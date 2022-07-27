В прессе США: Западные дальнобойные комплексы позволят армии Украины остановить продвижение ВС РФ на Донбассе

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Американское издание Bloomberg выходит с материалом, в котором говорится переходе вооружённого конфликта на Украине в «новую стадию». По глубокому убеждению представителей этой службы информации, такую стадию открывают поставки Украине западных дальнобойных комплексов и систем.

Из публикации:

Дальнобойное оружие способно дать украинской армии необходимый перевес над российской и остановить продвижение российских войск на Донбассе.

Также в издании пытаются вторить украинским чиновникам, публикуя заявления о том, что дальнобойная артиллерия, поставляемая странами НАТО, «может позволить украинской армии не просто остановить противника, но и пойти в контрнаступление». Об этом «контрнаступлении» различные представители киевского режима твердят чуть ли не ежедневно. При этом сроки каждый раз сдвигаются, и одновременно с этим меняются запросы к Западу по объёмам требуемых вооружений. Напомним, что на днях министр обороны Украины г-н Резников заявил, что нужно как минимум 50 установок «Хаймарс», чтобы остановить продвижение ВС РФ, и ещё не менее 50, чтобы перейти в контрнаступление. При этом он упоминал Херсонское направление.

Ранее в зарубежной прессе и на Украине заявляли, что «остановить продвижение российской армии и взять под контроль территории всей Украины» помогут то ПТРК Javelin и ПЗРК «Стингер», то БПЛА «Байрактар», то гаубицы M777. Теперь новые, так сказать, мантры о «чудо-оружии», которое «позволит победить Россию». Видимо, никаких не хотят подключить здравый смысл и хотя бы подумать над словами венгерского премьера Виктора Орбана о том, что украинская армия не способна победить российскую в принципе.