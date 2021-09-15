Торговец пушками

Минск успешно распродает по миру наследство советского белорусского военного округа

Белорусская армия за время своего существования прошла довольно непростой и неоднозначный путь. Еще более непростыми и неоднозначными являются перспективы развития вооруженных сил РБ.

Республика имеет небольшую (но и не совсем маленькую) и весьма компактную территорию с отлично развитой инфраструктурой (по крайней мере по советским меркам). Там нет Арктики, Кавказа и Дальнего Востока, как не имеется также очень затратных РВСН и ВМФ, зато основой ВС Белоруссии («Конец чуда») стал весьма мощный Белорусский ВО ВС СССР.

В состав БВО на момент распада СССР входили 5 и 7-я танковые, 28-я общевойсковая армии, части и соединения окружного подчинения. К тому же сюда выводились некоторые соединения из Восточной Европы (например, 11-я танковая дивизия из Германии, кроме 44-го танкового полка, который уехал в российский Владимир). Также на территории Белоруссии размещались 26 и 46-я воздушные армии, 2-я армия войск ПВО страны, части дальней авиации, морской авиации БФ и даже Московского округа ПВО. Наконец, стране достались три дивизии РВСН (32, 33, 49-я), каждая имела на вооружении по 27 мобильных МБР «Тополь-М».

Впрочем, уже к концу 1996 года все «Тополя» уехали в Россию, туда же еще раньше отправились самолеты дальней и морской авиации, перехватчики полков ПВО. Полученная военная мощь была для Белоруссии сверхизбыточна, поэтому от некоторых вооружений Минск отказывался сразу, причем не только от стратегических. Например, страна вместе с вышеупомянутой 11-й танковой дивизией получила около трехсот танков Т-80БВ. Однако большую их часть (примерно 200 машин) обменяли на аналогичное количество российских Т-72, поскольку было решено принять на вооружение только этот танк.

Белорусская армия по сравнению с БВО начала быстро сокращаться. Некоторые части расформировывались полностью, чаще происходило понижение уровня – в первую очередь путем преобразования дивизий в бригады. В частности, 6, 11 и 19-я танковые, 120-я мотострелковая дивизии превратились в механизированные бригады с теми же номерами, от 51-й артиллерийской дивизии остались входившая в ее состав 336-я бригада, оснащенная РСЗО «Смерч», а также 51-я артиллерийская бригада. Авиаполки преобразовали в авиабазы (поначалу таковых было 8). При этом на вооружении ВВС Белоруссии имелось солидное количество весьма современных самолетов и вертолетов: 42 бомбардировщика и разведчика Су-24, по 99 штурмовиков Су-25 и ударных вертолетов Ми-24, 26 истребителей Су-27 и 83 МиГ-29.

“Сокращение армии Белоруссии идет более быстрыми темпами, чем закупки новой техники”

Импорт вооружений Белоруссии в 90-е не требовался, к тому же страна обладала достаточно мощным собственным ВПК (который, правда, почти не производил конечной продукции). Лишь в конце 90-х годов был подписан контракт на поставку из России то ли 4, то ли 8 учебно-боевых самолетов МиГ-29УБ, но, возможно, даже эти самолеты предназначались лишь для перепродажи. Тем более что Минск приступил к постепенной распродаже оружия из советских арсеналов.

Так, 100 Т-72 получила от Белоруссии Венгрия. ВВС Перу приобрели по 18 штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29, а также значительное количество авиационных ракет. Но в гораздо большей степени Белоруссия в 90-е «специализировалась» на поставках оружия для гражданских и межгосударственных войн в Африке.

Так, в Уганду из Белоруссии поступило два боевых вертолета Ми-24, в Руанду – четыре аналогичные машины, еще четыре Ми-24 сгинули в гражданской войне в Сьерра-Леоне. Эфиопия в ходе войны против Эритреи получила 40 танков Т-55 и опять же два Ми-24. ДРК для своей гражданской войны приобрела у Минска шесть РСЗО БМ-21 «Град». ВВС Алжира стали обладателями двух бомбардировщиков Су-24 и 25 истребителей МиГ-29, кроме того, через Белоруссию в Алжир ушли некоторые (или даже все) из вышеупомянутых российских МиГ-29УБ. Марокко получило 100 белорусских Т-72.

