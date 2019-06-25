Сам себе разведчик и бомбардировщик
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) всевозможных конструкций, заполонившие небо, переживают в наши дни настоящий бум, и пик его, видимо, пока не пройден. Может показаться, что история самолётов и вертолётов без пилота в кабине коротка, но на самом деле БПЛА поднялись в воздух почти сразу вслед за пилотируемыми собратьями.
В настоящий момент всевозможные беспилотники решают множество задач, обладая такими несомненными преимуществами, как большая продолжительность полёта и отсутствие риска потерять экипаж. Даже просто перечисление их заняло бы несколько страниц — поэтому сегодняшний фотообзор посвящён тем современным разведывательным и ударным БПЛА, которые строятся серийно либо приближаются к серийному производству.
AAI RQ-2 Pioneer. Тактический разведчик, совместная разработка американской AAI Corporation и израильской Israel Aircraft Industries. Первый полёт совершил в декабре 1985 года, участвовал в большинстве военных конфликтов США за последние десятилетия. Длина около 4,3 метра, размах крыла около 5,2 метра, взлётный вес около 200 кг, максимальная скорость 176 км/ч, продолжительность полёта около 5 часов. Построено около 200 штук, кроме США и Израиля, состоит на вооружении Сингапура и Шри-Ланки
Источник изображения: warspot.ru
AAI RQ-7 Shadow. Дальнейшее развитие более раннего AAI RQ-2 Pioneer с несколько меньшими размерами. С 1991 года построено более 500 экземпляров. Длина около 3,4 метра, размах крыла около 4,3 метра, взлётный вес около 170 кг, максимальная скорость 130 км/ч, продолжительность полёта до 9 часов. Кроме США и Израиля состоит на вооружении Италии, Австралии, Румынии, Швеции
Источник изображения: warspot.ru
Орлан-10. Российский разведчик, состоящий на вооружении с 2010 года. За это время выпущено более 1000 экземпляров. Взлётный вес около 15 кг, максимальная скорость 150 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, радиус действия до 120 км (600 км в автономном режиме)
Источник изображения: warspot.ru
RUAG Ranger. Тактический разведчик разработки израильской Israel Aircraft Industries совместно со швейцарскими фирмами RUAG Aerospace и Oerlikon Contraves, первый полёт в 1988 году. Используется ВВС Швейцарии. Размах крыла около 5,7 метра, длина около 4,6 метра, максимальный взлётный вес до 285 кг. Максимальная скорость 220 км/ч, радиус действия 100 км
Источник изображения: warspot.ru
IAI Searcher. Израильский тактический беспилотный разведчик. Размах крыла около 8,6 метра, длина около 5,9 метра, максимальный взлётный вес около 440 кг, из них порядка 120 кг — полезная нагрузка. Максимальная скорость 200 км/ч, дальность до 400 км, продолжительность полёта 15–18 часов. Производится по лицензии в России под наименованием "Форпост" (на фото)
Источник изображения: warspot.ru
IAI Bird-Eye. Серия израильских лёгких беспилотных разведчиков. Радиус действия 10 км, продолжительность полёта до одного часа, взлётный вес около 5,5 кг. Запускается с катапульты, приземление на парашюте. По лицензии выпускается в России
Источник изображения: warspot.ru
IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, продолжительность полёта до 46 часов
Источник изображения: warspot.ru
IAI RQ-5 Hunter. RQ-5 Hunter — тактический разведывательный БПЛА, разработанный израильской фирмой Israeli Aircraft Industries Malat Division совместно с американской фирмой TRW Inc, Avionics and Surveillance Group. Первый полёт совершил в 1991 году, эксплуатировался в армии США до 2015 года. Размах крыла 8,9 метра, длина 7,0 метров, взлётный вес 726 кг, максимальная скорость около 200 км/ч, радиус действия около 270 км, продолжительность полёта более 11 часов
Источник изображения: warspot.ru
EADS Harfang. Французский дальний разведчик, созданный на основе израильского "Херона". Первый полёт совершил в 1996 году. Размах крыла 16,6 метра, длина 9,3 метра, максимальный взлётный вес 1250 кг, максимальная скорость 210 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, боевая нагрузка до 250 кг
Источник изображения: warspot.ru
"Птеро". Российский лёгкий разведчик. Взлётный вес до 20 кг, полезная нагрузка 5 кг, скорость до 125 км/ч, продолжительность полёта до 8 часов
Источник изображения: warspot.ru
