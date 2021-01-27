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Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» представляет угрозу для военно-морских сил (ВМС) стран НАТО, одновременно с этим оказываясь «чрезвычайно привлекательной целью, особенно для подводных лодок», пишет The National Interest.

Согласно американскому журналу, получение Военно-морским флотом (ВМФ) России второго корабля проекта 1144.2М «Орлан» «восполнит пробелы в военно-морских и стратегических возможностях России», однако «не предвещает фундаментального сдвига в военно-морской мощи между Россией, НАТО и США».

Издание отмечает, что модернизация советского «Адмирала Нахимова» «не предвещает возвращение к строительству больших океанских кораблей со стороны российской судостроительной отрасли, а скорее отражает ее экономическую неспособность строить подобные изделия».

Журнал признает, что Россия могла бы эффективно использовать тяжелый атомный ракетный крейсер, например, у берегов Сирии или Ливии. The National Interest утверждает, что переоборудование пары кораблей проекта 1144 «Орлан» («Адмирал Нахимов» и «Петр Великий») позволит России отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» проекта1143.

В декабре 2020 года американский журнал составил рейтинг из пяти самых опасных кораблей ВМФ России, куда попали, в частности, «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов».

В августе того же года в публикации Forbes заявлялось, что после модернизации «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире.

В июле РИА Новости написало, что «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО.

В октябре 2019 года полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что находящийся сейчас на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и Военно-морскими силами США. «У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной», — отметил военный обозреватель.

Согласно открытым данным, модернизируемый «Севмашем» крейсер «Адмирал Нахимов» должен быть сдан ВМФ России в 2022 году.


Иван Потапов

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
Севмаш
Проекты
1143 Кречет
1144 Орлан
2020-й год
NATO
Авианосец
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