В прессе США: Украина пока не получит американские беспилотники MQ-1C Grey Eagle из-за того, что они могут попасть к ВС РФ

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Американское издание The Wall Street Journal пишет, что власти Соединённых Штатов пока не готовы отправить на Украину ударные беспилотники большой дальности.

Напомним, что два месяца назад Киев запросил беспилотники MQ-1C Grey Eagle («Серый орёл»). Данные БПЛА имеют скорость 250 км/ч, максимальную высоту полёта до 8 км и могут находиться в воздухе более суток. Один беспилотник этой модели имеет стоимость около 10 миллионов долларов.

В Вашингтоне опасаются, что эти БПЛА попадут в руки российских военных, если Киев потерпит поражение. Это может привести к утечке военных технологий, что создаст угрозу безопасности США.

В свою очередь, в компании General Atomics, которая занимается производством БПЛА MQ-1C Grey Eagle, заявили о готовности обучить украинских военных управлять «Серым Орлом» по ускоренной программе, если власти решат отправить эти дроны на Украину.

В прессе США отмечают, что военно-аналитические структуры США осуждают осторожную позицию администрации Байдена и настаивают на предоставлении Киеву наряду с другим вооружением и БПЛА MQ-1C Grey Eagle.

Издание пишет, что в США обеспокоены сокращением парка беспилотников Украины и, напротив, увеличением подобного оружия у российской стороны. При этом продолжает активно муссироваться тема о том, что Россия якобы получит от Ирана до 300 разведывательно-ударных дронов различной модификации.