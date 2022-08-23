Вооружающая среда: чем запомнилась «Армия-2022»

Форум стал рекордным по сумме заключенных контрактов

Форум «Армия-2022» стал рекордным по сумме заключенных контрактов — она превысила 500 млрд рублей. Основные договоры касаются поставок стратегических вооружений, гиперзвуковых ракет, беспилотников и бронетехники. Эксперты отметили, что закупленное оружие поможет обеспечивать технологическое преимущество как перед странами НАТО, так и перед вооруженными формированиями Украины. Одним из самых ярких впечатлений в этом году стала выставка иностранного трофейного оружия, захваченного в ходе специальной военной операции. Кроме того, на «Армии-2022» презентовали недавно начавший работу фонд «Военкино». Как рассказал «Известиям» его глава Максим Ксензов, организация уже получила заявки на почти 120 проектов.

Пополнение арсеналов

На «Армии-2022» Минобороны подписало и вручило предприятиям ВПК контрактов более чем на 500 млрд рублей. Среди крупнейших — закупки серийных образцов тяжелых межконтинентальных ядерных ракет «Сармат», новейших зенитных ракетных систем С-500, гиперзвуковых ракет «Циркон» для кораблей и «Кинжал» для авиации.

Контракты заключили и на партии беспилотников. Среди заказанных — небольшие «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3», а также средние ударные «Иноходцы». Закуплены также модернизированные ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ. Парк наземной бронетехники пополнится танками Т-90М, бронетранспортерами БТР-82 и бронемашинами «Тигр». Количество заказанной техники не уточняется.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что в этом году большинство объявленных контрактов имели отношение к проведению спецоперации на Украине и будут особенно актуальны после получения киевским режимом больших партий иностранных вооружений.

Танк Т-62М с МГОЭС (многоспектральная гиростабилизированная оптико-электронная система), представленный на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— На первой «Армии» эпохи спецоперации был заметен уклон в практические проекты, необходимые для обеспечения технического превосходства как над украинскими формированиями, так и над странами НАТО, — сказал эксперт «Известиям». — Среди объявленных заказов было особенно много различных беспилотников, высокоточного и управляемого оружия. Закупленные модернизированные вертолеты отличаются возможностью применять новейшие ракеты, включая ставшие знаменитыми легкие ЛМУР. Не забыта и бронетехника. Кроме новейших Т-90М был представлен и интереснейший проект модернизации Т-62М с установкой на него новейшей системы наблюдения, которой позавидует любой современный танк, другие разведывательные машины.

Всего по заключенным контрактам Вооруженные силы РФ получат свыше 3,7 тыс. образцов военной техники. Также будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Оружейные новинки

На «Армии-2022» широкой публике впервые продемонстрировали беспилотник «Орлан-30». Оснащенный лазерным целеуказателем-дальномером небольшой аппарат уже стал охотником за артиллерией противника. Министерство обороны многократно демонстрировало видео наведения им снайперских ударов по артустановкам корректируемыми снарядами.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показала на выставке высокоточную крылатую ракету Х-69 для поражения наземных целей. Разработанный для истребителей пятого поколения многоцелевой боеприпас с дальностью в 300 км могут использовать и другие новые ударные самолеты ВКС.

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Другой новинкой КТРВ стала небольшая модульная ракета малой дальности Х-МД, предназначенная для поражения точечных объектов, таких как танки, катера, отдельно стоящие здания. Ее можно оснащать несколькими типами головных частей, в том числе позволяющих как автоматическое, так и ручное наведение на конечном участке днем и ночью. 30-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть ракеты можно доставить на расстояние 20–70 км в зависимости от высоты пуска.

Модернизированный катер «Раптор 2.0», представленный на выставке, получил усиленное бронирование, защиту и собственные высокоточные ракеты малой дальности. Это превратило патрульный катер в многоцелевую ударную единицу.

Для флота представили концепт автономного необитаемого подводного аппарата сопровождения «Суррогат-Б». 40-тонный подводный дрон может имитировать подлодки противника на учениях, а в боевой обстановке принимать на себя удары, предназначенные для субмарины-носителя.

Высокоточная крылатая ракета Х-69 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца продемонстрировал уже проходящий летные испытания бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) для дистанционного зондирования Земли. В отличие от предшественников, он получил возможность детального наблюдения выбранных районов в повышенном разрешении, многолучевой режим съемки и обработку полученных данных при помощи математических элементов искусственного интеллекта. Помимо военных задач БРЛК можно будет применять и для строительства, обеспечения безопасности судоходства на Севморпути, обнаружения разливов нефтепродуктов.

Ростовский оптико-механический завод подготовил к внедрению новую систему дистанционного подрыва снарядов для пушек бронетранспортеров БТР-82 и боевых машины пехоты. Их модернизированные прицелы с лазерным излучателем дают команду на активацию специально разработанных 30-миллиметровых снарядов в точно рассчитанное время после выстрела. Это позволяет гораздо эффективнее поражать осколками пехоту, особенно в окопах и других укрытиях, чем обычными боеприпасами. Уже заключен контракт на 1,5 млрд рублей на серийные поставки.

