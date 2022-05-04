Истребители НАТО девять раз за неделю взлетали для опознания самолетов РФ и патрулирования границ стран Балтии

Вильнюс/Таллин. 3 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - На минувшей неделе истребители НАТО девять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и патрулирования границ стран Балтии с Калининградской областью России и Белоруссией, сообщает агентство BNS.

"В прошлый вторник был идентифицирован транспортный самолет "Ан-12", в четверг - штурмовик "Су-24М", разведывательный самолет "Ан-30", в пятницу - два самолета "Ан-30" и один самолет "Ил-20", а в субботу - также самолет "Ил-20" и два истребителя "Су-27"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "большинство из них летели с выключенным транспондером, без предоставления летного плана, не поддерживали связь с Региональным центром управления воздушным движением".

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.