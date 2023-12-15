Страны Северо-Восточной Азии усиленно вооружаются

Китай, Тайвань и Япония наращивают военные расходы опережающими темпами

Страны Северо-Восточной Азии (СВА; в этот регион обыкновенно включают Монголию, обе Кореи, Китай, Японию и российский Дальний Восток) продолжают наращивать свои расходы на оборону. Увеличение военных бюджетов происходит на фоне напряженных отношений Пекина и Вашингтона, продолжения российской специальной операции на Украине, обострения «тайваньского вопроса» и развития северокорейской ядерной программы.

При этом в странах СВА, как и во многих других государствах, официальный военный бюджет отражает только величину официально признаваемых прямых военных расходов. Часть затрат военного характера обыкновенно включается в состав «гражданских» разделов государственного бюджета и представляют собой скрытые военные расходы.

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ КНР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Китайская Народная Республика увеличила расходы на оборону в 2023 году на 7,2%; величина военного бюджета достигла 1553,7 млрд юаней (225 млрд долл.). В 2022 году увеличение военных расходов составляло 7,1% (до 1,45 трлн юаней), в 2021 году – 6,8% (до 1,356 трлн юаней, или 209 млрд долл.).

Как заявляют в Пекине, увеличение оборонного бюджета «продиктовано необходимостью реагировать на сложные вызовы в сфере безопасности, а также необходимостью выполнять обязательства крупной державы». Учитывая, что Пекин восьмой год подряд увеличивает свой оборонный бюджет, его очередное увеличение в 2024 году не станет ни для кого сюрпризом.

В 2011–2015 годах темпы реального роста общих военных расходов в Китае несколько опережали темпы роста ВВП. Это было обусловлено сохранением достаточно высоких объемов военных расходов в условиях некоторого замедления темпов экономического развития. За указанный период среднегодовые темпы реального роста ВВП составили 7,4%, а общие темпы роста военных расходов – 9,1%.

Результаты анализа военных расходов Китая свидетельствуют, что на ближайшую перспективу милитаризация экономики Китая сохранится на уровне 1,6% ВВП, то есть военные расходы будут увеличиваться в соответствии с темпами экономического роста. Однако возможны некоторые изменения в структуре военных расходов – в частности, увеличение доли расходов на военные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Дело в том, что военно-техническое сотрудничество Китая с другими развитыми в военном отношении государствами постепенно переориентируется с импорта готовых образцов вооружений и военной техники (ВВТ) на организацию совместных НИОКР по разработке высокотехнологичных ВВТ.

ТАЙВАНЬ КРЕПИТ ОБОРОНУ

На фоне проведения специальной военной операции России на территории Украины зарубежные военные эксперты непрерывно продвигают идею, что Китай заимствует российский опыт ведения боевых действий для решения «тайваньской проблемы» силовым путем.

Например, в военно-доктринальном документе «Национальная оборона Тайваня – 2023» отмечается, что российско-украинский конфликт стал причиной переосмысления принципов региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В этом документе также содержится информация о намерении Тайваня увеличить военный бюджет в период с 2022 по 2028 год.

Между тем официальная позиция России по тайваньскому вопросу остается неизменной. Москва признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, а Тайвань – неотъемлемой частью Китая. Российская Федерация поддерживает мирное объединение Тайваня с материковым Китаем – так же как КНР выражает поддержку воссоединению Крыма с Россией. При этом считается, что вооруженный конфликт в Тайваньском проливе невыгоден национальным интересам России, поскольку в условиях ее «поворота на Восток» такой конфликт может неблагоприятно повлиять на устоявшуюся расстановку сил в АТР.

В последние годы Тайвань интенсивно наращивает оборонные расходы – как увеличивая основной бюджет своих Вооруженных сил, так и выделяя отдельные фонды на приоритетные проекты в области обороны. В течение нескольких лет Тайвань активно осуществляет модернизацию материально-технической базы своей армии, наращивая импорт вооружений за рубежом (в основном в США) и мобилизуя силы и ресурсы собственной военной промышленности.

С 2019 года Соединенные Штаты значительно нарастили поставки вооружений на Тайвань. В частности, были заключены контракты на поставку 108 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams, 11 ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, 40 самоходных гаубиц M109A6 Paladin, 66 многоцелевых истребителей F-16V. Также Тайвань импортировал из США оперативно-тактические ракеты, крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ), противокорабельные ракеты (ПКР) наземного базирования.

В 2022 году комитет Сената США по международным отношениям принял «Акт о политике в отношении Тайваня за 2022 год» (Taiwan Policy Act of 2022). В числе прочих мер в состав обязательств Акта был включен пакет американской военной помощи Тайваню в размере 6,5 млрд долл. на период с 2022 по 2023 год. В годовом пересчете эта сумма составила до 7% от всего военного бюджета Тайваня, что заметно расширило его возможности по закупкам вооружений.

Военный бюджет Тайваня на 2022 год был в среднем на 36% выше соответствующих расходов в 2010-е годы (без учета инфляции). Кроме того, в январе 2022 года правительство Тайваня приняло решение о создании отдельного денежного фонда (фактически параллельного военного бюджета) объемом в 8,6 млрд долл. специально на закупку вооружений в течение пяти следующих лет. В годовом перечислении данная сумма составила не менее 13% от оборонных расходов за 2022 год.

