В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в ходе попытки отбить Змеиный

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Киевский режим за прошедшие трое суток потерял в районе острова Змеиный 30 только военных беспилотников, из них девять – ударные "Байрактары-ТБ2", заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов", – сказал генерал.

Всего в ходе попытки захвата острова киевские силовики потеряли три бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27, добавил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что были уничтожены 10 вертолетов Военно-воздушных сил Украины. Из них в воздухе российская армия сбила три вертолета Ми-8 с десантом на борту, а также вертолет поддержки Ми-24.

Кроме того, задействованные в операции еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

В то же время в море российские военнослужащие уничтожили три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с десантом на борту, добавил Конашенков.

Десятого мая, по его словам, в районе Змеиного средства ПВО России ликвидировали еще один украинский беспилотник "Байрактар-ТБ2".

Во вторник российские военные обнаружили на берегу Змеиного еще три тела украинских диверсантов. Таким образом, продолжил Конашенков, на острове остаются 27 тел боевиков.

Официальный представитель министерства подчеркнул, что всего при попытке захватить Змеиный погибли более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных украинских частей.

Накануне радио Sputnik сообщило, что российская армия отбила атаку ВСУ на остров Змеиный.