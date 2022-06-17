Гранаты не той системы. Почему ВСУ не может использовать оружие НАТО

Генерал Владимиров: украинские военные не способны использовать западную технику

Западные СМИ фиксируют, что украинские военные не могут эффективно использовать образцы вооружения и боевой техники, которую им поставляют США и европейские страны. Почему - «Газета.Ru» разбиралась вместе с военными экспертами.

Американский телеканал CNN выпустил репортаж, где отмечается, что «Украина получила военный потенциал, который позволяет ей выйти на первое место по боеспособности в Европе, но воспользоваться им она не может».

«Поставки идут постоянно, перевалочные пункты в Польше и Румынии заполнены огромным количеством оружия, но оно не влияет на ход боевых действий и зачастую не используется в полной мере украинской армией», - отмечает CNN.

Газета The Washington Post, в свою очередь, опубликовала материал, где утверждается, что у украинских военных с возникли сложности с использованием противотанкового ракетного комплекса «Джавелин».

«Даже при попадании в цель нет должного поражения, а большей частью украинцы просто промахиваются. Есть особенность - у «Джавелина» дальность поражения около трех километров, соответственно идет ответное огневое поражение со стороны российских войск. «Джавелины» просто рассекречивают нахождение украинских военных. Поэтому их стараются не использовать», - говориться в статье The Washington Post.

Российские военные эксперты согласны с этим утверждением.

«Обучение каждого новобранца начинается с курса молодого бойца, в процессе которого закладывается умение обращаться с оружием. Сюда входит как процесс сборки-разборки автомата, а затем тренировки в стрельбе из него, изучение устройства гранаты и боевое их метание. У связистов, танкистов, артиллеристов свои особенности обучения, но руки «заточены» под предмет военной подготовки. И если потом солдату дать вместо российского «калашникова» американскую М-16 он будет долгое время вникать в ее особенности»,

- рассказал «Газете.Ru» президент Коллегии военных экспертов, генерал-майор запаса Александр Владимиров.

Генерал подчеркнул, что это касается и других вооружений, в том числе сложных.

«Обученный стрельбе из РПГ-7 не сразу разберется, в какую же сторону повернуть противотанковый комплекс «Джавелин». Профессиональный артиллерист, в совершенстве владеющий применением 122-мм гаубицы Д-30, не сразу разберется с гаубицей М-777, разве что методом тыка, что чревато последствиями. Любое новое, неизвестное ранее вооружение, нужно изучить досконально и получить практику его применения. Это требует времени, инструкторских указаний и тренировок. На текущий момент украинские военные не способны использовать западную технику», - считает Владимиров.

Еще больше проблем у ВСУ возникло с применением американских дронов-камикадзе Switchblade, отмечает The Washington Post. Их поставили в большом количестве, но обучить использованию не успели. Процесс подготовки оператора беспилотника занимает как минимум шесть месяцев, также необходимо дополнительное оборудование и привязка к спутниковой разведке.

«В итоге наиболее востребованными для Украины оказались старые советские вооружения - танки Т-72, снаряды к советским пушкам из запасов Польши и Чехии, ракеты к реактивным системам залпового огня. Они умеют ими пользоваться, а вот с западными образцами вооружений не особо знакомы, отсюда и проблемы с их применением. Для обучения необходимо отвлекать военных от участия в боевых действиях и отправлять в учебные центры либо на территории самой Украины, в ее западных областях, либо в европейские страны или в США. Специалисты подобного рода могут появиться в составе ВСУ лишь через несколько месяцев. В нынешней ситуации украинские военные не могут полноценно использовать поставляемые Западом вооружения», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт обратил внимание, что у ВСУ могут возникнуть сложности с эксплуатацией ракетных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS, поставку которых недавно анонсировали Вашингтон и Лондон.

«Радиус их боевого применения может составлять порядка 60-80 км и более. Но для точности поражения цели требуется поддержка воздушной разведки. Этого у Украины нет, значит будут стрелять ими лишь по заданному направлению, не заботясь о точности попаданий. Массовые поставки западных вооружений подогревают лишь политические амбиции киевской власти, которая требует все новых и новых поставок. Технически это пока эффекта не имеет», - заключил Коротченко.

Виктор Сокирко