"Глобал Хок" вне конкуренции

Основные направления развития беспилотников класса HALE

20 июня 2019 года иранские СМИ распространили информацию о том, что Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (АКС КСИР) Ирана сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БЛА) RQ-4 "Глобал Хок" (Global Hawk), вторгшийся, по данным Тегерана, в воздушное пространство Ирана. Затем, в тот же день, появились сообщения американских СМИ, что иранской ракетой был сбит морской вариант данного беспилотника – MQ-4C "Тритон" (Triton).

Позднее официальные представители США уточнили модель сбитого аппарата. Пресс-секретарь Центрального командования ВС США сообщил, что это был не серийный MQ-4C, а один из ранее переделанных из RQ-4A для морского патрулирования и разведки аппаратов. Согласно его заявлению, 19 июня в 11.35 по гринвичскому времени американский БЛА был сбит ракетой "земля–воздух" во время выполнения полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Иранская сторона продолжила придерживаться позиции, что поражение БЛА было вызвано нарушением им государственной границы страны, распространив карты с указанием района падения беспилотника на территории Ирана. Стоит отметить, что в указанном районе дислоцированы зенитные ракетные комплексы средней дальности "Хордад-3" (Khordad-3) и HQ-2J из состава АКС КСИР. По сообщению информационного агентства Tasnim, американский беспилотник был сбит при помощи первого из них – ЗРК "Хордад-3" сил ПВО АКС КСИР.

Данная ситуация, едва не приведшая к эскалации напряженности в регионе, помимо прочего привлекла внимание к весьма немногочисленному в мире классу высотных БЛА большой продолжительности полета (класс HALE – High-Altitude Long Endurance), их функциям и возможностям, а также присутствию и востребованности их на мировом рынке соответствующих систем.

"ЯСТРЕБИНОЕ" СЕМЕЙСТВО

Разработка американского стратегического разведывательного БЛА RQ-4 "Глобал Хок" была начата компанией Teledyne Ryan Aeronautical (в 1999 году она вошла в состав Northrop Grumman) еще в 1990-е годы. Система создавалась в том числе с расчетом на замену пилотируемых самолетов-разведчиков U-2, а также – в морской версии – для замещения самолетов семейства Р-3 "Орион" (Orion).

Первый полет беспилотника состоялся зимой 1998 года. Поступивший в 2004 году в эксплуатацию аппарат версии Block 10 стал первым в этом семействе, за которым последовали фактически масштабированные версии Block 20, 30, 40 и сделанные на их базе модификации для различных пользователей как в США, так и за рубежом.

Беспилотник выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Фюзеляж изготовлен из алюминиевых сплавов и представляет собой полумонокок. БЛА имеет взлетную массу от 12 до почти 15 т (в зависимости от модификации) и способен нести полезную нагрузку массой до 900 кг. Крыло размахом от 35,5 до почти 40 м (в зависимости от модификации) полностью изготовлено из композитного материала на основе углеволокна. V-образное хвостовое оперение также сделано из композитов. В хвостовой части установлен турбовентиляторный двигатель AE3007H.

Данный БЛА может выполнять полеты на различных стадиях в автоматическом режиме. Для навигации используется инерциальная система с поправками от GPS. На аппарате установлены широкополосный спутниковый канал связи и канал связи в пределах прямой видимости.

В качестве полезной нагрузки "Глобал Хок" несет интегрированную систему наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Это упрощенная и более дешевая версия комплекса ASARS-2, разработанного фирмой Hughes Aircraft (с 1997 года принадлежит компании Raytheon) для пилотируемого самолета-разведчика U-2. Комплекс включает радар SAR/MTI и многоканальную оптикоэлектронную систему наблюдения.

Морская версия БЛА – "Тритон" – оснащена радаром Х-диапазона для обнаружения надводных целей и, как предполагалось, должна входить в состав стратегической морской системы воздушной разведки и наблюдения (BAMS – Broad Area Maritime Surveillance) ВМС США. Они должны заменить устаревшие самолеты P-3C "Орион", дополнив собой в составе авиации ВМС США патрульные самолеты нового поколения P-8A "Посейдон" (Poseidon).

Беспилотники семейства "Глобал Хок" уникальны: в мире не существует прямых аналогов, соответствующих им по размерности и функционалу. Вместе с тем внедрение данных систем в войска идет отнюдь не столь быстрыми темпами, как предполагалось. Некоторое время назад сообщалось, что американское военное ведомство сочло преждевременной замену самолетов-шпионов U-2 на БЛА "Глобал Хок" в силу более низких характеристик оборудования полезной нагрузки, а также вследствие чрезвычайно высокой стоимости беспилотного комплекса – его цена вместе с наземной составляющей оценивается в сумму порядка 110–150 млн долл., немалой является и стоимость эксплуатации.

