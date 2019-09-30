Дмитрий Шугаев: комплекс "Бастион" доказал эффективность в Сирии

Будет ли Россия продавать Турции истребители Су-35 и Су-57, а Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400, каковы перспективы совместного производства в Греции автоматов Калашникова, продажи другим странам береговых комплексов "Бастион" и других новейших вооружений, модернизации российского оружия, используемого армиями зарубежных государств, — об этом, а также о других аспектах ВТС России с различными странами рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, принимавший участие в заседании межправкомиссии по ВТС России и Греции в Салониках.

— Как прошло заседание российско-греческой межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству?

— Все слава богу. Это 15-е заседание. Мы имеем давнюю историю взаимоотношений с нашими греческими партнерами. В частности, это уже седьмое заседание под сопредседательством господина Кириакидиса. Надеюсь, что он продолжит оставаться на этой должности. Это очень комфортный партнер, мы чувствуем доброжелательное отношение. И в целом могу сказать, что вся его команда позитивно настроена, несмотря на то, что мы не в легкое время живем, у нас много сопутствующих внешних условий, которые нам не позволяют, конечно, в полной мере осуществлять сотрудничество.

Что касается той программы, которую мы наметили в прошлый раз и которую мы утвердили в этом году, на этом заседании, все идет вполне неплохо. Так что я и все мои коллеги весьма удовлетворены ходом работы комиссии и ее результатами, а также теми планами, которые мы наметили.

— Вы второй раз за месяц встречаетесь с Кириакидисом. В августе была встреча на выставке "МАКС-2019".

— Мы уже третий раз за последнее время встречаемся. Еще была встреча на выставке "Армия-2019". У нас вообще очень хороший контакт. Еще раз повторюсь — мне господин Кириакидис весьма импонирует, потому что он настроен весьма и весьма позитивно, и я могу сказать, это хороший пример взаимодействия, когда речь идет о сопредседательстве на уровне межправкомиссии.

— Греция обеспокоена тем, что Россия продает современное оружие Турции. Нас обвиняют чуть ли не в предательстве единоверного народа. Что вы могли бы ответить на обеспокоенность греков? Угрожают им С-400?

— Я могу сказать следующее. Зенитно-ракетная система С-400 — система противовоздушной обороны, и даже в смысле этого слова это не средство нападения. Это новейшая система, которая призвана защищать пространство, воздушное прежде всего, от посягательств тех или иных средств воздушно-космического нападения, современных и перспективных. И в этой связи ее поставки в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греческой Республики, поэтому опасения абсолютно излишни.

Кстати, мы в свое время, несмотря на то, что существовали и существуют до сих пор санкции в отношении Ирана, поставили систему С-300, не нарушив резолюцию СБ ООН 2231, потому что речь идет о противовоздушной обороне. Когда были введены соответствующие рестрикции против Ирана, средства противовоздушной обороны не были включены. Таким образом, возвращаясь к опасениям Греческой Республики, они абсолютно излишни.

— ПВО Греции располагают российскими комплексами С-300. Ведутся ли переговоры по вопросам их ремонта с элементами модернизации на фоне укрепления Турции?

— Зенитная ракетная система С-300 поставлена в Грецию достаточно давно. Она сегодня находится на боевом дежурстве, в боеспособном состоянии. Речь сегодня идет о поддержании ее в том состоянии, в котором она должна быть и выполнять функции противовоздушной обороны. Контракт на послепродажное обслуживание действует. Продлены сроки эксплуатации ракет.

Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы, но на сегодняшний день к вопросу модернизации мы пока не подошли в том числе, видимо, и по причине общей санкционной атмосферы и политики стран ЕС и НАТО в отношении России.

В случае изменения позиции наших афинских партнеров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Российская Федерация заинтересована в поддержании боевой готовности Вооруженных сил Греции, и мы видим перспективы дальнейшего развития отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

— На вооружении Греции стоят и другие системы оружия российского и советского производства. Идет ли сотрудничество по его техническому обслуживанию, по поставкам запасных частей? Обсуждается ли закупка новых систем?

— Действительно, на вооружении Греческой Республики находится большое количество вооружения советского производства, оно своевременно обслуживается в рамках действующих контрактов.

Наше сотрудничество никогда не прекращалось. Мы продолжаем реализацию взятых на себя обязательств в рамках проектов по обслуживанию ранее поставленной нами техники. Основными направлениями сотрудничества с Грецией являются поставка запасных частей и комплектующих к средствам противовоздушной обороны, а также модернизация имеющихся на вооружении средств ПВО.