Главными потребителями белорусских вооружений еще в 90-е стали Хартум и Луанда. Судан получил от Минска шесть Ми-24 и до 70 Т-55. Ангола в начале 90-х приобрела два десятка БМП-1. В конце 90-х для восполнения потерь в ходе гражданской войны закупки Анголой белорусской техники стали гораздо масштабнее: 22 Т-72, по 62 Т-55 и БМП-2, 12 мощнейших 203-мм САУ 2С7 «Пион», 12 122-мм гаубиц Д-30, 24 РСЗО БМ-21, бомбардировщик Су-24, по 7 штурмовиков Су-22 и истребителей МиГ-23МЛ, 2 истребителя Су-27. Впрочем, что касается Су-27, возможно, через Белоруссию были перепроданы самолеты из состава ВВС Украины.

В ХХI веке в составе белорусских ВС были созданы два командования – Западное (ориентировано на Польшу) и Северо-Западное (на Литву и Латвию), а затем дополнительно к ним еще и командование ССО. Для небольшой страны это представлялось определенным излишеством, тем более что ВС продолжали медленно, но уверенно сокращаться. Особенно это было заметно в ВВС и ПВО. Так, количество авиабаз постепенно сократилось до трех, были выведены из их состава все Су-24 и Су-27. На белорусских предприятиях модернизировали несколько Су-27УБ и МиГ-29 по вариантам Су-27УБМ и МиГ-29БМ, но на общий потенциал ВВС это мало повлияло. Кроме того, расформированы 29, 56, 62, 302-я зенитно-ракетные бригады, 825-й зенитно-ракетный полк, а 147 и 740-я зенитно-ракетные бригады были «понижены» до полков. При этом 147-я зрбр, ранее оснащенная мощными ЗРС большой дальности С-300В, превратившись в полк, вместо нее получила не новые, хотя и модернизированные, ЗРК малой дальности «Оса».

С другой стороны, именно ВВС и ПВО начали получать технику по импорту, в первую очередь, разумеется, из России. В 2005–2018 годах Москва поставила Минску восемь дивизионов ЗРС С-300ПС (высвобождаемых из российских ЗРВ после принятия на вооружение С-400), 20 ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси (под них в Белоруссии был сформирован 1146-й зрп), 12 учебных самолетов Як-130, 12 вертолетов Ми-8МТВ-5. Кроме С-300ПС, вся эта техника – новой постройки. Осенью 2019-го началась поставка в Белоруссию 12 истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ (пока их имеется 4). В 2005–2006 годах Белоруссия приобрела на Украине 10 старых учебных самолетов L-39С и некоторое количество ракет «воздух-воздух» Р-27.

Для сухопутных войск Белоруссия получила из России лишь 58 буксируемых 120-мм минометов 2Б23 «Нона-М1». Кроме того, в РФ началась модернизация белорусских Т-72 по варианту Т-72Б3 (на данный момент модернизировано не менее 25 машин). Зато 10 бронеавтомобилей VN-3 Минск приобрел в Китае. Оттуда же поступило шесть самых мощных в мире 302-мм РСЗО серии WS, которые в Белоруссии получили название Б-200 «Полонез» и начат их выпуск на местных предприятиях. Причем, видимо, в основном эти РСЗО будут предназначаться не для собственной армии, а для экспорта. По крайней мере в 2018-м от 6 до 10 «Полонезов» получил Азербайджан, успешно использовав их в ходе второй войны за Карабах. Еще одним примером экспортной продукции белорусского ВПК стал самоходный ПТРК «Каракал». В нем используются украинские ПТУР «Скиф» или «Барьер», но ПТРК как система создан в Белоруссии. На данный момент четыре «Каракала» приобрела Туркмения. Кроме того, белорусский ВПК занимается модернизацией советских вооружений. Для ВВС Казахстана до 20 истребителей Су-27 модернизировано по варианту Су-27М2, для ПВО Вьетнама – пять дивизионов ЗРК С-125 по варианту С-125ТМ. Во Вьетнаме по белорусской лицензии начато производство РЛС «Восток-Э».

