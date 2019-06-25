Сам себе разведчик и бомбардировщик

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) всевозможных конструкций, заполонившие небо, переживают в наши дни настоящий бум, и пик его, видимо, пока не пройден. Может показаться, что история самолётов и вертолётов без пилота в кабине коротка, но на самом деле БПЛА поднялись в воздух почти сразу вслед за пилотируемыми собратьями.

В настоящий момент всевозможные беспилотники решают множество задач, обладая такими несомненными преимуществами, как большая продолжительность полёта и отсутствие риска потерять экипаж. Даже просто перечисление их заняло бы несколько страниц — поэтому сегодняшний фотообзор посвящён тем современным разведывательным и ударным БПЛА, которые строятся серийно либо приближаются к серийному производству.

AAI RQ-2 Pioneer. Тактический разведчик, совместная разработка американской AAI Corporation и израильской Israel Aircraft Industries. Первый полёт совершил в декабре 1985 года, участвовал в большинстве военных конфликтов США за последние десятилетия. Длина около 4,3 метра, размах крыла около 5,2 метра, взлётный вес около 200 кг, максимальная скорость 176 км/ч, продолжительность полёта около 5 часов. Построено около 200 штук, кроме США и Израиля, состоит на вооружении Сингапура и Шри-Ланки Источник изображения: warspot.ru

AAI RQ-7 Shadow. Дальнейшее развитие более раннего AAI RQ-2 Pioneer с несколько меньшими размерами. С 1991 года построено более 500 экземпляров. Длина около 3,4 метра, размах крыла около 4,3 метра, взлётный вес около 170 кг, максимальная скорость 130 км/ч, продолжительность полёта до 9 часов. Кроме США и Израиля состоит на вооружении Италии, Австралии, Румынии, Швеции Источник изображения: warspot.ru

Орлан-10. Российский разведчик, состоящий на вооружении с 2010 года. За это время выпущено более 1000 экземпляров. Взлётный вес около 15 кг, максимальная скорость 150 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, радиус действия до 120 км (600 км в автономном режиме) Источник изображения: warspot.ru

RUAG Ranger. Тактический разведчик разработки израильской Israel Aircraft Industries совместно со швейцарскими фирмами RUAG Aerospace и Oerlikon Contraves, первый полёт в 1988 году. Используется ВВС Швейцарии. Размах крыла около 5,7 метра, длина около 4,6 метра, максимальный взлётный вес до 285 кг. Максимальная скорость 220 км/ч, радиус действия 100 км Источник изображения: warspot.ru

IAI Searcher. Израильский тактический беспилотный разведчик. Размах крыла около 8,6 метра, длина около 5,9 метра, максимальный взлётный вес около 440 кг, из них порядка 120 кг — полезная нагрузка. Максимальная скорость 200 км/ч, дальность до 400 км, продолжительность полёта 15–18 часов. Производится по лицензии в России под наименованием "Форпост" (на фото) Источник изображения: warspot.ru

IAI Bird-Eye. Серия израильских лёгких беспилотных разведчиков. Радиус действия 10 км, продолжительность полёта до одного часа, взлётный вес около 5,5 кг. Запускается с катапульты, приземление на парашюте. По лицензии выпускается в России Источник изображения: warspot.ru

IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, продолжительность полёта до 46 часов Источник изображения: warspot.ru

IAI RQ-5 Hunter. RQ-5 Hunter — тактический разведывательный БПЛА, разработанный израильской фирмой Israeli Aircraft Industries Malat Division совместно с американской фирмой TRW Inc, Avionics and Surveillance Group. Первый полёт совершил в 1991 году, эксплуатировался в армии США до 2015 года. Размах крыла 8,9 метра, длина 7,0 метров, взлётный вес 726 кг, максимальная скорость около 200 км/ч, радиус действия около 270 км, продолжительность полёта более 11 часов Источник изображения: warspot.ru

EADS Harfang. Французский дальний разведчик, созданный на основе израильского "Херона". Первый полёт совершил в 1996 году. Размах крыла 16,6 метра, длина 9,3 метра, максимальный взлётный вес 1250 кг, максимальная скорость 210 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, боевая нагрузка до 250 кг Источник изображения: warspot.ru

"Птеро". Российский лёгкий разведчик. Взлётный вес до 20 кг, полезная нагрузка 5 кг, скорость до 125 км/ч, продолжительность полёта до 8 часов Источник изображения: warspot.ru