На 2023 год тайваньский кабинет министров принял военный бюджет в размере 586,3 млрд тайваньских долларов (или 19,4 млрд долл. США), что на 13,9% больше по сравнению с 2022 годом. Изначально рост военных расходов должен был составить 4,09% (в соответствии со средним ростом ВВП острова за последние три года). Однако после политического кризиса, разразившегося в связи с визитом на Тайвань бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, эти планы были пересмотрены.

Военный бюджет Тайваня на 2024 год пока не принят. Но в будущем году власти Тайваня планируют нарастить производство ракетного вооружения до 1 тыс. единиц в год. Увеличение выпуска ожидается в рамках «Плана по укреплению возможностей на море и воздухе» (The Sea-Air Combat Power Improvement Plan). План перевооружения рассчитан на четыре года, его бюджет составляет порядка 7,4 млрд долл., а пик финансирования придется на конец текущего года и составит 1,96 млрд долл.

Ожидается, что в рамках упомянутой программы в нынешнем году военно-промышленный комплекс Тайваня достигнет производства порядка 1 тыс. ракет в год, а в следующем году увеличит этот показатель.

План предполагает наращивание производства дозвуковых КРВБ «Ваньцзянь» с массой боевой части около 350 кг. В базовой комплектации эти ракеты способны поражать цель на дальности около 200 км, однако Тайвань модернизирует их, что в перспективе позволит увеличить дальность ракет вдвое. Также в программу входит производство крылатых ракет «Сюнфэн-2E» класса «земля–земля», дальность поражения которых, по оценкам тайваньских военных экспертов, может достигать 1500 км.

Помимо ракетного вооружения, план модернизации обороны Тайваня предполагает выделение бюджетных средств еще на несколько видов вооружений: береговые ракетные комплексы, системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, надводные и подводные корабли, а также системы вооружения береговой охраны. Примечательно, что объемы и темпы производства, а также финансирование программы могут быть скорректированы в зависимости от характера и динамики развития отношений между Китаем и Тайванем.

У ЯПОНИИ ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, НО СТОЯТ ОНИ ДЕШЕВЛЕ

Проект нового оборонного бюджета на 2024 финансовый год, представленный Министерством обороны Японии, предполагает выделение 7,8 трлн иен (53 млрд долл.) на оборонные нужды. Это на 900 млрд иен (6 млрд долл.) больше, чем расходы текущего года, которые и без того уже составили наибольший показатель за всю историю страны.

К 2027 году правительство Японии намерено по образцу НАТО довести свои военные расходы до 2% от валового внутреннего продукта. В настоящее время Япония тратит на военные нужды средства в размере примерно 1% от своего ВВП, или чуть выше 5 трлн иен в ежегодном исчислении.

По данным японской газеты The Asahi Shimbun, крупную статью расходов в проекте военного бюджета составит выделение средств на строительство двух новых эсминцев, оснащенных американской боевой информационно-управляющей системой слежения и наведения ракетного оружия «Иджис» (Aegis combat system). Японская пресса также сообщает о намерении правительства в Токио сформировать военно-морской отряд, который будет предназначен для оперативной переброски войск на острова в Восточно-Китайском море в акваториях Тайваня в случае возникновения кризисной ситуации. Ожидается, что в состав отряда войдут несколько надводных кораблей и транспортных судов различного водоизмещения, оснащенных вертолетной площадкой.

В результате увеличения финансирования предполагается также развертывание нового войскового формирования на юго-западе страны. Речь идет о создании авиаотряда, укомплектованного импортированными из США новейшими боевыми истребителями 5-го поколения F-35B (F-35 Lightning II). Также существенной статьей военных расходов станет выделение средств на ускорение разработки новой единой интегрированной системы связи и обработки информации в вооруженных силах. Кроме того, предусмотрено приобретение и развертывание ракет большой дальности, способных наносить удары по территории потенциального противника.

Следует отметить, что значительный рост военных расходов Японии происходит в условиях беспрецедентного падения обменного курса иены к доллару. С начала января к концу сентября 2023 года он вырос на рекордное с 1985 года значение – более чем 30 иен. Таким образом, несмотря на существенный рост оборонного бюджета 2022 года в абсолютных цифрах, в пересчете на доллары он оказывается на 25% ниже. При этом даже с учетом анонсированного наращивания финансовых вливаний в военный бюджет Японии при сохранении текущего обменного курса в долларовом отношении оборонные расходы смогут восстановиться до значений 2021 года только спустя четыре года.

Такое положение дел ставит Министерство обороны Японии в крайне интересное положение. Хотя финансовые возможности импорта ВВТ из США и других западных стран сильно снижаются, внутренние закупки продукции национальной оборонной промышленности Японии становятся намного более выгодными.

Этот тренд хорошо прослеживается в закупках перспективного ракетного вооружения. Так, например, крупносерийный выпуск японских крылатых ракет Type 12, судя по всему, может стать альтернативой приобретению аналогичных американских крылатых ракет класса «воздух–поверхность» JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

Таким образом, стоит ожидать нового витка модернизации Вооруженных сил Японии – в первую очередь за счет высокотехнологичных вооружений. Напомним, что в декабре 2022 года японское правительство утвердило новую «Стратегию национальной безопасности». В рамках ее реализации Токио намерен существенно увеличить оборонные расходы – рассматривается возможность резкого увеличения военного бюджета до значений свыше 40 трлн иен (279 млрд долл.) в ближайшие пять лет, что на 50% больше, чем в прошедшую пятилетку.

Выделенные средства планируется направить на развитие возможностей ВС Японии по нанесению оперативно-тактических ударов в глубину территории противников в регионе, развитие возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, развитие беспилотных систем и других специальных технических средств.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.