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Военное обозрение

Тайвань получит на вооружение американские РСЗО HIMARS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на требования Пекина не вмешиваться во внутренние дела Китая, Соединенные Штаты продолжают вооружать Тайвань. Как пишет газета "Цзыю шибао", в следующем году Тайбэй получит оперативно-тактические ATACMS и пусковые установки для них HIMARS.

По данным издания, в 2024 году США поставят армии Тайваня 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и 64 ракеты ATACMS. Кроме того, в поставку войдут два симулятора для подготовки экипажей данных установок. Также США проведут обучение расчетов РСЗО, Минобороны Тайваня планирует отправить в США 30 военнослужащих, которые должны пройти там курсы операторов пусковых установок, а по возвращению выступить инструкторами в армии Тайваня.

Предварительно, обучение пройдет в период с февраля по октябрь 2024 года, точные даты еще не определены, РСЗО HIMARS и ракеты ATACMS поступят на остров ближе к концу года. Однако, на этом поставки РСЗО Тайваню не закончатся, в 2027 году Тайбэй получит еще 18 пусковых установок, а также 864 обычных боеприпасов к ним и 20 тактических ракет ATACMS.

В отличие от Украины, у Тайваня имеется выбор, какое вооружение им поставят американцы. После отказа Тайбэя закупать у США 40 самоходных гаубиц M-109A6 Paladin, США предложили им закупить РСЗО HIMARS с полным арсеналом ракет. Оперативно-тактические ракеты ATACMS Вашингтон Тайваню тоже дает, тогда как Украине в их поставках отказывает, несмотря на все уговоры со стороны Зеленского.

Кстати, США поставят Тайваню еще и системы дистанционного минирования M136 Volcano. Семь комплексов Тайбэй получит до конца этого года, еще семь прибудут на остров до 2026 года.

США являются основным поставщиком вооружений на Тайвань, портфель заказов на сегодняшний день составляет 19 млрд. долларов.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
HIMARS
M109
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