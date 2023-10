Проблемы военно-промышленного комплекса США в связи с новой войной на Ближнем Востоке

Британская газета "The Financial Times" в материале Steff Chávez, Felicia Schwartz "Hamas-Israel war tests a US defence sector already strained by Ukraine" ("Война ХАМАС с Израилем испытывает военно-промышленный сектор США, и без того испытывающий напряжение из-за Украины") сообщила, что американская военная промышленность готовится увеличить поставки оружия Израилю. Это происходит на фоне того давления, которое она уже испытывает в связи с необходимостью вооружать Украину и пополнять истощившиеся запасы Пентагона. Это обстоятельство, по мнению аналитиков, добавит стресса военно-промышленному комплексу США, работающему на пределе сил и возможностей.

155-мм/39 самоходная гаубица М109А5 (Doher) Армии обороны Израиля, развернутая на границе с Сектором Газа, с выложенными на грунт различными типами 155-мм снарядов, октябрь 2023 года (с) Jack Guez / AFP

В отличие от Украины, которая получила сотни танков и бронированных машин, Израилю в первую очередь нужны боеприпасы, при этом на первой позиции в перечне необходимого стоят ракеты-перехватчики для его системы противоракетной обороны "Железный купол" (Iron Dome). Высокоточные авиационные средства поражения и 120-мм танковые выстрелы также востребованы Израилем.

Однако по мере развития конфликта аналитики начинают рассуждать о том, что Армии обороны Израиля могут понадобиться такие же управляемые ракеты, которых сейчас не хватает Украине, а также вооруженные беспилотные летательные аппараты и 155-мм выстрелы ствольной артиллерии.

Пообещавший обеспечить Израиль и Украину всем необходимым вооружением для продолжения их военных кампаний соответственно против ХАМАС и России президент США Джо Байден на минувших выходных утверждал, что Соединённые Штаты смогут удовлетворить их потребности, равно как и сохранить запасы Пентагона на случай других непредвиденных обстоятельств, таких как война из-за Тайваня.

"Я вас умоляю: мы, Соединенные Штаты Америки, самое могущественное государство в истории - не в мире, а в истории мира", - заявил Байден в интервью в передаче CBS "60 минут", которое вышло в эфир 15 октября. - "Мы можем позаботиться и о том, и о другом, и при этом в целом выполнять наши международные обязательства в области обороны".

И тем не менее, аналитики считают, что война на Украине стала своего рода звоночком для оборонной промышленности США, которая до этого не уделяла особого внимания производству вооружения и военной техники, необходимых в традиционных войнах на сухопутье, сделав больший акцент на технически сложных системах разведки, необходимых для противодействия терроризму и сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе.

Необходимость быстрого переключения на производство более традиционного вооружения и военной техники была ограничена постпандемической дисфункцией научно-производственной кооперации и дефицитом кадров.

"Если исходить из интересов промышленности, то, начав поставки оружия в Израиль, мы несомненно должны запустить в работу остальную часть военно-промышленного комплекса, и, не исключено, гораздо раньше, чем планировали", - считает Синтия Кук (Cynthia Cook) из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS).

В отличие от Украины, Израиль располагает собственными действующей оборонной промышленностью и высокотехнологичным вооружением; ни то, ни другое не подверглось воздействию вторгшейся сверхдержавы. Израиль также получает существенную поддержку от США, которые ежегодно выделяют Израилю почти 4 млрд долл. военной помощи, включая около 500 млн долл. на противовоздушную и противоракетную оборону.

Израиль также тратит значительные средства на закупки американского оружия; последние, по данным Управления военного сотрудничества министерства обороны США (Defence Security Cooperation Agency, - DSCA), составили за последние семь десятилетий примерно 53,5 млрд долл., в том числе 6,5 млрд долл. на протяжении последних пяти лет по 2022 год.

Поставки американского оружия [Израилю] продолжаются. Один из представителей министерства обороны США заявил, что американцы "оперативно предоставляют" израильским военным дополнительные ресурсы, включая боеприпасы и вооружение. Первые две партии специмущества по линии экстренной военной помощи прибыли в Израиль на прошлой неделе, в том числе высокоточные управляемые авиационные бомбы SDB (Small Diameter Bombs) и прочие средства поражения.

