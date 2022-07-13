Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения

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Испания поставит Украине танки Leopard 2A4 и бронетранспортеры М113, об этом сообщает испанское издание Infodefensa со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Мадрид планирует передать Украине 10 (десять) танков Leopard 2A4 и 20 (двадцать) бронетранспортеров М113, находящихся на консервации. Схема передачи предусматривает несколько этапов, в рамках которых техника сначала передается Киеву только по документам, после этого Украина должна профинансировать модернизацию танков и БТР. Все это время техника будет находиться на территории Испании. После проведения работ танки и БТР будут переброшены на территорию Украины.

Однако быстро сделать это не получиться, с учетом проведения капитального ремонта и трудностями с поиском запчастей, технику Украина может получить не ранее конца 2022 года.

Отметим, что это уже вторая попытка Испании вооружить Украину немецкими танками Leopard 2A4. В начале июня испанцы объявили о планах передать ВСУ до сорока (40) списанных танков Leopard 2A4, находящихся на хранении. Кроме того, испанцы пообещали провести обучение военнослужащих ВСУ применению западной бронетехники. Предполагалось, что обучение будет проходить на территории Латвии, где дислоцируется испанский военный контингент. Однако немцы не разрешили передавать технику.

Позднее в Мадриде озвучили планы по передаче Украине десяти танков Leopard 2A4 с хранения, но никаких подробностей не привели. В то же время французский президент Эммануэль Макрон заявил, что среди европейских стран существует негласный уговор не поставлять на Украину танки и самолеты.