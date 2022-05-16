Батальонам не нужно огня, украинский остров невезения и гиперзвуковой переворот

Бомбардировщик Ту-22М3 произвел пуск гиперзвуковой ракеты

Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты Украины полковник Дмитрий Кормянков заявил, что если бы морпехи вышли раньше с мариупольского завода «Азовмаш», удалось бы сохранить больше жизней. Это заявление полковник сделал после того, как сдался силам народной милиции ДНР и ЛНР. Показательно, что в это же время начался выход удерживаемых нацбатальоном «Азов» (запрещен в РФ) мирных жителей с территории предприятия.

В свою очередь, командир бригады полковник Владимир Баранюк, также оказавшийся в плену, сообщил, что во время боев в Мариуполе его подчиненные остались без боеприпасов и киевский режим ничем им не помог.

Баранюк и Кормянков говорят на русском. Их признания – капитуляция. К сожалению, в Киеве этого не слышат. Офицеры отмечают: им неоднократно сообщали, что помощь идет, что надо еще немного продержаться. Но ничего из обещанного не произошло. О критической ситуации на «Азовмаше» свидетельствует и ультиматум руководства батальона «Азов»: мирных жителей будут отпускать только в обмен – 15 человек на тонну продовольствия и медикаментов.

В итоге при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша с территории предприятия вышел 51 человек. Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук по этому поводу сообщила в своем Telegram-канале, что «все женщины, дети и пожилые люди из «Азовстали» были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена».

Впрочем, тут же начался новый этап этой операции: полное уничтожение блокированных боевиков нацбатальона «Азов» любыми доступными милиции ДЛНР способами. Украинские власти не способны спасти своих защитников, да и не собираются это делать. Приказ Владимира Зеленского стоять до конца и расстреливать дезертиров никто не отменил.

Дмитрий Кормянков дал еще более интересные показания. Бойцы его подразделения и батальона «Азов» использовали наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink Илона Маска. Оборудование специально доставили вертолетами до начала событий в Мариуполе.

Этот факт помогает понять, как осажденные могут транслировать в интернет свои обращения к мировым лидерам с мольбами о спасении и освобождении. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, американский предприниматель стал соучастником преступлений украинских нацистов против мирных жителей Украины и российских военнослужащих.

В праздничные дни серьезно обострилась обстановка вокруг острова Змеиный в Черном море. По данным Минобороны России, начиная с 7 мая Киев предпринял несколько попыток захватить остров с помощью воздушных и морских десантов. Благодаря грамотным действиям подразделений ВС РФ они были сорваны.

В общей сложности за двое суток Киев при атаках на остров потерял один истребитель Су-27 и три фронтовых бомбардировщика Су-24, три вертолета Ми-8 с десантом на борту и один ударный Ми-24. При попытке высадки десанта были потоплены три десантно-штурмовых катера типа «Кентавр», еще 24 тела украинских военнослужащих обнаружено на берегу.

По предварительным данным, только во время попытки высадки на побережье ВМСУ потеряли более 50 человек, потери в море подсчитать не представляется возможным. Кроме того, в районе острова начиная с 7 мая сбито 29 различных беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2.

Можно сделать вывод, что украинские военные пытались разблокировать канал поставки западного вооружения морским путем через Одессу. Остров для этого – ключевая точка. При этом российские военные все активнее наносят удары именно на этом направлении. По словам официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, «в ночь на 9 мая близ населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома Червоноглинское высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24».

Ранее этими же ракетами на том же направлении были уничтожены поставленные на Украину американские и западные вооружения и техника. Примечательно, что крылатая ракета П-800 «Оникс» до спецоперации на Украине представлялась исключительно противокорабельным оружием. Теперь выясняется, что она способна действовать и по площадным стационарным целям.

На этом фоне небезынтересное заявление сделал агентству Интерфакс вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, Россия создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей наземного, воздушного и морского базирования. «По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», – заявил зампред правительства РФ, добавив, что ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое изделие.

В настоящее время существует только одна гиперзвуковая ракета – «Циркон». Ракету уже испытали с кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М. Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, принять ее на вооружение планируется в 2022 году. Он же сообщил, что первыми носителями ракеты станут корабли проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск».

По некоторым данным, «Циркон» – дальнейшее развитие ракеты «Оникс». Если это так, то и комплексы «Бастион» уже в ближайшее время получат гиперзвуковые боеприпасы. Ну а по аналогии с Индией, где успешно адаптировали российскую машину «БраМос» под использование истребителем Су-30МКИ, можно сделать вывод, что именно «Циркон» станет под крыло бомбардировщика Ту-22М3М. По своим характеристикам этот самолет сможет нести до трех ракет.