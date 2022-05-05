Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений на фоне задержки поставок гаубиц из США

ЦАМТО, 4 мая. Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных артиллерийских систем вооружения на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, опубликованном 2 мая на официальном сайте Министерства обороны острова.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения Тайваню из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский Госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму 750 млн. долл. Поставка Тайваню 40 самоходных гаубиц M109A6 "Паладин", входящих в этот пакет, ожидалась в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.

"В настоящее время Министерство обороны Тайваня тщательно рассматривает альтернативные планы", – говорится в сообщении, в котором отмечается, что такие действия последовали на фоне сообщений о задержке поставок из США.

В военном ведомстве сообщили, что после обсуждений альтернативный проект закупок будет представлен Законодательному юаню для рассмотрения, сообщает "РИА Новости".

Китай неоднократно заявлял, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.