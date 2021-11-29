National Review (США): Украина безуспешно пытается повысить ставки в игре с США перед ожидаемым нападением России

National Review: украинская верхушка требует от США больше военной помощи против России, но Вашингтон упирается. Умирать за Украину американцы не готовы. Стороны изводят друг друга претензиями, но разрыв между ними велик, пишет издание. У Киева даже появилась новая формула: «Дайте оружия и денег, а погибать будем мы».

Вашингтон и Киев взаимно убеждают друг друга в необходимости более решительных действий против России.

По общему мнению, Россия готова нанести военный удар по тем частям Украины, которые она оставила в покое во время захвата Крыма и Донбасса. Но несмотря на то, что Вашингтон работает над тем, чтобы помочь Киеву укрепить свою оборону, между США и Украиной по-прежнему наблюдаются заметные расхождения.

Ситуация может взорваться в начале 2022 года, согласно сообщениям американской и украинской военных разведок, поступивших в прошедшие выходные, а также Роману Маховцу, заместителю главы администрации президента Украины, который в воскресном утреннем интервью сообщил мне те же прогнозы. Прошлой весной Россия также наращивала силы на границе, но как утверждает Маховец, нынешняя ситуация является более опасной, так как военная техника уже находится на позициях и подготовлена к атаке, а это означает, что переброска российских войск на эти позиции может произойти быстро, и вторжение может осуществиться всего за одну-две недели.

Если все это действительно даст России возможность осуществить нападение в январе или феврале, последствия этого конфликта могут дестабилизировать Европу, создав серьезную угрозу международной безопасности и отвлекая внимание американской администрации, которая занята другими проблемами - усилением амбиций Пекина в Тайваньском проливе и возрождающейся угрозой мирового терроризма.

Таким образом, главным в этой игре становится сдерживание России. Но, как стало очевидно из дискуссий, состоявшихся в прошлые выходные на Галифаксском форуме международной без-опасности, США и Украина заявляют друг другу, что каждому из них нужно делать больше, чтобы серьезно противодействовать потенциальному нападению России.

Сенатор Джим Риш, авторитетный республиканец и член сенатского комитета по международным отношениям, и группа его коллег по Сенату встретились с украинской делегацией в субботу 20 ноября. В интервью со мной незадолго до встречи, Риш говорил, что украинцы прилагают необходимые усилия: "Они делают то, что делал бы каждый, видя происходящее. Но я бы хотел, чтобы с их стороны было больше рвения". Сенатор добавляет: "Я думаю, что им нужно активизировать свою игру, чтобы быстрее отмобилизоваться, учитывая, что ранее Россия уже наносила успешные удары по Украине".

Украинцы, в свою очередь, имеют свои просьбы к Вашингтону. В Галифаксе, однако, они старались не высказывать свои претензии слишком резко.

Решение президента Байдена отменить санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2" в апреле спровоцировало эмоциональный взрыв со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью изданию Axios пожаловался на то, что США только что поднесли "снаряды к этому оружию". И действительно, это почти так: трубопровод был завершен в сентябре, правда, прежде чем он может быть введен в эксплуатацию, он должен сначала пройти длительную процедуру сертификации регулирующими органами. Напротив, на субботней пресс-конференции обычно откровенный Алексей Данилов, высокопоставленный сотрудник аппарата национальной безопасности в правительстве Украины, лишь повторил шаблонную позицию Киева: "Северный поток - 2" является "средством ведения энергетической войны". Киев заявляет, что трубопровод предназначен для того, чтобы лишить его транзитных сборов, которые он взимает с газовых потоков, проходящих через Украину. Союзники США в Восточной Европе также обеспокоены тем, что это усилит зависимость Европы от российского газа, в то время как Кремль играет с ними в геополитические игры как с заложниками вокруг этого энергоресурса.

В этом отношении Зеленский идет в ногу со своим политическим оппонентом, бывшим президентом Петром Порошенко, которого он победил в 2019 году. "Мне приятно видеть, что республиканцы в Конгрессе США рассматривали возможность возобновления санкций против Северного потока-2", - сказал Порошенко, который тоже был на форум в эти выходные. "Если США и их союзники не предпримут этих необходимых шагов, это увеличит вероятность того, что Путин начнет второе крупное вторжение в соседнюю Украину".

Таким образом, Данилов и его коллеги определенно понимают, что настало время для решительного давления, чтобы заставить Вашингтон "убить" "Северный поток-2". В последние месяцы Киев явно смягчил публичную критику в адрес администрации Байдена, сосредоточив внимание на Конгрессе. Когда Риш объединился с некоторыми из своих коллег, чтобы предложить поправку к ежегодному законопроекту о военном бюджете, которая заставит Байдена применить санкции, от которых он отказался, Зеленский умолял сенаторов в Твиттере одобрить эти меры, которые уже были приняты палатой представителей.

