Авиация и спецоперация

Киев запросил у Вашингтона поставку штурмовиков Су-25

Несмотря на высокую плотность огня ПВО, авиация активно используется всеми сторонами конфликта на Украине. За шесть недель, прошедших с начала специальной военной операции российских войск по защите Донбасса, не было ни одного дня, когда бы сбитые самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БЛА) не фигурировали в сводках Минобороны России, Народной милиции Луганской и Донецкой республик, а также Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обладая технологическим преимуществом, ВКС России за первые дни конфликта прочно завладели превосходством в воздухе. Это позволило российским летчикам планомерно и систематично уничтожать вражеские летательные аппараты в воздушных боях и путем нанесения авиаударов по аэродромам ВВС Украины, самолетостроительным и авиаремонтным заводам и другим ключевым объектам противника. В отдельные дни марта ВКС России уничтожали по 100 и более объектов военной инфраструктуры Украины.

Выступая на селекторном совещании в Министерстве обороны по итогам первого этапа спецоперации, глава ведомства Сергей Шойгу сказал: «Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон. Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов – 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности – 152». Отметив «существенное снижение потенциала ВСУ», Сергей Шойгу заявил: «Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей».

Авиапарк

Согласно международным справочникам, по состоянию на прошлый год ВВС Украины насчитывали 26 истребителей Су-27 и 16 МиГ-29, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и 13 штурмовиков Су-25М1. Речь идет только о боеготовой на тот момент технике; еще до сотни самолетов находилось на хранении или проходили ремонт на предприятиях местной промышленности.

По данным за 2008 год, Украина имела 116 истребителей, 36 штурмовиков и столько же фронтовых бомбардировщиков плюс некоторое число разведчиков Су-24МР. Взяв курс на интеграцию с Западом, в 2014 году киевский режим окончательно отказался от всякого военно-технического сотрудничества с Россией. Тем самым он фактически обрек украинскую авиацию на медленное самоуничтожение. Специальная военная операция лишь добила ее жалкие остатки.

Значительная часть уничтоженной авиатехники ВВС Украины (более половины) в момент ударов ВКС находилась на стоянках аэродромов либо проходила ремонт на территории авиазаводов. Это спасло жизни летчиков, но киевский режим горит желанием отправить их в бой, а ввиду господства ВКС России в воздухе – на убой. Для этого нужны самолеты, а боеготовых у Украины больше нет. Поэтому Киев просит авиатехнику у своих партнеров и союзников на Западе.

Ближе к концу марта правительство Зеленского отправило Конгрессу США запрос на поставку вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Журналисты телеканала CNN получили доступ к соответствующим документам. Там приводится длинный список артиллерийских систем, зенитных ракетных комплексов, противотанковых средств, противокорабельных ракет, радиолокаторов, приборов ночного видения и т.п. Но более всего обращает на себя внимание пункт по штурмовой авиации с указанием конкретного типа – Су-25. Вместе с фронтовым бомбардировщиком Су-24, истребителями Су-27 и МиГ-29 он входит в четверку основных типов боевых самолетов ВВС Украины.

Запрос на поставку

По данным американского журнала Aviation Week, в период с 26 февраля по 22 марта ВСУ потеряли в воздухе пять Су-25М1 – это модификация базовой машины, проведенная силами Запорожского авиаремонтного предприятия «МиГремонт». Три летчика погибли, а старший лейтенант Андрей Максимов попал в плен. МО РФ 28 марта сообщило об уничтожении очередного штурмовика ВСУ над Донецкой областью.

На тему украинского запроса по Су-25 телеканал CNN сообщает следующее. «Член палаты представителей – демократ из Колорадо господин Джейсон Кроу заявил на слушаниях в комитете по вооруженным силам, что представленный Конгрессу список отражает необходимые потребности украинского военного и гражданского руководства. В него включены боевые самолеты, в частности, штурмовики российского производства Су-25».

Здесь наши американские коллеги ошиблись. Дело в том, что данный тип разработан еще в Советском Союзе, коллективом опытного конструкторского бюро имени Павла Осиповича Сухого, а его серийное производство велось авиазаводом в Тбилиси. Окончательно сборка самолетов-штурмовиков в столице Грузии прекратилась лишь в 2008 году. Сборочный цех предприятия был разрушен ударом российской авиации в августе 2008 года, как часть операции по принуждению грузинской стороны к миру в Южной Осетии.

