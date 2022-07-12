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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине склада с боеприпасами для HIMARS и гаубиц М777

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Морскими ракетами "Калибр" уничтожен оружейный склад в Днепропетровской области, где хранились боеприпасы для поставленного из США вооружения, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии города Лисичанска и территории ЛНР под контроль.

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США
Украина
Продукция
2С7 Пион
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Конашенков Игорь
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