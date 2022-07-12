Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине склада с боеприпасами для HIMARS и гаубиц М777

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Морскими ракетами "Калибр" уничтожен оружейный склад в Днепропетровской области, где хранились боеприпасы для поставленного из США вооружения, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

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