Экс-премьер Греции считает, что отправкой оружия Киеву страна разрушает отношения с РФ

По мнению Алексиса Ципраса, греков должна беспокоить внешняя политика, которую проводит нынешнее правительство страны под руководством Кириакоса Мицотакиса

АФИНЫ, 31 июля. /ТАСС/. Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, отправляя оружие на Украину, фактически втягивает страну в военные действия и разрушает греко-российские отношения, строившиеся с таким трудом десятилетиями. Об этом заявил лидер главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Алексис Ципрас в интервью, опубликованном в воскресенье в греческой газете Documento.

По мнению Ципраса, греков должна беспокоить внешняя политика, которую проводит нынешнее правительство страны под руководством Мицотакиса.

"На украинском направлении он добился невозможного. После того как он отказался от постоянной позиции Греции как столпа стабильности и моста мира в регионе и стал частью войны, направив оружие на Украину, он теперь осуществляет разрушение греко-российских отношений, которые строились с таким трудом десятилетиями, а также получает резкие обвинения со стороны украинского руководства. Россия определила нас в недружественные страны, а [президент Украины Владимир] Зеленский обвиняет нас в том, что мы помогаем [президенту России Владимиру] Путину. Это заметное достижение", - сказал Ципрас.

Экс-премьер полагает, что Мицотакис проводит данную политику, используя в 2022 году доктрину, которая применялась к Греции в 1952 году. "Это доктрина верного и послушного союзника США, который ожидает от великого союзника защиты в трудные времена. Однако это ожидание оказалось заблуждением после вторжения Турции на Кипр, и оно оказывается заблуждением и сегодня. Мы даем оружие Украине, а США модернизируют турецкие [истребители] F-16, которые нарушают наш суверенитет в Эгейском море", - сказал лидер партии.

Он также высказал мнение, что Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане стала "намного опаснее" из-за резкого усиления своей роли и "агрессивного настроя ее руководства" после начала спецоперации РФ на Украине. "Она [Турция] не участвует в санкциях против России, играет роль посредника, имеет хорошие отношения с обеими <...> странами и пользуется доверием и поддержкой американского руководства. А это требует от греческой стороны гораздо большего, чем ограничение себя неблагодарной и опасной ролью доброго союзника. Мы, конечно, союзники, но с целью и готовностью вести переговоры ради наилучшей защиты страны и ее интересов. Предоставить, например, США базы на неопределенный срок и вдобавок [портовый город] Александруполис, не получив что-либо взамен, на мой взгляд, неприемлемо с национальной точки зрения", - полагает Ципрас.

По его словам, внешняя политика, проводимая лично Мицотакисом, таит в себе серьезные риски. "Нужна другая внешняя политика, в повестке дня которой будут стабильность и мир. Политика, которая будет сочетать самое решительное отношение к турецким провокациям с самыми систематическими усилиями по открытию путей диалога с Турцией", - пояснил он.

Говоря о санкциях ЕС в отношении России, Ципрас выразил опасение, что "Европа, как писали многие аналитики, стреляет себе в ногу". Он назвал западные санкции "правильным выбором" в качестве реакции на спецоперацию на Украине, но отметил, что они превратились "не в давление ради мира, а в средство экономической войны". "Я считаю, что стремление к миру должно вернуться на первое место в европейской повестке дня. В противном случае никто больше не имеет уверенности относительно того, к чему может привести это глобальное противостояние, учитывая, что у России также есть большие возможности, стойкость и важные союзы. Современная версия мирного сосуществования, я считаю, необходима как никогда", - подчеркнул Ципрас.

Лидер главной оппозиционной партии также раскритиковал позиции правительства по вопросам борьбы с энергетическим кризисом, которая, по его мнению, связана с сверхприбылями энергетических компаний и ведет к инфляции, и заявил, что надо "покончить с режимом Мицотакиса", пока не слишком поздно.

Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому подверг резкой критике интервью Ципраса. "Тот факт, что даже во время своего отпуска в Португалии он предается очередной гнусной клеветнической атаке на премьер-министра, подчеркивает безграничную одержимость Ципраса Кириакосом Мицотакисом, - сказал Иконому. - Скорее всего, червь, который его гложет, заключается в том, что он хотел бы, пока он был у власти, успеть сделать хотя бы толику из того, чего мы добились за три года, чтобы общество могло выстоять, несмотря на чередующиеся международные кризисы".