Войти
Российская газета

При попытке захвата острова Змеиный Украина потеряла 4 самолета, 10 вертолетов, 3 катера и 30 БПЛА

430
0
0

Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военных из элитных подразделений ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 4 самолета, 10 вертолетов, 3 катера и 30 беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


В частности, при попытке захвата острова киевский режим потерял в районе острова три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Из 10 уничтоженных вертолётов ВВС Украины, в воздухе были сбиты три Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, по словам генерала, ещё шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые были задействованы в операции, были уничтожены на земле в районе города Арциз Одесской области.

Конашенков рассказал, что в море были уничтожены 3 украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

"Таким образом, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой", - резюмировал Конашенков.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-24
Ми-8
Су-24
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.05.2022
В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в ходе попытки отбить Змеиный
11.05.2022
Эффект поражения: РФ сорвала все попытки Киева захватить остров Змеиный к 9 мая
10.05.2022
Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный
08.04.2022
Авиация и спецоперация
30.10.2015
Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:19
  • 25694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы