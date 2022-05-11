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Интерфакс-АВН

В Белоруссии ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения - Лукашенко

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Тор-М2К
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К».
Источник изображения: ИЭМЗ «Купол»

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии идет активная работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотников и противотанковых управляемых ракет, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.

"Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

По словам главы государства, упор в сфере вооружения должен делаться на отечественного производителя.

Он отметил, что происходящие на Украине события наглядно показывают, что только войска, обладающие современным и высокоэффективным оружием, средствами жизнеобеспечения, способны решать поставленные задачи.

Лукашенко подчеркнул, что в войска республики поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза", легкобронированные автомобили "Кайман", модернизированные танки Т-72, обновляется парк авиационной техники.

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Страны
Белоруссия
Украина
Продукция
Tор-М2
Т-72
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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