Многофункциональный ударный катер «Раптор 2.0» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Более представительными, чем в предыдущие годы, были стенды ВПК Китая и Ирана. На последнем представили линейки разведывательных и ударных беспилотников, а также высокоточного оружия. Представители Поднебесной продемонстрировали все возможности своего растущего военно-промышленного комплекса — от производства боеприпасов до строительства авианосцев и самолетов пятого поколения.

Контент-наступление

На форуме «Армия-2022» прошла презентация недавно начавшего свою работу Фонда поддержки военно-патриотического кино. О создании «Военкино» в начале июля нынешнего года объявил глава Минобороны Сергей Шойгу. На «Армии» фонд провел несколько дискуссионных сессий. Также перспективы и задачи «Военкино» обсуждали в ходе работы первого Международного антифашистского конгресса, включенного в программу форума.

Как заявил глава Минобороны на его пленарном заседании, фонд «будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах».

«Военкино» будет работать по четырем направлениям –- производство, поддержка, вовлечение и смыслы, рассказал «Известиям» глава фонда Максим Ксензов. При этом ключевым направлением станет производство, то есть непосредственная поддержка создания кинематографических, анимационных, документальных или цифровых проектов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и военнослужащие КНДР во время VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории военно-патриотического парка «Патриот» Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Мы будем создавать не только кино, это будет и мультипликация, анимационные фильмы. Это, возможно, будут и фантастические фильмы, комедии, игровые и цифровые проекты, — пояснил глава фонда. — Мы хотим делать проекты системными, создавать экосистемы вселенной и собираемся поддерживать кинопроекты на всем пути.

Отбор заявок в категориях «Художественные фильмы», «Анимационные фильмы» и «Художественные и анимационные сериалы» открыли 1 августа. По словам Максима Ксензова, сейчас на поддержку «Военкино» претендуют 118 проектов разных форматов. Это и масштабные эпические кинополотна, и камерные истории, художественные и документальные сериалы, анимация и даже компьютерные игры.

На «Армии-2022» Фонд поддержки военно-патриотического кино подписал первое соглашение о совместном производстве фильмов — с кинокомпанией «Триикс Медиа». Ранее она совместно с Минобороны создала фильм «Небо».

Кадр из фильма «Небо» Источник изображения: Фото: Триикс Медиа

Как рассказала «Известиям» глава «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, сейчас компания готовится к выпуску патриотического фильма «Золотая бронза» о жизни людей после трагедии в Беслане, который сняли при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Помимо создания патриотического контента «Военкино» планирует модернизировать до 30 принадлежащих Минобороны кинотеатров в воинских клубах и домах офицеров.

— На начальном этапе мы планируем разработать перспективную модель воинского клуба с расширенными возможностями проведения мероприятий. И рассчитываем, что в будущем эти площадки привлекут не только военнослужащих, но и гражданского зрителя, — пояснил «Известиям» Максим Ксензов.

Выставка трофеев

Специально для форума в парке «Патриот» создали экспозицию образцов иностранных вооружений, взятых в ходе военной спецоперации на Украине. В ней более 450 наименований — от маленьких беспилотников до танков, бронемашин и целых катеров.

В центре экспозиции — неповрежденная американская гаубица М777, захваченная вместе с боеприпасами. Пентагон передал Украине свыше 120 таких орудий.

Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другой крупнейший экспонат в павильоне — ударно-разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 с подвешенными управляемыми ракетами. Аппарат сбили 29 апреля этого года в районе города Сватово в ЛНР. Рядом представлены и меньшие по размерам беспилотники, например редкий военный «Пингвин», переданный Латвией, а также множество коммерческих мультикоптеров, широко применяющихся украинскими войсками.

Чрезвычайно богатой оказалась и коллекция управляемых противотанковых ракет, которые страны НАТО направили на Украину. Здесь представлены американские Javelin и TOW-2, британские NLAW, французские Milan, немецкие и испанские гранатометы. Среди экспонатов есть и ящики с переносными зенитными ракетными комплексами Stinger из США.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, сбитый в районе населенного пункта Сватово в ЛНР в ходе спецоперации, на выставке в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На открытой площадке за павильоном — два десятка единиц бронетехники от обычных украинских танков Т-64БВ и модернизированных Т-72АГ до зарубежных бронемашин. Есть там даже обгоревший остов MRAP Bushmaster. Правительство Австралии авиацией переправило на Украину небольшое количество этих машин.

Выставка останется доступна для широкой публики и после завершения «Армии-2022». По словам военных, экспозицию будут пополнять и другими объектами.

Антон Лавров

Алексей Рамм