (Washington Blob - группа антироссийски настроенных американских конгрессменов - прим. ред.) сошли бы с ума. Энтузиасты "партии войны", такие как Джон Маккейн, Линдси Грэм, Джо Либерман, Том Коттон и Роберт Менендес, устроили бы "маори хака" (боевой танец новозеландских аборигенов - прим ред.) вокруг Капитолийского холма, заявив, что "сейчас они все мексиканцы" и требуя войны. По своей мрачности это было бы сравнимо только с кубинским кризисом.

Сосредоточенные на границе с Украиной конвенциальные войсковые подразделения России включают в себя 100 000 военнослужащих, по 1300 танков и артиллерийских орудий, 380 ракетных установок и 3700 беспилотников. Конечно, как заметила Москва, она имеет право перемещать войска в пределах своих границ, хотя ее заявление о том, что они просто участвуют в невинных военных учениях, вызывает недоверие. В то же время, военное вторжение России на Украину сейчас очень маловероятно. Если бы Путин хотел создать являющийся притчей во языцех "сухопутный коридор" в Крым, он мог бы сделать это в 2014 году, не столкнувшись с большим сопротивлением и без очень острой реакции со стороны США и Европы. Он вряд ли хочет править во враждебной стране с населением в почти 40 миллионов человек - не считая тех, кто проживает в Крыму и на Донбассе - которое ожесточенно сопротивлялось и советскому, и немецкому господству.

Скорее всего, Москва просто хочет проверить реакцию США и Европы, учитывая недавнюю смену администрации в Вашингтоне и грядущую смену руководства по всей Европе, особенно в Берлине. Но окончательное ожесточение администрации Байдена и подрыв дружественных сил в Европе без очевидной выгоды вряд входят в расчеты Москвы. Скорее всего, маневры направлены против Киева - заставить его исполнять Минские соглашения, продемонстрировать реакцию на недавние внутренние репрессии в отношении дружественных России политиков и телеканалов и (или) предупредить президента Владимира Зеленского, который резко ужесточил свою позицию против Москвы. Ведь Зеленский даже назвал действия Путина "игрой мускулами". Возможно, это не такие уж веские причины для паники на европейском континенте, хотя действия России и могут относиться к неприятным моделям международного поведения.

Что же сейчас следует делать США?

- Отговорить Россию идти по дороге, с которой нет выхода. Война была бы бездной разной глубины для России, Украины, Европы и США. Последствия будут непредсказуемыми, но, безусловно, плохими и потенциально катастрофическими. Слишком много войн начиналось с ожиданиями того, что они станут легкой прогулкой. Немногие из них оказались таковыми.

- Отклонить предложения поддержать Киев в военном отношении. Украина не является членом НАТО, не располагает соответствующими индивидуальными гарантиями безопасности и не имеет стратегического значения для Америки. Напротив, для России такая поддержка станет критической, так как ей придется заплатить гораздо более высокую цену за достижение своих целей. Киев заслуживает получить сочувствие США, но не американские войска.

- Не наводнять Украину натовским оружием, будь то противотанковые "Джавелины" или что-то другое. Россия всегда может повысить ставки в любой борьбе. Тактическое повышение цены за те или военные действия России вряд ли изменит стратегическое решение Москвы, но может заставить Россию начать действовать с гораздо большей жесткостью и деструктивностью. Более того, военная помощь союзников может склонить Киев к требованию поддержки иностранными военными контингентами, как это делала Грузия в 2008 году, что сделает возможной и даже более вероятной серьезную эскалацию конфликта.

- Отклонять предложения о вступлении Украины в НАТО. Цель альянса - безопасность, а не благотворительность. США должны принимать в альянс страны, которые усиливают американскую безопасность, а не государства с уже существующим серьезным конфликтом с ядерной державой. В действительности, именно по этой причине большинство европейских стран разумно возражают против принятия Киева и Тбилиси в НАТО.

- Предложить европейским правительствам, для которых будущее Украины представляет наибольший интерес, возглавить дискуссии о том, как реагировать на российские угрозы. Достичь трансатлантического соглашения и заранее предупредить о нем Москву. Сообщить ей о конкретных последствиях, которые могут иметь место в зависимости от ее действий.

- Подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Украина может жаловаться на сопротивление России только в том случае, если сам Киев будет сдерживать свои обещания. В любом случае, Украине следует искать способы сосуществования с Москвой, больше не позволяя идеальному быть врагом хорошего. Украина существует в не очень удобном окружении, но не может рассчитывать на спасение со стороны Запада. Как может она требовать для себя свободы действий, не заботясь об инкорпорировании в страну огромного числа проживающих здесь этнических русских?

- Добиваться более масштабного урегулирования конфликта, которое позволило бы США и Европе "перезагрузить" отношения с Россией, снизить напряженность между восточными членами НАТО и Москвой и прекратить подталкивать Россию к Китаю. Отправной точкой должно быть согласие снять вопрос о расширении НАТО с повестки дня. Это должно стать результатом именно союзнического выбора (поскольку расширение альянса не в интересах ни США, ни Европы), а не российского "вето". И отменить санкции. Москва должна прекратить подрывные действия против Украины, особенно поддержку сепаратистов, и признать свободу Киева двигаться на восток или на запад в своих экономических связях. Крым должен быть отставлен в сторону, а его аннексия остаться непризнанной и под санкциями до тех пор, пока Россия не согласится на референдум под международным наблюдением, итоги которого будут приняты обеими сторонами.

Такой результат или что-то подобное, хотя и далеко не идеальное, послужил бы интересам всех сторон лучше, чем сегодняшняя ситуация, то есть замороженный конфликт, который постепенно разрушает любые отношения между Россией и Западом и который может неожиданно взорваться, что потенциально может привести к ядерным последствиям. США не хотят войны и предпочли бы сотрудничать с Москвой на Ближнем Востоке, в борьбе с терроризмом, в отношениях с Китаем и в противодействии ядерным военным программам Северной Кореи.

Европа также не хочет войны и предпочла бы развивать экономические связи с Россией. Страны Балтии и Польша предпочли бы иметь мирного, безопасного соседа как на востоке, так и на западе. Украина предпочла бы положить конец конфликту, который унес слишком много жизней и потребовал слишком много расходов, осложнил внутриполитическую ситуацию и дестабилизировал страну. Россия предпочла бы достичь обеспечения своей безопасности без конфликтов и видеть, как Запад принимает ее проблемы, а не отвергает их.

Вполне возможно, что бывший президент Дональд Трамп желал именно такого результата, но ложные обвинения о его сговоре с Москвой ограничивали его способность реформировать политику США. Возможно, Байден, который позвонил Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в установлении деловых отношений и проведении встречи в верхах перед новым раундом дипломатических и экономических санкций, сможет добиться большего и сыграть ту роль, которую сыграл Никсон в отношениях с Китаем. Возможно, впереди у такой стратегии долгий путь, но ведь Байден уже не только наказал Москву, но и проявил по отношению к ней намерение к сближению.

Поведение России подрывает моральные нормы и дестабилизирует целые регионы, но не угрожает всему миру. Украина заслуживает поддержки в развитии стабильного демократического государства и процветающей рыночной экономики. Но Киев не может претендовать на то, чтобы стать просто еще одним реципиентом защиты, предоставляемой Америкой и НАТО. Украина просто не стоит того, чтобы из-за нее рисковать войной с полной решимости ядерной державой. Если Европа считает иначе, ей следует действовать, тратя свои собственные деньги и подвергая риску свои собственные войска. Но Америка, великая, однако в значительной степени обанкротившаяся сверхдержава, должна наконец начать расставлять правильные приоритеты.

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Дуг Бэндоу - старший научный сотрудник Института Катона (американская частная исследовательская и просветительская организация либертарианского направления - прим. ред.). Бывший личный помощник президента Рональда Рейгана, автор книги "Зарубежные глупости: новая глобальная империя Америки".

