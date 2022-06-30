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В США предрекли потопление самого могущественного корабля России

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Ракетный крейсер "Петр Великий".
Ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан», считающиеся самыми могущественными в Военно-морском флоте (ВМФ) России, станут гигантскими целями в случае войны. Так российские корабли оценили в публикации американского издания 19FortyFive.

В публикации отмечается, что несколько десятилетий назад крейсеры проекта 1144.2 «Орлан» водоизмещением 24 тысячи тонны считались самыми крупными боевыми кораблями в мире, не считая авианосцев.

«Считавшейся напоминающим линкоры ушедшей эпохи, новый корабль на самом деле было довольно современным», — пишет издание.

В публикации предрекается, что столь крупные корабли без воздушного прикрытия станут гигантской целью в случае войны, которая «будет быстро потоплена противником в военное время». Там же предлагается сделать из крейсера «Адмирал Нахимов», который находится на ремонте, плавучий музей.

В январе журнал The National Interest написал, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» представляет угрозу для военно-морских сил (ВМС) стран НАТО, одновременно с этим оказываясь «чрезвычайно привлекательной целью, особенно для подводных лодок».

В августе 2020 года в публикации Forbes заявлялось, что после модернизации «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире.

В июле того же года РИА Новости написало, что «Адмирал Нахимов» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО.

В октябре 2019 года полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и Военно-морскими силами США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
NATO
Авианосец
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2 комментария
№1
30.06.2022 15:05
Языком трепать - не тюки ворочать.
0
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№2
30.06.2022 15:31
Все советские корабли нужно в утиль. Ресурсов жрут много, при этом полезны только для парадов
0
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