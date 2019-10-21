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21.10.2019
Lenta.ru

Объяснена бесполезность "Адмирала Нахимова" в борьбе с США

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"Адмирал Нахимов"
"Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер "Адмирал Нахимов" в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и ВМС США, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он сказал в беседе с Ura.ru.

"У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной", — отметил военный обозреватель.

По мнению Литовкина, даже самый мощный крейсер в одиночку "погоды не сделает". Он добавил, что "Адмиралу Нахимову" необходим эскорт из других боевых кораблей, которые обеспечивали бы противовоздушную и противокорабельную оборону.

Эксперт также отметил, что значимость флота уже не так велика для России, как для США. "Россия — континентальная держава, а США — океанская. Экономика Соединенных Штатов, кстати, как и экономика Китая, исторически зависит от морских путей", — подытожил полковник.

18 октября американский журнал Military Watch в материале о модернизации "Адмирала Нахимова" написал, что после ремонта и переоборудования этот крейсер, вероятно, будет нести больше гиперзвукового вооружения, чем любой другой надводный корабль этого класса. Издание также предположило, что потенциальная возможность угрожать вражеской авиации и флоту на расстоянии 400 и 1000 километров соответственно сделает данный крейсер самым опасным надводным кораблем в составе ВМФ России.

Возвращение "Адмирала Нахимова" на службу намечено на 2022 год. Предполагается, что крейсер получит унифицированные пусковые установки, которые могут осуществлять пуск различных версий ракет "Калибр", "Оникс" и перспективного гиперзвукового "Циркона".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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