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ЦАМТО

Минобороны Испании передает ВС Украины 20 бронемашин M-113

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны Испании приступило к реализации процедуры поставки ВС Украины 20 гусеничных бронемашин M-113 (TOA Transporte Oruga Acorazados) в варианте бронетранспортера.

Как сообщает Infodefensa.com, поставка этой партии бронетехники является одним из направлений, которое рассматривают власти Испании для поддержки ВСУ. Как предполагается, Испания решила передать M-113 безвозмездно, но окончательно все детали поставки пока не согласованы. По информации анонимных источников издания, в пакет поставки могут войти и другие варианты. Так, Украина запрашивала самоходные 120-мм минометы, которые ранее были направлены ВС Испании в составе контингента НАТО в Латвию.

Ранее, наряду с M-113, из состава ВС Испании планировалось передать ВС Украины основные боевые танки "Леопард-2A4", но в итоге от этой поставки решено было отказаться, ввиду неудовлетворительного состояния техники, которая находится на хранении на базе "Касетас" (недалеко от Сарагосы). Министр обороны Испании Маргарита Роблес пояснила, что отправка на Украину ОБТ "Леопард", которые не использовались в течение многих лет, невозможна.

M-113 TOA состоят на вооружении СВ Испании с конца 1960-х гг. Из-за большого срока эксплуатации и интенсивного применения в последние годы для сохранения работоспособности техники была реализована программы ее модернизации. Параллельно разрабатывается план снятия части M-113 с вооружения. По информации The Military Balance 2022, в составе СВ Испании имеется около 465 ед. M-113 в различных вариантах. Как предполагается, они будут заменены ББМ "Драгон" с колесной формулой 8x8.

Маргарита Роблес 3 августа встретилась в Мадриде с послом Украины Сергеем Погорельцевым. Представитель Украины повторил министру, что ВСУ требуется больше оружия. М.Роблес подтвердила, что министерство готовит поставку оборонительных систем. С.Погорельцев заявил, что у Минобороны имеется список вооружений, которые нужны Украине. В него входят ракеты и РСЗО, подобные поставленным США HIMARS. Тем не менее, Испания может внести лишь небольшой вклад в этой области. ВС страны сняли РСЗО "Теруэль" с вооружения более десяти лет назад, а имеющиеся ЗРК требуют модернизации. Ранее МО Испании предложило ВСУ батарею ЗРК Aspide европейской группы MBDA, срок эксплуатации которой истекает.

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