IAI Eitan. Израильский тяжёлый многоцелевой беспилотник на базе "Херона". Размах крыльев 26 метров, продолжительность полёта 36 часов, максимальная скорость 460 км/ч, максимальный взлётный вес 4650 кг, масса полезной нагрузки до 1000 кг
Источник изображения: warspot.ru
IAI I-View. Израильский тактический разведывательный беспилотник. Длина 3,1 метра, размах крыла 5,7 метра, радиус действия 100 км, продолжительность полёта 7 часов, максимальный взлётный вес 160 кг, максимальный вес полезной нагрузки 20 кг. По лицензии выпускается в России
Источник изображения: warspot.ru
General Atomics RQ-1 / MQ-1 Predator (США). Пожалуй, наиболее известный на сегодняшний день военный беспилотник. Впервые поднялся в воздух в 1994 году, выпущено около 360 единиц. Размах крыла около 14,8 метра, длина около 8,2 метра, максимальный взлётный вес 1020 кг, максимальная скорость около 220 км/ч, максимальная продолжительность полёта 40 часов, полезная нагрузка до 300 кг
Источник изображения: warspot.ru
Bayraktar Tactical UAS. Турецкий разведывательный БПЛА, впервые полетевший в 2009 году. Длина 6,5 метров, размах крыла 12 метров, максимальный взлётный вес 650 кг, максимальная скорость 222 км/ч, продолжительность полёта 24 часа, полезная нагрузка 55 кг. Кроме Турции закуплен Ливией, Катаром и Украиной
Источник изображения: warspot.ru
TAI Aksungur. Турецкий тактический разведчик, впервые полетевший весной 2019 года. Длина 12 метров, размах крыла 24 метра, максимальная скорость 180 км/ч, полезная нагрузка 750 кг, максимальный взлетный вес 7300 кг, продолжительность полёта до 12 часов в ударном варианте и до 24 часов в разведывательном
Источник изображения: warspot.ru
Elbit Hermes 900. Израильский тактический БПЛА, первый полёт совершил в 2009 году. Способен нести полезную нагрузку массой до 350 килограммов. Состоит на вооружении Израиля, Азербайджана, Чили, Мексики, Бразилии и других стран
Источник изображения: warspot.ru
АН-БК-1 "Горлица". Украинский беспилотник, разработанный в КБ имени Антонова. Первый полёт совершил в конце 2017 года. Предполагается, что полезная нагрузка "Горлицы" составит 50 кг. На сегодняшний день серийное производство не начато
Источник изображения: warspot.ru
Транзас "Дозор-1000". Опытный российский лёгкий разведывательный БПЛА, который не дошёл до серии. Длина 3 метра, размах крыла 5,4 метра, максимальный взлётный вес 95 кг, крейсерская скорость 150 км/ч, продолжительность полёта 10 часов
Источник изображения: warspot.ru
Транзас "Дозор-600". Опытный многоцелевой российский разведывательный БПЛА, который не дошёл до серии. Длина 7 метров, размах крыла 12 метров, максимальный взлётный вес 640 кг, крейсерская скорость 150 км/ч, продолжительность полёта 24 часа
Источник изображения: warspot.ru
Boeing Insitu RQ-21 Blackjack (США). Беспилотный разведчик, совершивший первый полет в 2012 году. Длина 2,5 метра, размах крыла 4,9 метра, максимальный взлётный вес 61 кг, максимальная скорость около 140 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, дальность около 100 км
Источник изображения: warspot.ru
AeroVironment RQ-11 Raven (США). Впервые взлетевший в 2001 году, этот лёгкий разведчик на сегодняшний день выпущен серией около 20 000 экземпляров и состоит на вооружении большинства стран-членов НАТО. Размах крыла 1,4 метра, длина 0,9 метра, вес 1,9 кг, дальность 10 км, продолжительность полёта до 1,5 часов
Источник изображения: warspot.ru
Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Один из наиболее таинственных БПЛА, созданный в США по технологии "стелс". В строю с 2007 года. Характеристики аппарата до сих пор не известны. Прославился падением в 2011 году в Иране
Источник изображения: warspot.ru
TAI Anka. Семейство турецких многоцелевых БПЛА. Размах крыла 17,5 метров, длина 8 метров, максимальный взлётный вес 1600 кг, полезная нагрузка до 200 кг, крейсерская скорость 200 км/ч, продолжительность полёта 24 часа
Источник изображения: warspot.ru
General Atomics MQ-9 Reaper (США). Разведывательно-ударный БПЛА. Первый полёт состоялся в 2001 году, выпущено около 300 штук. Дальность около 5900 км, продолжительность полёта до 28 часов, длина 11 метров, размах крыла 20 метров, максимальный взлётный вес до 4760 кг, максимальная скорость 400 км/ч, полезная нагрузка — до 1700 кг на шести точках подвески
Источник изображения: warspot.ru
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