Сдача без торга, туман войны, ракет хватит на всё

Министр иностранных дел Украины требует от России репараций

Запрещенный в России нацбатальон «Азов» и части Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные на мариупольском предприятии «Азовсталь», окончательно утратили веру в поддержку военно-политического руководства в Киеве и объявили капитуляцию. Эту информацию в Telegram-каналах признал командир подразделения Денис Прокопенко.

К утру 18 мая в плен силам народной милиции ДЛНР и Российской армии сдались около тысячи боевиков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что к сдавшимся будут применены меры Женевской конвенции, гарантирующее жизнь и достойное отношение.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что в подвалах завода по-прежнему остаются иностранные старшие офицеры «как минимум из США, Франции и Великобритании». Процесс начала массовой сдачи в плен бойцов «Азова» и ВСУ говорит о том, что ситуация на заводе критическая.

Об этом свидетельствуют и многочисленные видеообращения в Telegram-каналах боевиков, их жен и родственников к мировым лидерам и общественным организациям о помощи. Показательно, что офис президента Владимира Зеленского никак не отреагировал на эту ситуацию.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой Bild, что «не видит ничего плохого в перемирии с Россией, однако оно должно привести к освобождению украинской территории». Кроме того, Москва должна будет компенсировать нанесенный ущерб. В настоящий момент он оценивается в 500 млрд долл. Кулеба также подчеркнул, что хочет еще больше оружия от Запада. «Моя задача – доставить на Украину как можно больше оружия, инициировать как можно больше санкций против России и помочь как можно больше украинцам, которые вынуждены были бежать за границу», – сказал он.

Тем временем Вашингтон опубликовал данные о поставках оружия на Украину. С августа 2021 года и на текущий момент перечень техники и вооружений, предоставленных Киеву в рамках помощи США в области, составляет: более 1400 ПЗРК «Стингер»; более 5500 ПТРК «Джавелин»; более 14 тыс. других противотанковых систем; более 700 тактических барражирующих боеприпасов «Свитчблэйд»; 90 155-мм гаубиц M777A2 и более 200 тыс. артиллерийских снарядов; 72 тактические машины для буксировки гаубиц; 16 вертолетов Ми-17; сотни бронеавтомобилей HMMWV; 200 бронетранспортеров M113; более 7 тыс. единиц стрелкового оружия; более 50 млн патронов; 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок; 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost; управляемые ракеты с лазерным наведением; БЛА «Пума»; беспилотные катера береговой обороны; 17 РЛС артиллерийской разведки; четыре контрминометных РЛС; две РЛС обзора воздушного пространства; противопехотные мины M18A1 «Клеймор»; взрывчатка С-4 и подрывное оборудование; тактические защищенные системы связи; приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры; коммерческие услуги спутниковой разведки.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин отмечает, что он понятия не имеет, куда эта техника и вооружение идут. После пересечения украинской границы, заметили в Пентагоне, оружие пропадает словно в черной дыре. Поэтому генерал Остин очень надеется на ответственное отношение Украины к его использованию. В ближайшее время американцы намерены увеличить поддержку еще на 40 млрд долл., их них 20 млрд – на военную помощь. Проблема при этом в том, что в Пентагоне не исключают, что коррумпированные чиновники на Украине могут перенаправить ее в третьи страны. Проверить это невозможно, так как поставки идут по ускоренной процедуре. При ней не оформляется сертификат конечного пользователя, по которому США могли бы запросить данные о фактическом использовании поставленного оружия. Между тем российские Воздушно-космические силы активно используют высокоточное оружие, позволяющее уничтожать военные грузы сразу после пересечения границы Украины и Польши. На этой неделе уничтожена очередная партия западной «гуманитарной помощи» на Западной Украине. В интервью агентству Интерфакс Юрий Борисов, вице-премьер, отвечающий за российский ОПК, отметил, что по прогнозам западных аналитиков ракеты у России должны были закончиться еще в марте. «Но почему-то не закончились. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед ВС России задачи», – отметил Юрий Борисов.