IAI Eitan. Израильский тяжёлый многоцелевой беспилотник на базе "Херона". Размах крыльев 26 метров, продолжительность полёта 36 часов, максимальная скорость 460 км/ч, максимальный взлётный вес 4650 кг, масса полезной нагрузки до 1000 кг Источник изображения: warspot.ru

IAI I-View. Израильский тактический разведывательный беспилотник. Длина 3,1 метра, размах крыла 5,7 метра, радиус действия 100 км, продолжительность полёта 7 часов, максимальный взлётный вес 160 кг, максимальный вес полезной нагрузки 20 кг. По лицензии выпускается в России Источник изображения: warspot.ru

General Atomics RQ-1 / MQ-1 Predator (США). Пожалуй, наиболее известный на сегодняшний день военный беспилотник. Впервые поднялся в воздух в 1994 году, выпущено около 360 единиц. Размах крыла около 14,8 метра, длина около 8,2 метра, максимальный взлётный вес 1020 кг, максимальная скорость около 220 км/ч, максимальная продолжительность полёта 40 часов, полезная нагрузка до 300 кг Источник изображения: warspot.ru

Bayraktar Tactical UAS. Турецкий разведывательный БПЛА, впервые полетевший в 2009 году. Длина 6,5 метров, размах крыла 12 метров, максимальный взлётный вес 650 кг, максимальная скорость 222 км/ч, продолжительность полёта 24 часа, полезная нагрузка 55 кг. Кроме Турции закуплен Ливией, Катаром и Украиной Источник изображения: warspot.ru

TAI Aksungur. Турецкий тактический разведчик, впервые полетевший весной 2019 года. Длина 12 метров, размах крыла 24 метра, максимальная скорость 180 км/ч, полезная нагрузка 750 кг, максимальный взлетный вес 7300 кг, продолжительность полёта до 12 часов в ударном варианте и до 24 часов в разведывательном Источник изображения: warspot.ru

Elbit Hermes 900. Израильский тактический БПЛА, первый полёт совершил в 2009 году. Способен нести полезную нагрузку массой до 350 килограммов. Состоит на вооружении Израиля, Азербайджана, Чили, Мексики, Бразилии и других стран Источник изображения: warspot.ru

АН-БК-1 "Горлица". Украинский беспилотник, разработанный в КБ имени Антонова. Первый полёт совершил в конце 2017 года. Предполагается, что полезная нагрузка "Горлицы" составит 50 кг. На сегодняшний день серийное производство не начато Источник изображения: warspot.ru

Транзас "Дозор-1000". Опытный российский лёгкий разведывательный БПЛА, который не дошёл до серии. Длина 3 метра, размах крыла 5,4 метра, максимальный взлётный вес 95 кг, крейсерская скорость 150 км/ч, продолжительность полёта 10 часов Источник изображения: warspot.ru

Транзас "Дозор-600". Опытный многоцелевой российский разведывательный БПЛА, который не дошёл до серии. Длина 7 метров, размах крыла 12 метров, максимальный взлётный вес 640 кг, крейсерская скорость 150 км/ч, продолжительность полёта 24 часа Источник изображения: warspot.ru

Boeing Insitu RQ-21 Blackjack (США). Беспилотный разведчик, совершивший первый полет в 2012 году. Длина 2,5 метра, размах крыла 4,9 метра, максимальный взлётный вес 61 кг, максимальная скорость около 140 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, дальность около 100 км Источник изображения: warspot.ru

AeroVironment RQ-11 Raven (США). Впервые взлетевший в 2001 году, этот лёгкий разведчик на сегодняшний день выпущен серией около 20 000 экземпляров и состоит на вооружении большинства стран-членов НАТО. Размах крыла 1,4 метра, длина 0,9 метра, вес 1,9 кг, дальность 10 км, продолжительность полёта до 1,5 часов Источник изображения: warspot.ru

Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Один из наиболее таинственных БПЛА, созданный в США по технологии "стелс". В строю с 2007 года. Характеристики аппарата до сих пор не известны. Прославился падением в 2011 году в Иране Источник изображения: warspot.ru

TAI Anka. Семейство турецких многоцелевых БПЛА. Размах крыла 17,5 метров, длина 8 метров, максимальный взлётный вес 1600 кг, полезная нагрузка до 200 кг, крейсерская скорость 200 км/ч, продолжительность полёта 24 часа Источник изображения: warspot.ru