По послепродажному обслуживанию у нас действуют контракты, мы поставляем запчасти, способствуем организации ремонта оборудования. Вся номенклатура техники обеспечена запчастями. Обе стороны в целом удовлетворены тем, как идет процесс, хотя его можно было бы активизировать.

Что касается поставок новых систем, то этот вопрос, к сожалению, сегодня преждевременный. Мы находимся под известным санкционным режимом, поэтому ВТС со странами ЕС, и уж тем более НАТО, ограничено.

— Какова ситуация с послепродажным обслуживанием в Греции десантных кораблей на воздушной подушке "Зубр"?

— В настоящее время на вооружении Греции находятся два десантных корабля на воздушной подушке типа "Зубр" — "Кефалония" и "Итака". Это российско-украинская разработка. В рамках сотрудничества по российской части мы соответствующие запасные части по разовым обращениям греческой стороны поставляем. Так что сотрудничество по "Зубрам" осуществляется в том объеме, в котором возможно.

— Несколько лет назад греческая пресса писала о планах совместного производства автоматов Калашникова. Есть такие планы? Будет совместное производство?

— Действительно, мы несколько лет назад по просьбе греческой стороны проработали вопрос организации совместного производства автоматов Калашникова на базе греческого предприятия "Оборонительные системы". Соответствующие предложения мы передали греческой стороне. Решение (Грецией) пока по этому поводу не принято. Ожидаем решение греческих партнеров.

— Греция одна из немногих стран Европы, которые поддерживают на боеспособном уровне оружие советского и российского производства. А как обстоит дело в других странах?

— В европейском регионе действуют ограничения в отношении Российской Федерации, они никуда не исчезли. Мы проводим комплексное послепродажное обслуживание и осуществляем соответствующие поставки запчастей для техники, которая стоит на вооружении центрально- и восточноевропейских стран (Болгария, Словакия, Венгрия и Чехия — ред.).

Военно-техническое сотрудничество с ними сосредоточено в области ремонта, поставок запасных частей и комплектующих изделий, продления назначенного ресурса и проведения модернизации ранее поставленного вооружения и военной техники. Кроме того, мы поставляем комплектующие изделия по вертолетной тематике как в интересах национальных вооруженных сил, так и для ремонта на сертифицированных предприятиях Восточной Европы техники для третьих стран.

Если же говорить о европейских странах Средиземноморья, то, помимо Греции, в Республику Кипр поставлено значительное количество техники российского (советского) производства, включая бронетехнику (БМП-3, танки Т-80 — ред.), авиационную (вертолеты семейства Ми-35 — ред.) и технику ПВО (Бук-М1, 2; Тор-М1 — ред.). И мы сегодня продолжаем сотрудничество по поддержанию ее боеготовности.

— В следующем году в Греции, в Афинах, пройдет выставка вооружений DEFEA-2020. Есть ли планы участия России?

— Мы узнали о том, что эта выставка будет проходить летом этого года. Греция не проводила международную оборонную выставку 10 лет. Сейчас выставка возродилась. Это говорит о том, что Греция, наверное, возрождает такую сферу деятельности, как маркетинг в области военно-технического сотрудничества.

Организовав с 22 по 24 июня 2020 года под эгидой министерства национальной обороны выставку DEFEA, Греция возвращается на рынок event-мероприятий в военной области. Однако с учетом того, что у нас формируется двухлетний план участия Российской Федерации в тех или иных выставках, по объективным причинам DEFEA туда не вошла.

Мы сейчас рассматриваем вопрос о формате и возможности нашего участия в этом мероприятии. Напомню, что на протяжении многих лет Российская Федерация активно участвовала в выставках, организованных в Греческой Республике.

— Президент Владимир Путин сказал недавно, что Россия предлагала США закупить гиперзвуковые ударные комплексы, но Вашингтон отказался. А вообще, какие новейшие системы вооружений и кому готова поставлять Россия?

— Новейшие системы российского производства предлагаются всем нашим партнерам, в том числе странам Средиземноморского региона. Проводятся соответствующие переговоры. Наша техника высокотехнологична, имеет высокую эффективность и превосходные эксплуатационные характеристики. При этом неприхотлива в обслуживании. Все это делает ее столь популярной у заказчиков по всему миру, и мы готовы поставлять весь спектр продукции военного назначения. Если будут серьезные обращения, то мы их также серьезно будем рассматривать.

