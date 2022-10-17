Войти
Известия.ru

ВС РФ применили артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине

536
0
0
Источник изображения: Фото: НИИ «Вектор»

Комплексы «Пенициллин» показали свою эффективность в борьбе с артиллерией НАТО на Украине

Российские военные успешно применили комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» в боях на Украине, установка подтвердила свою эффективность, в частности, в борьбе с артиллерией НАТО. Об этом сообщает 15 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — отметил собеседник агентства.

1Б76 «Пенициллин» — комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», его испытания завершились в 2018 году, на вооружение был поставлен спустя два года.

Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия, предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

Ранее, 12 октября, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал боевую работу артиллеристов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные нанесли удар из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

По словам опытных бойцов, сражения с ВСУ сейчас стали активнее. Украинские военные со своей стороны применяют американские M777 и HIMARS.


В этот же день пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» сообщила, что Министерству обороны РФ досрочно передана партия дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм. Отмечаелось, что САУ прошли полный цикл испытаний перед отправкой.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2С7 Пион
HIMARS
Компании
M777
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
12.07.2022
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине склада с боеприпасами для HIMARS и гаубиц М777
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
14.06.2022
Ударный комплекс
07.06.2022
Поставки РСЗО Киеву угрожают российским городам. Но Москва этого не допустит
18.06.2015
Высота и точность
20.08.2014
Санкциями по своим
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»