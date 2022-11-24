Должный ход: в России увеличивается выпуск вооружений для СВО

В правительстве отчитались о производстве продукции для армии и рассказали о новых социальных мерах для мобилизованных

Многие частные предприятия готовы помогать обеспечивать ВС РФ обмундированием, средствами защиты и другой необходимой продукцией, заявил 22 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что сегодня ситуация с выпуском некоторых типов вооружения и армейской экипировки улучшилась. Опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили: хорошая динамика наметилась на производствах средств индивидуальной защиты, БПЛА, артиллерийского вооружения и новейших РСЗО — в частности, «Торнадо-С». Российская армия в этот день отбила все атаки противника и уничтожила два украинских зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1».

Частники помогут

Во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ Михаил Мишустин заявил, что целевые задания по обеспечению армии сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Такое поручение давал глава государства.

— Уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты, — уточнил он.

Премьер-министр заявил о необходимости активнее вовлекать в работу частные предприятия.

— У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер, она производится на специализированных предприятиях. Остальное вполне могут освоить и частные компании, — сказал он.

По его мнению, частники готовы помогать обеспечить армию обмундированием, средствами индивидуальной защиты и другой продукцией.

Премьер сообщил, что правительством уже определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд СВО по упрощенной процедуре у единственных поставщиков.

Эшелон с РСЗО «Торнадо-Г» отправляется в зону специальной военной операции Источник изображения: Фото: Ростех

— Это позволит им быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства, — уточнил он.

Михаил Мишустин также сообщил, что принят ряд дополнительных мер социального характера.

— За период, когда люди участвуют в специальной военной операции, стаж для назначения страховой пенсии им станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии, например для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере либо на вредных производствах, — отметил он.

Кроме того, правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы помочь военным пенсионерам вернуться в Вооруженные силы.

— Для них предлагается усовершенствовать меры социальной защиты, направленные на сохранение размера получаемой пенсии, если в ходе специальной военной операции они займут должность с меньшим окладом, — объяснил Михаил Мишустин.

Установка башни на танк Т-72БЗ в механосборочном цехе №130 «Уралвагонзавода» Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Премьер напомнил, что после воинской службы мобилизованные солдаты и офицеры смогут вернуться на свое предприятие или в свою компанию.

В этот же день заместитель министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев проверил исполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области. Он проинспектировал производственные мощности и цеха, а также вручил госнаграды отличившимся при увеличении выпуска оборонной продукции сотрудникам.

Экономика обеспечивает успех действующей армии, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы имеем развитый ОПК, но были сложности, связанные с госзакупками — рассказал он. — У нас сформировался свод законов, который делал эту процедуру достаточно сложной. Он не соответствовал реалиям, которые диктует СВО. По этой причине роль координационного совета очень важна — в первую очередь он должен упростить бюрократические процедуры, что уже делается. Мелочей в этом деле быть не может. Нам приходится конкурировать с промышленностью стран НАТО.

Производство бронежилетов для силовых структур на «Камызякском экспериментальном предприятии» Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

По словам эксперта, первые успехи уже есть. В частности, российский ОПК начал более оперативно поставлять армии современную продукцию.

— Увеличилось производство новых артиллерийских и систем залпового огня, — отметил он. — Например, РСЗО «Торнадо-С» перед началом СВО в армии было 20 единиц. Теперь их больше. Эта система — аналог HIMARS, но гораздо лучше по многим характеристикам. Это мощная РСЗО, которой нужно насыщать войска. Также на фронте появилось большое количество новых беспилотников — тех же «Ланцетов».

По словам эксперта, увеличилось и производство защитных шлемов и бронежилетов.

— Это очень важно, учитывая, что нам надо подтягивать соединения ДНР и ЛНР до уровня ВС РФ, — отметил он. — Но работы впереди, конечно, еще очень много. Основной эффект от изменения подходов в ОПК еще впереди.

Два «Бука»

Вооруженные силы России в зоне проведения СВО продолжают вести бои с украинскими формированиями.

— На донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение механизированной роте противника, также уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВФУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Украинские формирования потеряли более 50 человек убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВФУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Активными действиями российских войск подразделение ВФУ было остановлено и рассеяно. Потери противника составили более 50 убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На красно-лиманском направлении сорвана попытка атаки мотопехотной роты ВФУ, усиленной иностранными наемниками. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 пунктов управления ВФУ, две самоходные установки ЗРК «Бук-М1», склад боеприпасов, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 136 районов сосредоточения войск.

Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ЮВО ВС РФ в зоне специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

В ходе контрбатарейной борьбы подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в Харьковской области и два минометных взвода ВФУ в ЛНР, сообщили в Минобороны.

Средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников в районе Никольского и Владимировки в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6758 танков и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Член экипажа самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» после работы по позициям ВСУ на Запорожском направлении Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Он сообщил также, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение 21 ноября артиллерией ВФУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов. Стрельба велась из города Марганец Днепропетровской области. Огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.

Боевые в порядке

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Минометный расчет старшего сержанта Алексея Зудеева поддерживал огнем наступление российских подразделений. Украинские формирования вскрыли его месторасположение и начали обстрел. Понимая, что смена позиций приведет к прекращению поддержки наших сил, Алексей решил остаться на месте. Несмотря на обстрел, его подчиненные продолжили стрелять по укрепрайону противника. В итоге боевики, понеся потери, отступили.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова во время получения ими военной техники в Запорожской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Майор Дмитрий Обийко обеспечивал безопасность колонны с гуманитарным грузом, когда ее атаковал противник. Дмитрий тут же переместился на фланг колонны и открыл огонь по диверсантам. Его действия помогли автомашинам выйти из-под огня.

— Благодаря смелым и решительным действиям Дмитрия Обийко украинская диверсионная группа, понеся потери, отступила. Колонна с гуманитарной помощью прибыла в заданный район своевременно и без потерь, — отметили в Минобороны.

Противотанковый взвод капитана Сергея Беляева участвовал в боях по освобождению населенного пункта. Во время обстрела, который вели РСЗО противника, Беляев получил множественные ранения. Несмотря на это, он вынес раненых товарищей с линии огня и продолжил бой. Только после того, как населенный пункт был освобожден, капитан Беляев посчитал возможным покинуть боевые порядки.

Богдан Степовой

Андрей Федоров