Если говорить о странах Средиземноморья, то здесь можно выделить два момента. В нынешних условиях (в связи с антироссийскими санкциями) сотрудничество с европейскими странами региона ограничивается взаимодействием по вопросам обслуживания ранее поставленный техники. Примеры, как я уже говорил, – Кипр, Греция. Сегодня продолжается взаимодействие по поддержанию боеготовности поставленного ранее в эти страны вооружения, и Россия в полной мере своевременно выполняет свои обязательства в этой части.

Другое дело страны Ближнего Востока и Северной Африки, с ними у нас больше взаимодействия, они активнее. Они являются нашими давними партнерами в военно-технической области, на протяжении многих лет ими успешно эксплуатируется практически весь спектр продукции военного назначения. Особым спросом в данном регионе традиционно пользуются бронетанковая техника, авиационная техника и средства ПВО российского (советского) производства. Именно по этим направлениям и ведется наиболее активное сотрудничество с ними. Контракты заключены, мы осуществляем их реализацию.

Один из последних ярких примеров такого сотрудничества – выполнение контракта на поставку не имеющего по своим тактико-техническим характеристикам аналогов в мире комплекса С-400 в Турцию, который находится в стадии реализации и выполняется строго по графику.

Немаловажно, что многие государства ставят свои национальные интересы, вопросы национальной безопасности в первую очередь и только потом смотрят на все политические моменты. Та же Турция, которая приобрела сегодня С-400, доказала, что проводит независимую политику, несмотря на то, что осуществлялось серьезнейшее давление.

— На выставке "МАКС-2019" президент Турции Тайип Эрдоган поинтересовался, может ли он купить самолеты Су-57. Возможно такое?

— Прежде всего, наверное, может речь идти о самолете Су-35, а о Су-57 как о некоем следующем этапе. Почему? Потому что, конечно, Су-35 это тот продукт, который стоит в первой линейке нашей боевой авиации. Это самолет с высочайшими характеристиками, превосходит аналоги, является самолетом многофункциональным, так называемого поколения 4++, с серьезнейшим вооружением, способным достигать господства в воздухе, с очень серьезным арсеналом авиационных средств поражения.

Мы провели, в том числе в Стамбуле, презентацию. Показывали и по телевидению, и во всей прессе были наши машины. Делали презентацию для Военно-воздушных сил Турции как в динамике, так и на статике. Большой интерес был проявлен к технике.

У нас по этому направлению взаимодействие развивается поступательно. Сейчас рано еще говорить о каких-то контрактах и говорить, что мы приступили к чему-то конкретному, но изучается вопрос, ведутся консультации на уровне специалистов, экспертов и так далее.

— Проявляют ли какие-то страны интерес к комплексам "Бастион"? Идут ли уже с кем-то переговоры? На какой стадии?

— Береговой ракетный комплекс "Бастион" — это серьезное оружие, одно из эффективных вооружений российского производства. Он доказал свою эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии, где прошла его апробация в условиях реальных боевых действий.

Ряд стран проявляют заинтересованность в его приобретении, проходят переговоры, но пока о контрактах говорить преждевременно.

— Хотел бы вернуться к Ирану. Готова ли Россия поставить С-400 Ирану в случае заинтересованности? Поступала ли такая заявка от Тегерана?

— Официального обращения от иранской стороны по С-400 к нам не поступало. Поступит заявка — будем разговаривать. А ту систему (С-300), которую мы в свое время поставили, — осуществляется послегарантийное обслуживание. Она находится в боевом состоянии.

Вообще, с Ираном у нас действует соглашение о ВТС с 2001 года. В настоящее время ВТС с этой страной ограничено резолюций Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года и указом президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года. Россия действует строго в соответствии с нормами международного права, а потому до октября 2020 года ВТС по наступательным вооружениям с Ираном вестись не может.

При этом еще в 2016 году в Иран поставлены российские системы ПВО. Гарантийные обязательства завершены в апреле 2018 года, и теперь продолжается сервисное обслуживание техники в рамках создаваемого в Иране СТЦ.

До окончания срока действия санкций СБ ООН возможно обсуждение сотрудничества по таким направлениям, как поставка средств ПВО, создание в Иране комплексной системы наблюдения, охраны и обороны побережья Персидского залива, поставка средств радиоэлектронной борьбы, модернизация ранее поставленной Ирану техники ПВО, поставка стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

— Дмитрий Евгеньевич, есть данные по суммам контрактов на этот год и портфеле заказов на будущее?

— По итоговым планам говорить рано хотя бы даже из суеверия. У нас еще впереди решающий четвертый квартал. Темп хороший, показатели обнадеживают. Ну а результирующие цифры по итогам года мы сначала доложим президенту, а потом и общественности.