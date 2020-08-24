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В США самый мощный корабль ВМФ России назвали самым мощным в мире

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Крейсер "Адмирал Нахимов"
Крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: sevmash.ru

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан» после модернизации станет самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, утверждает Forbes.

В публикации американского издания говорится, что модернизация российского корабля практически завершена. Согласно данным Forbes, по своим размерам «Адмирал Нахимов» сопоставим с американскими линейными кораблями типа Iowa, однако значительно более современен «по концепции и вооружению».

«С новейшим оружием и датчиками он, возможно, станет самым мощным надводным боевым кораблем в мире», — пишет издание.

Forbes отмечает, что построенные к концу холодной войны гигантские крейсеры проекта 11442М «Орлан» «затмевали любой другой надводный боевой корабль». Согласно информации издания, такие крейсеры «вооружены невероятным арсеналом оружия», в частности «убийцами» авианосцев — сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит».

«Из-за размера и сложности эти суда невероятно дороги в обслуживании и эксплуатации», — пишет издание, отмечая, что в настоящее время Военно-морской флот (ВМФ) России располагает двумя крейсерами проекта 11442М «Орлан» («Петр Великий» и «Адмирал Нахимов»).

Ссылаясь на российские СМИ, в Forbes отмечают, что модернизированный «Адмирал Нахимов» получит «ультрасовременные» гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые «становятся приоритетной системой для возрождающегося ВМФ России», а основной комплекс противовоздушной обороны корабля будет модернизирован до системы «Форт-М», которая «является более совершенной версией [зенитной ракетной системы] С-300».

В июле РИА Новости написало, что «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО.

В октябре 2019 года полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и Военно-морскими силами США. «У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной», — отметил военный обозреватель.

Согласно открытым данным, модернизируемый «Севмашем» крейсер «Адмирал Нахимов» должен быть сдан ВМФ России в 2022 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
NATO
Авианосец
ГЗЛА
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