Хотя публичные заявления Данилова по поводу трубопровода в субботу и были несколько приглушены, но на закрытой встрече с сенаторами он и его коллеги говорили о необходимости остановить трубопровод.

Однако произошла необъяснимая задержка. К тому времени, когда члены Конгресса прилетели в Галифакс, поправка была исключена из пакета, который накануне принял к рассмотрению Сенат. Риш предположил в беседе со мной, что в конечном итоге она будет принята, и что ее исключение было связано только с организационной неразберихой, в которой в этом году проходило обсуждение Закона о национальной обороне. Демократы в Конгрессе отдавали приоритет внутренней повестке дня Байдена над оборонным пакетом, и законами, связанными с Китаем, неубедительно утверждая, что внутренние бюджетные программы Байдена являются сигналом миру о способности Америки активно конкурировать с мировыми авторитарными режимами.

Маховец говорил мне, что есть другой, но связанный с этим вопрос, который озадачивает украинцев, поскольку "Байден точно знает, как заставить Путина сесть за стол переговоров". Ведь западные лидеры "могут ввести очень строгие санкции как минимум против лично Путина и его окружения, а также компаний, которые поддерживают его агрессию. Они хранят все свои активы в коробках в долларах по всему миру", - говорит Маховец, намекая на то, что этот вопрос возникал и во время встречи с сенаторами.

На вопрос, почему, по его мнению, США и страны-единомышленники, такие как Великобритания, этого не делают, он отвечает: "Не знаю. Для меня это тайна".

Оппоненты Кремля, и в первую очередь диссидентская сеть Алексея Навального, призвали к подобным мерам, предоставив в начале 2021 года администрации Байдена списки потенциальных объектов для таких санкций. В марте госорганы США ввели несколько дополнительных санкций в отношении российских высокопоставленных чиновников, но они проигнорировали наиболее смелые из предложенных для санкций цели. Чуть более месяца спустя Москва осуществила наращивание военного потенциала на своей границе с Украиной, подготовив почву для нынешней ситуации.

"Северный поток - 2" и санкции против Путина - это те вполне доступные плоды, которые Байден должен был сорвать несколько месяцев назад, задолго до того, как Москва ужесточила тиски вокруг Украины и усилила свое влияние на Беларусь, чтобы еще больше дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе за счет миграционного кризиса, сфабрикованного диктатурами России и Белоруссии. Маховец говорит, что есть еще один, но более сложный способ, которым США и их союзники могут предотвратить российское нападение: добиться членства Украины в НАТО.

Если бы США, Канада и Великобритания твердо призвали к вступлению Киева в НАТО, то соответствующая процедура заняла бы всего пару месяцев, говорит Маховец, называя это "политическим решением". В таком случае, по его мнению, "Путин будет шокирован, и он не сможет что-то сделать против Украины, со всеми своими гибридными, нетрадиционными, обычными, асимметричными и другими войнами". Это решение предотвратит дальнейшую агрессию России.

Конечно, рывок Украины к членству в НАТО сейчас маловероятен, даже несмотря на то, что Маховец и его правительство утверждают, что Украина выполнила стандарты альянса, о чем свидетельствует "блестящая операция" Украины по эвакуации людей из международного аэропорта Кабула в августе. Однако членство в альянсе - настолько сложный вопрос, что по словам Маховца, его команда отказалась поднимать его перед делегацией Сената в Галифаксе. Кроме того, этот шаг, по сути, должен совершать Байден, и все признаки указывают на то, что Белый дом пытается не шокировать Путина, а наоборот, успокоить его, предприняв шаги по сокращению некоторых ракетных испытаний и военных учений. Тем не менее, по сообщению CNN, в Вашингтоне рассматривается новый раунд военной помощи Украине наступательными вооружениями.

Маховец сказал мне, что не хочет, чтобы "солдаты США гибли на украинской земле", потому что "это делаем мы" в продолжающемся конфликте против пророссийских сил на Донбассе. Вместо этого, говорит он, "просто предоставьте нам более эффективные инструменты и поддержите нас на политически. Драться - это наша работа". Чем быстрее это сделает американская администрация, тем больше будет шансов предотвратить безответное нападение России на Украину, что уменьшит все вытекающие из этого последствия.

Комментарии читателей National Review

dadbot5000

Наш президент может справляться только с одним кризисом в год. И он уже сделал это в Афганистане.

