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Сообщается об очередном этапе демилитаризационных действий на Украине. Речь идёт о нанесении ударов по военным объектам и военной инфраструктуре противника.

Стало известно о том, что удары нанесены по объектам противника в Николаеве и Николаевской области. Ракетными ударами уничтожен очередной склад с оружием и боеприпасами, который был сформирован преимущественно из поставленных странами НАТО образцов. Над поражённым объектом в Николаеве поднимается высокий столб дыма, слышны разрывы детонирующих боеприпасов.

Тем временем в генеральном штабе Украины комментируют заявление российского министерства обороны об уничтожении двух пусковых установок HIMARS, поставленных Соединёнными Штатами Америки. Напомним, что российское оборонное ведомство представило такого рода информацию накануне. ГШ ВСУ пытается опровергать заявление российского Минобороны, называя эти данные «не соответствующими действительности».

Вариант опровержения опубликован по вполне понятным причинам. Для киевского режима крайне невыгодно признавать потерю поставляемых НАТО современных (причём дорогих в финансовом плане) вооружений. Ведь если такие потери систематичны, то Запад гораздо менее охотно будет заниматься новыми поставками. В первую очередь дальнейшие поставки оружия при продолжающихся потерях киевским режимом территорий западным властям будет сложно объяснить своим гражданам.

Однако потери натовских вооружений на Украине растут, как бы это ни пыталось опровергать украинское военное ведомство. Об этом сообщают сами украинские военнослужащие с мест ведения боевых действий. В частности, они сетуют на то, что зачастую просто невозможно осуществить ремонт западной военной техники на месте при получении ею даже незначительных повреждений. Нет комплектующих. А чтобы её вывезти подальше от линии фронта, зачастую не хватает специальной эвакуационной техники.