По факту подавляющее большинство одноместных штурмовиков Су-25 собрано на грузинской земле. Исключение составляют лишь считаные опытные образцы для испытаний и несколько десятков самолетов «противотанковых» модификаций Су-25Т/ТМ и Су-39 – их делал завод в Улан-Удэ. Ранее он специализировался на двухместных спарках Су-25УБ и Су-25УТГ, предназначенных для обучения летчиков тактической и морской авиации соответственно. Выпуск всех вариантов суммарно составил более 1300 единиц.

К настоящему времени сборка учебно-боевых и противотанковых вариантов Су-25 полностью прекращена. На УУАЗ остался лишь небольшой производственный задел, а завод полностью перешел на выпуск вертолетов. Кстати сказать, собранные в Улан-Удэ десантно-штурмовые Ми-8АМТШ и их модификации прекрасно показали себя в Сирийской Арабской Республике и совсем недавно в ходе операции по захвату аэродрома «Гостомель» силами спецназа и ВДВ России. Откуда Америка возьмет «сушки» для Украины? Восстановить выпуск Су-25 в Тбилиси за почти 14 лет, прошедших со времен войны августа 2008 года, никто так и не собрался.

Не дарим, а меняем

За все годы «незалежности» ВСУ не приобрели ни одного самолета и вертолета западной разработки и производства – слишком дорога подобная продукция для бюджета страны. Вместо того имеющиеся финансовые ресурсы концентрировались на программах поддержания летной годности авиатехники, доставшейся Украине от Советского Союза. А именно к следующим типам: фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, тяжелые истребители Су-27 и легкие МиГ-29. Интерес ВСУ к «сушкам» и «мигам» понятен: имеется обученный ее применению летный и технический состав, в наличии – материально-техническая база, склады запасных частей и авиационных средств поражения, сохранившиеся с советских времен.

Когда началась специальная военная операция Российской армии на Украине, руководство последней обратилось за помощью к западным соседям из числа стран – бывших членов Варшавского договора, ныне входящих в блок НАТО. Некоторые согласились помочь поставками из наличия авиатехники советских времен, но с оговоркой. Взамен они хотели получить от США американские самолеты и вертолеты.

Вскоре выяснилось, что румынские истребители МиГ-21 сильно устарели морально, а подготовленных летчиков и техников на этот тип у ВСУ нет. Аналогичная ситуация с польскими истребителями-бомбардировщиками Су-22М4. Боеготовые Су-25 сохранились в единичных экземплярах у Болгарии. Денег, времени и желания восстановить летную годность аналогичных штурмовиков на базах долговременного хранения нет. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 странам Варшавского договора не поставлялись вовсе.

Единственный тип, представляющий реальный интерес, – МиГ-29. Последние серийные машины, собранные из производственного задела, ушли ВКС России в 2016 году. До полусотни машин советской сборки есть у Польши, Болгарии и Словакии плюс 21 экземпляр купили США у Молдавии с целью предотвратить отправку Ирану. Несколько раз полеты надолго приостанавливались по техническим причинам, но ввиду отсутствия достойной замены по доступной цене возобновлялись снова. Летчики любят МиГ-29 за отличную маневренность и управляемость, способность переносить высокие перегрузки, взлетать с небольших аэродромов. Техники – за простоту в обслуживании и надежность.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщала, что Польша рассматривала возможность предоставить Украине свои истребители МиГ-29, рассчитывая взамен получить американские F-16. Пентагон отнесся к идее холодно, но поляки настаивали. Президент США Джозеф Байден отправился в Варшаву с двухдневным визитом, в ходе которого доступно объяснил тамошним сторонникам киевского режима: передача польских МиГ-29 не предотвратит разгрома ВВС Украины и лишь разозлит Кремль, спровоцировав его на ответные действия.

Ближе к апрелю разговоры о передаче Украине каких-либо самолетов странами НАТО в публичном поле прекратились. Остается теоретическая возможность дарения ВСУ отдельных экземпляров для использования в целях поддержания практических навыков пилотирования украинскими летчиками. Полеты будут выполняться под руководством иностранных инструкторов с аэродромов стран НАТО и строго в пределах границ альянса. Словом, первоначальная смелая идея к настоящему моменту изрядно выхолощена и фактически низведена к пропаганде.

