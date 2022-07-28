Источник сообщил о применении в рамках СВО на Украине нового разведывательного комплекса на базе бомбардировщика Су-34

Источник изображения: topwar.ru

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34, применяемые в рамках специальной военной операции на Украине, оборудованы новым разведывательным комплексом. Об этом сообщил информированный источник.

Российские военные начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе Су-34, предназначенный для определения целей и передачи информации наземным силам в режиме реального времени в автоматическом режиме. Комплекс размещается в подвесных контейнерах трех типов - оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки.

В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС

- приводит РИА Новости слова источника.

Модернизированные бомбардировщики Су-34М поступают в войска с 2021 года. Су-34М получили обновленную авионику, высокоточное вооружение и набор из нескольких подвесных разведывательных контейнеров в рамках опытно-конструкторской программы "Сыч", завершенной в 2019 году. Кроме того, модернизированные Су-34М могут частично решать задачи штурмовой авиации. Сообщалось, что до 2027 года военные планируют получить 76 модернизированных Су-34М новой постройки, кроме того, планируется модернизация всего парка стоящих на вооружении Су-34 до уровня Су-34М.

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Использует управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.