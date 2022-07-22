Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно

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Украина продолжает призывать коллективный Запад к поставкам всё новых партий тяжёлых вооружений. Напомним, что на начальном этапе российской специальной военной операции украинский режим заявлял, что «победит Россию» в случае массовых поставок ПТРК Javelin и NLAW и ПЗРК Stinger. На следующем этапе Киев анонсировал «перелом» в связи с использованием беспилотников «Байрактар». Далее наступила пора ракет «Гарпун» и гаубиц M777. Всё это, конечно, сыграло свою негативную роль, отняв жизни и российских военных, и бойцов Народной милиции, и мирных жителей, но ни к какому реальному «перелому», конечно же, не привело.

Теперь у киевского режима «на повестке» - ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS, а также бронетехника, включая немецкие танки Leopard 2.

Сегодня представляющий партию Христианских демократов в парламенте Германии Родерих Кизеветтер прокомментировал ситуацию по поводу поставок на Украину танков из Германии. По словам немецкого парламентария, такие поставки «будут осуществлены, но только с апреля 2023 года».

Кизеветтер:

Сегодня у нас приняли решение поставить Украине 20 танков Leopard 2. С апреля будущего года мы будем поставлять по одному танку ежемесячно сначала, до октября. А потом – по три танка до конца года.

Сам Кизеветтер написал, что это ни в какое сравнение не идёт с объёмами поставок бронетехники, осуществлённых Польшей. Утверждается, что для нужд ВСУ поставила уже около 300 танков, из которых основная масса – Т-72 и их аналоги. Напомним, что сегодня четыре поставленных на Украину Польшей танка и до двух взводов пехоты командование ВСУ решило бросить «в контратаку» на одном из участков фронта. В итоге три танка нашими войсками были уничтожены, один взят в качестве трофея. Сообщается о взятии в плен командира танка – это офицер из числа мобилизованных.