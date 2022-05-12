При попытке захвата острова Змеиный Украина потеряла 4 самолета, 10 вертолетов, 3 катера и 30 БПЛА

Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военных из элитных подразделений ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 4 самолета, 10 вертолетов, 3 катера и 30 беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, при попытке захвата острова киевский режим потерял в районе острова три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Из 10 уничтоженных вертолётов ВВС Украины, в воздухе были сбиты три Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, по словам генерала, ещё шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые были задействованы в операции, были уничтожены на земле в районе города Арциз Одесской области.

Конашенков рассказал, что в море были уничтожены 3 украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

"Таким образом, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой", - резюмировал Конашенков.

Александр Степанов