Отправьте на Украину команду наших генералов, и пусть они там потренируют украинских военных в критической расовой теории, а также по теме "гендерного разнообразия, этнического равенства и инклюзивности"!

RagnarLothbrok

Зная, как Байден умеет превращать все в дерьмо, я бы на месте Зеленского молился бы за американскую "помощь" России, а не Украине!

brian_j_donato

Китай в этом месиве выиграет в любом случае - будем мы что-то предпринимать, или не будем. Администрация скорее всего разожжет эту ситуацию. Ведь бессилие порождает насилие!

31problems

Вот что происходит, когда у русских действительно есть компрометирующая информация на вас. В отличие от оказавшимся фальшивкой романа Трампа с Россией, сговор Байдена с Москвой - это абсолютная реальность. Хантер Байден ведь признался, что у него украли ноутбук в Лас-Вегасе, который так и не был найден. Он сам высказал идею, что этот ноутбук теперь у россиян. Эти ребята Байдены у русских в руках, и они это знают.

Leroy

"Маховец говорит, что есть еще один, более сложный способ, которым США и их союзники могут предотвратить российское вторжение: настаивать на членстве Украины в НАТО".

Но ведь именно поэтому Путин и угрожает Украине. Потому что он не хочет, чтобы на его границах появилась еще одна страна НАТО.

Вступление Украины в НАТО практически гарантирует войну с Россией. Мы этого хотим?

Bill_in_STL

Вызовы внешней политики, требующие умного обращения с множеством "кнутов и пряников"? Жаль, что Украина попала в объятия непревзойденного "ненадежного союзника" - США, возглавляемых Джо Байденом.

У меня есть друзья, которые бежали из Донбасса посреди ночи несколько лет назад, когда руководимая Бараком Хуссейном Обамой Америка была столь же неэффективна в сдерживании российской агрессии. Теперь они живут в Польше.

Молюсь за всех, кто еще живет в Украине.

Mdmeldon

"Все признаки указывают на то, что Белый дом пытается не шокировать Путина, а успокоить его, предприняв шаги по сокращению некоторых ракетных испытаний и военных учений".

Да-а. Это, конечно, Путина успокоит!

Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке.

Tomm

Если украинская стратегия в случае российского вторжения будет состоять только в том, чтобы умолять США о вооруженном вмешательстве, они мгновенно станут еще одной областью России через неделю. Я лично хотел бы знать, что именно ОНИ делают, чтобы противостоять русским. Я предполагаю, что они знают, что не продержатся долго в обычной войне с Россией. Может, у них есть хотя бы планы партизанского сопротивления?

Или их план состоит только в том, чтобы "переобуться", как это было в Крыму? Если США в войну не вмешаются, то, возможно, украинцам не стоит и помогать.

Christian R

Я бы посоветовал то, что, вероятно, сделал бы Трамп: держаться подальше от всего этого. Украина не входит в НАТО. Рисковать из-за нее Третьей мировой войной не стоит. Точно так же я надеюсь, что Байден не вступит в войну с Китаем из-за Тайваня, хотя я очень люблю Тайвань (гораздо больше, чем КНР).

fredrick_swenson

Сейчас у украинцев одна надежда: если Путин введет в армии обязательную вакцинацию, или заставит российских военных, как американцев, тренироваться в дисциплине "гендерное разнообразие, этническое равенство и инклюзивность"!

Leroy

Россия может вложить все свои ресурсы в проблемы с Украиной. Это ведь ее "задний двор". Вы считаете, что у НАТО есть воля к войне после того, что произошло в Афганистане?

Нет, сражаться и умирать будут по-прежнему американцы.

В последнее время мы не вели ни одной войны со страной, обладающей мощной авиацией и зенитно-ракетными комплексами. И мы уже далеко не будем господствовать в небе над Украиной, как в других наших недавних конфликтах.

Почему нам стоит умирать за Украину?

JakeAtTheLake

Хотите предотвратить российскую агрессию? Так разместите 100 000 войск западных союзников на востоке Украины. И не только американские войска, но и поляков, немцев, французов, британцев, датчан, бельгийцев…

То же самое и с Тайванем и Китаем. Стяните к Тайваню войска не только из США, но и из Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин…

Получится?!

QuibblingCaviller

Трусливый Джо "Мотыга" прячется за маской, которая не помешает инфекции covid-19. И это "лидер свободного мира"! К несчастью для украинцев, Путин знает, что Джо - это не "Скрэппи Джо из Скрэнтона" (Скрэппи - глуповатый мультяшный персонаж 1930 годов - при. ИноСМИ). Джо - это просто измученный старый коррумпированный демократ.

Джимми Куинн (Jimmy Quinn)