США заявили, что увеличат поставки противоракет для израильского "Железного купола" - технически сложной системы ПРО малой дальности, предназначенной для защиты объектов от ракетно-артиллерийских обстрелов, подобных тем, что производятся с территории Ссектора Газа.

"Часть противоракет системы "Железный купол" была взята из наличного запаса американского военного ведомства и в кратчайший срок поставлена израильтянам", - заявил представитель министерства обороны США. = "Мы передадим дополнительное количество противоракет для "Железного купола", чтобы Израиль располагал необходимым потенциалом в обеспечение дальнейшего функционирования элементов системы ПРО "Железный купол" и защиты своих граждан и городов".

Должностные лица США считают, что Израилю потребуются дополнительные противоракеты сверх того количества, которое уже включено в пакет средств огневого поражения, передаваемых по линии военной помощи.

Ожидается, что Байден вскоре направит в конгресс дополнительный запрос по Израилю и Украине, при том, что внутрипартийная борьба республиканцев в Палате представителей оставила последнюю без спикера, а значит и не имеющей возможности осуществлять законодательную деятельность или одобрять запросы Белого дома. Помощь Украине была приостановлена на период до разрешения тупиковой ситуации со спикером нижней палаты конгресса.

Вышеупомянутые противоракеты, известные под наименованием Tamir, совместно производятся американским оборонным подрядчиком RTX (ранее Raytheon Technologies), и израильской оборонно-промышленной группой Rafael Advanced Defense Systems; их окончательная сборка осуществляется в Израиле. В RTX отказались комментировать текущее состояние производства противоракет Tamir.

Другие классы вооружения, потребность в которых испытывает Израиль, включают авиационные средства поражения, такие как управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) и SDB и управляемые ракеты Hellfire, - и их американцам поставлять проще, благодаря ранее произведенным крупным инвестициям в их производство. И скачок спроса на них станет благом для производителей.

Ракеты Hellfire производятся корпорацией Lockheed Martin; корпорация Boeing производит управляемые авиабомбы JDAM и SDB. По мнению аналитиков, производство JDAM, в частности, было бы легко нарастить; есть избыточные мощности и для производства ракет Hellfire, ибо американское государство в последние годы замедлило темпы собственных закупок. Израилю также понадобятся танковые выстрелы калибра 120 мм, производимые корпорацией General Dynamics.

Акции Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman и General Dynamics - четырех ведущих подрядчиков Пентагона - резко выросли в цене после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. И только акции Boeing, еще одного крупного подрядчика американского военного ведомства, не подросли.

Более серьезные вопросы, связанные с поставками оружия, по-прежнему связаны с ходом войны - и с тем, вызовет ли ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе выступление против него других вооруженных группировок, включая "Хезболлу", которая в последние дни спорадически вступала в огневой контакт с израильскими войсками по ту сторону ливанской границы.

По мнению аналитиков, вооруженное противоборство с "Хезболлой" значительно увеличило бы потребности Израиля в оружии, сделав его прямым конкурентом Украины в вопросе поставок американского специмущества.

"Все наблюдают за северной границей Израиля и "Хезболлой". Если ситуация обострится, придется говорить о конфликте иного рода", - считает Марк Кэнсиан (Mark Cancian), старший эксперт программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Пусть даже последние дипломатические усилия США и увенчаются успехом, не позволив "Хезболле" открыть северный фронт в этом вооруженном конфликте, именно формы и способы применения вооруженных сил Израиля в Газе, определят потребность израильтян в основных видах вооружения и военной техники, добавил он.

По мнению Кэнсиана, если Израиль продолжит "снайпинг" по целям ХАМАС, ему потребуется меньше средств поражения, ибо армия не будет задействована в ближнем огневом бою в условиях городской застройки. Иное дело - более длительное, полномасштабное вторжение на густонаселенную урбанизированную территорию; в этом случае спрос Израиля на американские поставки резко возрастет.

"Предпримут ли они полномасштабное наземное вторжение? В этом случае им понадобится много средств поражения", - добавил Кэнсиан.