Продажи Минском советской техники из белорусских арсеналов в ХХI веке лишь активизировались. Так, Туркмения, кроме «Каракалов», получила 10 БМ-21, а часть туркменских «Градов» прошла в Белоруссии модернизацию по варианту «Белград» (имеется в виду не столица Сербии, а «Белорусский Град»). Азербайджан до покупки «Полонезов» приобрел у Белоруссии 153 Т-72, до 60 БТР-70, 12 САУ 2С7 «Пион», до 120 гаубиц Д-30 и 26 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б», 11 Су-25. Кроме того, в Белоруссии по варианту «Бук-МБ» прошли модернизацию два дивизиона ЗРК «Бук», купленные Азербайджаном в России. При этом Ереван (который в отличие от Баку входит вместе с Белоруссией в ОДКБ) получил из Минска лишь 10 Д-30.

Еще 6 Ми-24, а также 10 Т-55 и 22 Т-72 приобрела в РБ Уганда. По два Ми-24 получили из Синеокой Нигерия и Джибути, четыре такие машины ушли в Ливию (на деньги ОАЭ уже после свержения Каддафи), а еще четыре Ми-24 купила Индия для их передачи ВВС Афганистана. На британские деньги два Ми-8 приобрел Непал. В Эфиопию Минск оружия в ХХI веке уже не продавал, зато Эритрея приобрела в РБ девять РСЗО «Ураган» и два дивизиона ЗРК С-125-2Т. Два дивизиона модернизированного ЗРК «Квадрат» закупила Мьянма. ВВС НОАК получили из Белоруссии пять транспортных самолетов Ил-76. Иран купил 37 Т-72, Ирак – 9 Су-25, Сирия – 33 истребителя-бомбардировщика МиГ-23МС (скорее всего на запчасти) и несколько десятков (или даже сотен) ПЗРК «Игла». Йемен (еще до начала саудовской интервенции) приобрел 27 Т-72, а затем 92 Т-80БВ (то есть все танки этого типа, остававшиеся у Белоруссии). ВВС Сербии получили от 4 до 8 МиГ-29.

Важнейшими клиентами Минска и ныне остались Луанда и Хартум. Ангола в этот период закупала исключительно артсистемы – до 90 САУ 2С1, 2С3 и 2С7 (на этом «Пионы» у Белоруссии закончились), 36 буксируемых 152-мм орудий Д-20, 16 РСЗО «Град» и «Ураган». Суданские закупки оказались еще больше и разнообразнее – 7 Ми-24 (в дополнение к ранее приобретенным), а также 3 Ми-8, до 40 БРДМ-2, 9 БМП-2, до 80 модернизированных БТР-70, 12 БМ-21, 12 Су-24, 15 Су-25. Кроме того, Белоруссия перепродала в Судан 10 2С1 и 24 Д-30, полученных из Словакии.

Наконец, крупным потребителем советской техники из Белоруссии стали ВС БСК. Они получили более 30 БРДМ-2, БМП-1 БТР-70 и БТР-80, 10 минометов 2Б11, шесть РСЗО БМ-21, четыре Су-25 и два Ми-24, один Ми-8 и один транспортный самолет Ан-12.

Кроме того, в 2011–2017 годах в Словакию из Белоруссии ушло 13 БМП-1, 9 БМП-2, 50 БТР-70, 11 БМ-21. Разумеется, на вооружение ВС Словакии вся эта техника не поступала, а через США, Саудовскую Аравию и ОАЭ переправлена на Ближний Восток, исламским боевикам в Ливии, Сирии и Йемене.

В целом сокращение армии РБ идет более быстрыми темпами, чем закупки новой техники. Минск испытывает серьезные экономические проблемы, поэтому хочет, чтобы Москва как можно больше оружия давала союзнику бесплатно или очень дешево. В частности, в республике очень хотят максимально дешево приобрести в России ОТРК «Искандер» и ЗРС С-400. Правда, поведение Минска порождает все больше сомнений в том, что он является для Москвы союзником. И продажа оружия исламским головорезам на Ближнем Востоке – не единственная и даже не главная причина этих сомнений.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года