На сегодня БЛА линейки "Глобал Хок" в основном используются в ВВС и ВМС США, но при сохранении производства на малосерийном уровне ожидать возможности снижения стоимости систем не стоит. Разработчики при поддержке властей США стремятся расширить число заказчиков за счет иностранных партнеров, но их число, как и число приобретенных ими систем, остается незначительным. В Европе БЛА "Глобал Хок" используются в рамках натовской программы AGS. Кроме того, их приобретали такие страны, как Германия, Австралия и Южная Корея. Впрочем, все эти заказы были единичными.

В числе потенциальных покупателей БЛА стратегического класса – Канада, Испания, Новая Зеландия и Япония. Однако нет гарантий, что их выбор будет сделан именно в пользу продукции компании Northrop Grumman. В мире имеется несколько систем БЛА, формально относимых так же, как и "Глобал Хок", к классу HALE, но уступающих ему по ряду параметров. Тем не менее их характеристики вполне могут устроить некоторых потенциальных заказчиков. Особенно, если они будет одновременно выгодно отличаться от "Глобал Хока" по стоимости.

Личный состав проводит техобслуживание стратегического беспилотного разведчика RQ-4. Фото с сайта www.af.mil

АНАЛОГИ

Из американских дронов, пожалуй, наиболее близок к "Глобал Хоку" беспилотник "Эвенджер" (Avenger) компании General Atomics Aeronautical Systems, создавшей такие хорошо известные и широко востребованные как в США, так и на мировом рынке беспилотники, как "Предейтор" (Predator) и "Рипер" (Reaper).

"Эвенджер" разработан с использованием имевшихся у компании наработок по теме БЛА класса MALE (Medium Altitude Long Endurance, в переводе с английского – средневысотный большой продолжительности полета). Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. Размах крыла достигает 20 м, максимальная масса – 8255 кг. В отличие от других беспилотников семейства "Предейтор" данный аппарат оснащен не турбовинтовым, а турбореактивным двигателем, в качестве которого использован PW54B. Кроме того, при его создании были использованы технологии снижения заметности.

Максимальная продолжительность полета аппарата приближается к 20 часам. БЛА может выполнять полеты на высотах до 20 км, неся во внутренних отсеках до 1,5 т полезной нагрузки (многоканальная оптикоэлектронная система наблюдения и РЛС "Линкс"). Кроме того, в отличие от чисто разведывательного БЛА "Глобал Хок" "Эвенджер" может нести вооружение, в том числе ракеты "воздух–земля" AGM-114 "Хеллфайр" (Hellfire), УАБ GBU-39 SDB, GBU-12/GBU-49 "Пэйвуэй II" (Paveway II), GBU-16, а также GBU-48, GBU-31, GBU-32 и GBU-38 (JDAM).

Известно, что компания-разработчик с морским вариантом "Эвенджера" участвовала в тендере на создание палубного БЛА для ВМС США. На определенном этапе компания снялась с конкурса, тем не менее наработки у компании остались, что увеличивает шансы данной системы на внешних рынках, учитывая имеющийся громадный опыт, полученный по более младшим БЛА семейства "Предейтор", и особенно радикально более низкую по сравнению с "Глобал Хоком" стоимость. Известно, что интерес к "Эвенджеру" уже проявили некоторые страны, включая Канаду и Индию.

Также к классу HALE относят израильский БЛА "Эйтан" (Eitan; в экспортной версии – Heron TP). Он выполнен по традиционной для больших беспилотников компании Israel Aerospace Industries (IAI) двухбалочной схеме с толкающим винтом. Это самый тяжелый и габаритный БЛА, созданный на настоящий момент в Израиле: размах крыла – 26 м, взлетная масса – 5400 кг. В качестве силовой установки использован турбовинтовой двигатель PT6A-67A мощностью 120 л.с.

Дрон может выполнять полеты продолжительностью до 36 часов, неся до 1000 кг полезной нагрузки. В ее состав, как сообщалось, может входить оптикоэлектронное оборудование, работающее как в видимом, так и в тепловом диапазоне, лазерный дальномер-целеуказатель, РЛС с синтезированной апертурой, системы электронной разведки и РЭБ. Несмотря на то что Израиль традиционно не афиширует ударные функции своих беспилотников, здесь также не исключена возможность размещения на борту вооружения. Для связи с БЛА использованы как система, работающая в зоне прямой видимости, так и спутниковый канал.

Хорошо известно, что Израиль, часто являясь первым пользователем разработанных в стране систем БЛА, тем не менее рассматривает для себя мировой рынок как основной и в количественном, и в денежном отношении. В этом плане успехи данного БЛА невелики. Он выигрывал конкурсы ряда стран, включая Германию, Францию и Индию, но под влиянием третьих сил контракты были либо не подписаны, либо свернуты впоследствии, и "Эйтан" на сегодня используется только ВВС Израиля.

В последнее время разработчики из КНР, значительно интенсифицировавшие работы в области беспилотных авиационных систем, создали в том числе и БЛА HALE-класса. Многоцелевой БЛА "Сянлун" (Xianglong) разработан Chengdu Aircraft Industry Group и производится Guizhou Aircraft Industry Corporation.

Аппарат самолетного типа имеет сопряженное с крылом оперение – одна из разновидностей "замкнутого крыла". Размах крыла – 25 м. Предположительно, БЛА имеет радиопоглощающее покрытие для снижения радиолокационной заметности. Взлетная масса – 7,5 т, включая 650 кг полезной нагрузки. В качестве силовой установки использован турбореактивный двигатель Guizhou WP-13, лицензионная копия советского Р-13-300, использовавшегося, в частности, на некоторых модификациях МиГ-21.

БЛА оснащается каналом связи, работающим в прямой видимости, а также спутниковым каналом передачи данных. Как сообщалось, аппарат может совершать полеты на высотах 16,7–18,3 км, он должен быть оснащен спутниковой системой связи, что сделает радиус действия ограниченным только запасом топлива.

Успехи в развитии ряда направлений китайской военной индустрии зачастую бывает сложно оценить в силу особенностей местной военной цензуры. Вместе с тем появление в 2018 году в СМИ информации о том, что на коммерческих спутниковых снимках на территории авиабазы ВМС НОАК "Линшуй" замечены два таких БЛА, может свидетельствовать о наличии явного прогресса в реализации проекта. Вместе с тем о перспективах поставок данной системы на мировой рынок пока ничего не известно.

Завершить краткий обзор существующих в мире проектов беспилотных летательных аппаратов класса HALE можно создаваемым в России БЛА "Альтаир". Планер данного беспилотника выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным оперением. Взлетная масса БЛА, по имеющимся данным, достигает 7,5 т, размах крыла – 28,5 м. На консолях крыла расположены два дизельных двигателя A03/V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением мощностью 500 л.с. каждый. В конструкции беспилотника широко использованы композиты.

Как сообщалось, БЛА должен иметь возможность выполнять полеты длительностью до 2 суток. Дальность действия при этом не ограничивается каналом связи прямой видимости в связи с использованием также спутникового канала. В качестве полезной нагрузки, как сообщалось, на БЛА могут быть использованы станция оптической видовой разведки с оптико-электронной системой и РЛС бокового обзора. Общая масса полезной нагрузки БЛА может превышать тонну.

Работами по созданию данного БЛА первоначально занималось Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова" (ранее – ОКБ "Сокол"). Однако сроки сдачи работы неоднократно сдвигались. В результате в 2018 году право на продолжение работ по данной теме заказчик – Министерство обороны РФ – решил передать Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, ожидается, что машина будет поднята в воздух уже в 2019 году.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Есть уверенность, что рынок беспилотников класса HALE будет расти. Это обусловлено как сохраняющейся неспокойной геополитической ситуацией в ряде регионов мира, так и обусловленной этим необходимостью воздушного патрулирования больших территорий и акваторий с высокой эффективностью и минимальными риском для экипажей. Наиболее близким для нас примером здесь являются участившиеся в последнее время наблюдательные полеты американских беспилотников "Глобал Хок" вдоль российских границ, в частности, в районе Крыма, а также над восточной частью Украины.

Среди вызовов, которые стоят перед разработчиками беспилотных систем подобного класса, можно отметить не только расширение их разведывательных возможностей с приближением к возможностям пилотируемых летательных аппаратов, но и развитие их ударных возможностей. Кроме того, как показал инцидент с Ираном, актуальность приобретает задача развития средств защиты беспилотников от воздействия управляемого оружия "воздух–воздух" и "земля–воздух", а также от воздействия различных средств радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на существенный отрыв компании Northrop Grumman от ряда других компаний, работающих в данном направлении, есть основания полагать, что по критерию стоимость–эффективность ряд участников рынка смогут составить конкуренцию лидеру. В том числе и другие разработчики из самих США. Компетенции Израиля, как второго после США поставщика систем БЛА в мире, в части беспилотников класса HALE пока также не вызывают сомнений в силу отработанности предлагаемых потребителям решений. Доведение же планируемых контрактов до подписания обусловлено главным образом политическими обстоятельствами.

Среди новых игроков в данной области наиболее предпочтительные шансы имеются у Китая, высокими темпами развивающего направление беспилотной авиации практически по всем возможным типам и классам. В случае если используемые пока для нужд НОАК системы будет предложены на экспорт, они, как и ранее предложенные беспилотники класса MALE, с большой долей вероятности смогут найти здесь заинтересованных заказчиков.

Вследствие высокой заинтересованности российского Министерства обороны в беспилотных авиационных системах в целом и в БЛА тяжелого класса в особенности есть основания предполагать успешное завершение работ по созданию российского БЛА "Альтаир". При сохранении данного внимания и соответствующей поддержке он, несмотря на имевшие место сложности, может в ближайшие годы быть доведен до удовлетворяющих заказчика характеристик. А вслед за основным заказчиком, вполне возможно, будет предложен также иностранным потребителям из числа традиционных партнеров России в области военно-технического сотрудничества.

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.