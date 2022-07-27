Попаданием буквально в окно казармы ВСУ российская ракета «Изделие 305Э» подтвердила точность и универсальность

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска всё активнее в ходе специальной военной операции на Украине применяют лёгкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР). В частности, речь идёт о таком оружии, которое обозначено кодовым названием «Изделие 305» («Изделие 305Э»). «Военное обозрение» ранее в одном из видеосюжетов публиковало кадры, которые отсняты при использовании камеры самой ракеты одним из средств российской боевой авиации. Тогда ЛМУР поразила ангар, в котором находилась военная техника противника.

На этот раз в сети появилось видеосвидетельство того, как «Изделие 305Э» влетает буквально в окно расположения одного из подразделений ВСУ.

Видеоролик демонстрируется репортёрами «Русской весны».

На кадрах можно видеть, как ЛМУР летит по своей траектории в сторону двухэтажного здания. Это казарма одной из войсковых частей Украины. Последним кадром видео является кадр, когда российская ракета, выпущенная предположительно экипажем ударного вертолёта, влетает в окно - что называется, «в форточку» к ВСУ.

Это лишнее свидетельство той точности, которая присуща «Изделию 305», а также свидетельство универсальности ЛМУР. Эти ракеты могут быть использованы как штатное вооружение не только вертолётов, но также самолётов и ударных беспилотников. При этом ЛМУР способна наносить поражение различным объектам, включая бронетехнику, укреплённые позиции или, как в данном случае, расположение личного состава противника.