Вертолеты

Несмотря на многочисленные удары по украинским аэродромам, ВСУ сохранили половину довоенного парка вертолетов. Самый распространенный тип – транспортно-десантный Ми-8. Противотанковых Ми-24 насчитывалось до 40 единиц. Правда многие простаивали по причине выработки ресурса лопастей, выпуск которых пытался наладить двигателестроительный завод «Мотор-Сич».

К началу апреля в распоряжении украинских военных находилось по нескольку десятков винтокрылых машин этих типов. Обращают на себя внимание сравнительно низкие потери: в процентном отношении они оказались на 20–30% меньше, чем у боевых самолетов, ракетных комплексов, артиллерийских систем и бронетехники. Это объясняется высокой мобильностью данной техники, ее способностью выполнять взлетно-посадочные операции, используя площадки ограниченных размеров, скрываться от средств видовой, радиолокационной и др. разведки противника внутри ангаров, заводских цехов и других подобных объектов.

Помимо того ВСУ по разным причинам в феврале воздерживались от активного использования боевых вертолетов. Первые сообщения о сбитых над линией фронта Ми-24 в сводках МО РФ встречаются лишь в марте, когда счет уничтоженных истребителей ВВС Украины уже шел на десятки.

Первую неделю украинская сторона воздерживалась от отправки в бой вертолетов. По-видимому, имелись опасения, что те будут приняты за российские и сбиты «дружественным огнем». Так, действительно, произошло в Николаеве, когда три Ми-8 с украинскими десантниками были приняты отрядом так называемой территориальной обороны за вражеские и подверглись обстрелу.

Со своей стороны, в начале спецоперации ВКС России массово применяли винтокрылую технику при проведении операции по захвату аэродрома «Гостомель» к западу от украинской столицы. Согласно сводкам МО РФ, вертолеты доставили к месту высадки спецназа и десантников и прикрывали их огнем, сдерживая контратаки сил киевского режима. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов.

Постепенно избавившись от шока, полученного в результате масштабной наземной и воздушно-десантной операции российских войск на киевском направлении, руководство ВСУ стало привлекать своих вертолетчиков к оказанию огневой поддержки войскам, прежде всего на линии фронта в Донбассе. Число вылетов Ми-24 достигло пика к середине марта, а затем по причине понесенных от огня ПВО потерь стало уменьшаться.

Изменение задания

Ближе к концу марта уцелевшие вертолеты марки «Ми» переориентировали на иной вид деятельности. Они стали выполнять полеты в осажденный Мариуполь для доставки боеприпасов окруженным в черте города националистическим батальонам. На обратном пути летчики вывозили раненых, а впоследствии – командный состав боевиков. Выполняя очередной полет в Мариуполь 28 марта, в 5 км от береговой черты один из Ми-8 попал под огонь народной милиции ДНР и разбился.

Расчет из трех ополченцев обнаружил 31 марта и обстрелял трофейными ПЗРК «Стингер» вертолеты, вывозящие боевиков-националистов из осажденного города. Один Ми-8 был подбит, изменил маршрут движения в сторону Азовского моря и упал в воду за 20 км от берега. Второй Ми-8, пораженный ракетой на высоте 7 м, рухнул на землю и сгорел у населенного пункта Рыбацкое. Из находившихся на борту 17 человек выжили двое. Словом, вертолетчикам ВСУ не удалось выполнить важное задание киевских правителей по эвакуации из Мариуполя представителей командного состава боевиков-националистов.

В апреле экипажи Ми-24 изменили тактику действий. Вместо оказания непосредственной огневой поддержки войскам на линии фронта в Донбассе летчики стали выполнять глубокие рейды для нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Рано утром 1 апреля пара Ми-24, выполняя полет на предельно малой высоте, пересекла линию государственной границы и проникла на 50 км вглубь российской территории. Не встретив противодействия, вертолеты вышли к восточной окраине Белгорода и в предрассветной тьме обстреляли нефтебазу «Роснефти» ракетами и неуправляемыми реактивными снарядами. В результате прямых попаданий несколько резервуаров с топливом загорелись. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два сотрудника нефтебазы, жители близлежащих к ней домов эвакуированы, возгорание ликвидировано.

«Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет», – прокомментировал авианалет официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Предотвратить рейды украинских вертолетчиков вглубь российской территории можно, уничтожив находящуюся в распоряжении ВСУ авиатехнику. Согласно сводкам МО РФ, к началу апреля было сбито порядка 10 Ми-24, очередной вертолет был сбит средствами ПВО 30 марта к югу от г. Изюм.

Владимир Карнозов