Комментарии читателей

jdondet

Вы знаете, что исторически само название современной России пошло с киевской Руси? Что нам делать? Я скажу, что - не совать туда наши жирные глупые носы. Россия в этом регионе присутствует уже тысячу лет. И что там сейчас происходит - это не наше дело! Особенно тогда, когда наша собственная администрация отказывается защищать наши собственные границы и собственное население от иностранного вторжения!

Jerrubbesheth xx

Что должны делать США, когда дело касается нас и Украины? Америка должна не совать свой нос туда, где ее нет. У нас и так есть "Лежащий коррумпированный" - скомпрометированный президент. И не только коммунистическим Китаем. Украину тоже можно добавить в список его коррупционных связей. Украина - это то единственное, что связывает нашего коррумпированного "услуга за услугу" (Quid Pro) и такую же коррумпированную Хиллари Клинтон! Помните скандал с нашим президентом "услуга за услугу": "Выгоните генерального прокурора Украины, или не получите миллиард американской помощи?!"". Если им это не нравится, пусть позвонят Обаме! Обама должен быть в курсе всего этого. Коррумпированный "услуга за услугу" действовал с ведома Обамы!

scruffyleon

Байден послал группу американских военных кораблей в Черное море. При первом же виде Путина он развернул их назад. Так вот она какая, "Мощная армада"?!

Россия возьмет Украину, а Китай возьмет Тайвань. А Байден спрячется в подвале Белого Дома!

Bob Vanderet

Прекрасные соображения!

PolishKnightUSA

Меня вообще изумляет то, что США ввязались во все это дерьмо на Ближнем Востоке, столь далекое от них. Они теряют там жизни и огромные деньги!

А тут еще эта Украина?! Ха-ха! Да выбросьте это из головы!

Да, Украине неприятно быть зажатой между НАТО и Россией! Но ничего не поделаешь. Уверен: Украина никогда не получит Крым обратно! Да, к референдуму могут быть вопросы. Но факт остается фактом - украинцы бежали, а русские приехали. Так что аннексия Крыма на 9/10 законна. То же самое с Донецком, хотя Россия здесь получила гораздо больше земли.

Мирное соглашение между сторонами может предусматривать компенсацию Россией своих территориальных приобретений. И все. Кстати, точно так же и США должны выплатить огромную компенсацию Мексике!

Western

Как мы видели у себя, самый эффективный способ поставить русских на колени - это отключить им Twitter и Facebook, а также перестать продавать им товары через Amazon. Ну и заставить все российские корпорации, университеты, СМИ, спортивные команды, и вообще всех признать независимость Украины, открытые границы и Coke. Слабо?

MX1336

Ха, а как вам такое решение… Пусть американские "ДЕМОНкраты" перестанут обвинять русских во вмешательстве в наши выборы. И пусть китайский "БИДДЕН-бой" (от bidden-boy - мальчик-прислужник в церкви - прим. пер.) перестанет называть Путина "убийцей", как он только что сделал. Выделять одних русских и набрасываться на них, оставляя в стороне все другие беды Америки - это верх безответственности! Это, кстати по определению свойственно ДЕМОНкратам. Кстати, еще и детоубийцам. Не менее того!

Jerry Mander

Вот как я это вижу.

Наращивание Россией своего военного потенциала на границе с Украиной осуществляется открыто. Это своеобразный месседж - Путин хочет, чтобы весь мир ясно видел сигнал.

Недавно украинские власти начали глушить русские каналы на востоке Украины и обвинили сепаратистов в госизмене. Внутри России оппозиция пытается расширять поддержку Навального общественностью.

Путин может убить двух зайцев одним выстрелом. Первое - заставить украинцев реально сесть за стол переговоров. Второе - реально объединить большинство россиян вокруг себя за счет демонстрации патриотизма на примере Украины.

Поэтому, я полагаю, скорее всего, Путин предпримет несколько ограниченных рейдов на восточную Украину, а Запад наложит на Россию еще несколько бесполезных санкций. Потом будет мирный договор. Но Навальный до него, видимо, не доживет. Он, как говорится, на последнем издыхании.

Обескровленная оппозиция продолжит свои телодвижения. Жизнь продолжается.

Россия серьезно укрепит свои позиции на всем Востоке Украины. Украина серьезно отступит.

Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow)