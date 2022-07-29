«Это дискредитация Пентагона". Почему американцы не поставляют ВСУ дроны MQ-1C Gray Eagle

Полковник Ходаренок объяснил, почему в США боятся попадания БЛА MQ-1C Gray Eagle в руки ВС РФ

США отказывают Украине в поставках БЛА MQ-1C Gray Eagle. В американских медиа высказывается версия, что Пентагон боится попадания технологий этих дронов в руки Москвы. Чего на самом деле опасаются американцы - в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В Пентагоне опасаются, что MQ-1C Gray Eagle могут попасть в руки российских специалистов, а это приведет к утрате критических технологий. «Чиновники военного ведомства всерьез опасаются, что русские скопируют этот беспилотник целиком или его узлы, если сумеют сбить и захватить», - отмечает портал Defence News со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

Тяжелый ударный БЛА MQ-1C Gray Eagle - это модернизированная версия MQ-1B Predator разработки компании General Atomics. «Серый орел» комплектуется дизельным двигателем и способен находиться в воздухе до 30 часов.

Аппарат может быть вооружен ракетами с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением типа AGM-114 Hellfire («Адское пламя»), четырьмя планирующими высокоточными бомбами с лазерной головкой наведения GBU-44/B Viper Strike («Укус гадюки») для удара по наземным целям, или восемью зенитными управляемыми ракетами AIM-92 Stinger («Жало») для парирования воздушных угроз.

Пока переговоры о возможной поставке Украине MQ-1C Gray Eagle не привели к какому-либо конкретному результату.

С одной стороны, американская сторона может и окончательно отказать в передаче подобного вооружения, вполне справедливо опасаясь утраты критических технологий.

С другой стороны, попади такой аппарат в руки российских специалистов, его не смогут скопировать и запустить в серию одномоментно. К примеру, за короткий промежуток времени создать копию однорядного четырехцилиндрового дизельного агрегата Thielert Centurion, которым комплектуется «Серый орел», вряд ли возможно. Для этого надо перестраивать практически всю двигателестроительную отрасль страны.

В полном объеме это относится к бортовому радиоэлектронному оборудованию MQ-1C Gray Eagle - БРЛС AN/ZPY-1 STARIite и оптико-электронной системе АN/AAS-53.

Безусловно, если бы подобный аппарат оказался в руках российских оборонщиков, это позволило бы детально разобраться и изучить многие инженерно-технические решения, которые нашли применение в этом аппарате. Но не меньше, а, может быть, даже и больше в Пентагоне опасаются, что гипотетическое боевое применение беспилотного летательного аппарата MQ-1C Gray Eagle на Украине может привести к дискредитации этого типа вооружения и Пентагона. Успешно бомбят они только беззащитных.

Дело в том, что БЛА подобного класса показали себя с самой лучшей стороны лишь при ведении боевых действий с иррегулярными формированиями, не имеющими на вооружении зенитных ракетных систем и комплексов, а также истребительной авиации. Так было в Афганистане, Ливии, Иране.

В лучшем случае повстанцы, боевики и партизаны могли в этих боях противопоставить тяжелым ударным БЛА малокалиберную зенитную артиллерию. MQ-1C Gray Eagle и MQ-1B Predator, действуя с высот восемь и более тысяч метров, оставались абсолютно недосягаемыми для всех видов вооружения, которое есть в распоряжении таких отрядов. По большому счету, этим и объясняется высокая эффективность боевого применения ударных БЛА.

Однако совершенно по-другому будет выглядеть картина вооруженной борьбы, окажись БЛА типа MQ-1C Gray Eagle в воздушном пространстве, где действуют многофункциональные истребители и современные зенитные ракетные системы.

По сути дела, Gray Eagle представляет собой малоскоростной (250 км/час) и маломаневренный летательный аппарат с размахом крыльев в 17 м. Этот БЛА с его отражающей поверхностью даже при самом большом воображении не может считаться сложной целью для истребителей и зенитных ракетных комплексов.

Если MQ-1C Gray Eagle окажется в зоне поражения ЗРК типа Бук-М3/3 или С-300/400, то его уничтожит первая же ракета в очереди. Для пилотов самолетов типа Су-30СМ и Су-35, при условии выдачи точного целеуказания, уничтожение MQ-1C Gray Eagle вообще будет разновидностью начального упражнения курса боевой подготовки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок