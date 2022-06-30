В США предрекли потопление самого могущественного корабля России

Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан», считающиеся самыми могущественными в Военно-морском флоте (ВМФ) России, станут гигантскими целями в случае войны. Так российские корабли оценили в публикации американского издания 19FortyFive.

В публикации отмечается, что несколько десятилетий назад крейсеры проекта 1144.2 «Орлан» водоизмещением 24 тысячи тонны считались самыми крупными боевыми кораблями в мире, не считая авианосцев.

«Считавшейся напоминающим линкоры ушедшей эпохи, новый корабль на самом деле было довольно современным», — пишет издание.

В публикации предрекается, что столь крупные корабли без воздушного прикрытия станут гигантской целью в случае войны, которая «будет быстро потоплена противником в военное время». Там же предлагается сделать из крейсера «Адмирал Нахимов», который находится на ремонте, плавучий музей.

В январе журнал The National Interest написал, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» представляет угрозу для военно-морских сил (ВМС) стран НАТО, одновременно с этим оказываясь «чрезвычайно привлекательной целью, особенно для подводных лодок».

В августе 2020 года в публикации Forbes заявлялось, что после модернизации «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире.

В июле того же года РИА Новости написало, что «Адмирал Нахимов» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО.

В октябре 2019 года полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и Военно-морскими силами США.