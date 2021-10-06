Штопор независимости

Украинские ВВС были вторыми по силе в мире, но это в далеком прошлом

Развитие, точнее – деградация ВВС Украины в период независимости, видимо, наиболее ярко отражает общую деградацию военной организации этой страны да и самого государства в целом.

От ВВС и Войск ПВО СССР ВС Украины («Петля незалежности») получили гигантскую воздушную мощь: 4 воздушные армии, 10 авиадивизий, 49 авиаполков, 2,8 тысячи самолетов и вертолетов, 8 зенитно-ракетных бригад, 10 зенитно-ракетных полков. Причем в этих частях, соединениях и объединениях была очень высока доля самой современной на тот момент авиатехники. Кроме того, стране досталась примерно половина авиации Черноморского флота (частично – сразу после распада СССР, частично – в 1997 году, после окончательного раздела ЧФ между Москвой и Киевом).

На Украине оказалась даже основная часть дальней авиации ВВС СССР – 19 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 23 Ту-95МС (а также 6 противолодочных самолетов Ту-142, созданных на базе Ту-95), 56 бомбардировщиков средней дальности Ту-22М3, 72 Ту-22 ранних модификаций, 67 Ту-16, 21 заправщик Ил-78. Причем Ту-160 и Ил-78 Украина получила по сути все, имевшиеся в СССР. Также Киеву досталась значительная, причем лучшая часть других родов ВВС и ПВО.

Авиация ПВО, впрочем, была представлена самолетами, уже достаточно устаревшими: 70 Су-15ТМ, 81 МиГ-25П, 117 МиГ-23МЛД. С фронтовой авиацией дела обстояли гораздо лучше. Так, число фронтовых бомбардировщиков Су-24 достигало 209 единиц, также имелось 35 разведчиков Су-24МР. Их дополняли 84 весьма современных на тот момент штурмовика Су-25 и как минимум 59 более старых Су-17. Не менее мощным оказался потенциал истребительной авиации – более 300 машин 4-го поколения. Общее количество Су-27 составило 72 единицы (еще 2 прототипа палубных Су-27 не были приняты на вооружение и позже проданы в Китай), МиГ-29 – 247 единиц. Их дополняли более старые машины – не менее 55 МиГ-23МЛД/УБ, 16 МиГ-25Р (в роли разведчиков), 30 Як-28ПП (в роли самолетов РЭБ), 351 МиГ-21 (в роли учебных самолетов). Кроме того, в ремонте и на хранении находились 49 бомбардировщиков МиГ-27. Таким образом, общее число боевых самолетов превышало 1,7 тысячи единиц, что делало украинские ВВС как минимум четвертыми в мире по потенциалу после ВВС США, КНР и РФ, причем последние в тот момент находились в состоянии развала, а китайские ВВС были оснащены крайне устаревшими машинами, имевшими очень низкие ТТХ. То есть по сути Киев имел основания считать себя обладателем вторых по мощи ВВС в мире после американских.

“К концу августа 2014 года полеты авиации на боевое применение фактически прекратились, что очень способствовало разгрому наземной группировки”

Также Украина получила от СССР значительное количество специальных и вспомогательных машин. Кроме упомянутых выше заправщиков Ил-78, созданных на базе военно-транспортного самолета Ил-76, ей перешло до полутора сотен собственно Ил-76. Также в составе транспортной авиации имелось не менее сотни различных самолетов Ан, при этом именно Украине досталось ОКБ имени Антонова, где эти самолеты создавались, а также авиазавод в Киеве, где их производили. Количество учебных самолетов L-39 превысило 500 единиц. Из состава морской авиации украинцы получили до 20 противолодочных самолетов-амфибий Бе-12.

Наконец, Киеву досталось множество вертолетов армейской и морской авиации. В первую очередь речь идет о 274 боевых вертолетах Ми-24 (в том числе немногим более 60 специальных Ми-24РХР/К и устаревших Ми-24А/Д) и 25 тяжелых транспортных Ми-26. Также имелось до 20 устаревших тяжелых вертолетов Ми-6, свыше 200 многоцелевых Ми-8 и не менее 46 морских вертолетов (4 Ка-29, 16 Ка-27, 26 Ми-14П), не считая трех десятков крайне устаревших Ка-25.

Исключительно высоким потенциалом обладала система противовоздушной обороны. От Войск ПВО СССР и ПВО сухопутных войск ей достались 43 дивизиона ЗРС С-300ПТ/ПС и 6 дивизионов С-300В, 35 дивизионов ЗРС С-200, 23 дивизиона ЗРК «Бук», 29 дивизионов ЗРК С-125, 37 дивизионов ЗРК С-75, 27 дивизионов ЗРК «Круг», 4 дивизиона ЗРК «Куб», несколько тысяч ЗРК малой дальности, ПЗРК, ЗРПК, ЗСУ и зенитных орудий. По-видимому, по мощи наземной ПВО Украина в начале 90-х уступала лишь России, а по плотности ПВО на единицу территории уверенно занимала первое место в мире.

Кроме упомянутого ОКБ им. Антонова и Киевского авиазавода, на Украине остался ряд предприятий ВПК, производящих авиационные ракеты, двигатели и различное оборудование. Впрочем, не было предприятий, производящих боевые самолеты и вертолеты.

Эксплуатировать стратегическую авиацию у Украины не было ни денег, ни реальных возможностей, к тому же сильнейшее давление с требованием отказа от нее на Киев оказывали одновременно Вашингтон и Москва. В итоге в 1996–2006 годах вся эта техника на Украине была ликвидирована. 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 стратегическая КРВБ Х-55 переданы России в счет оплаты долгов за газ. Остальные 487 Х-55 и все оставшиеся Ту-160/95МС/142/22/16 (всех модификаций) были утилизированы (кроме нескольких машин, переданных в музеи). В связи с ликвидацией стратегической авиации Киеву оказались не нужны и заправщики: к настоящему времени в ВСУ остались лишь два или три Ил-78 на хранении, остальные распроданы или утрачены.

Ликвидировать фронтовую авиацию никто от Украины не требовал, Киев занялся этим по собственной инициативе.

Впрочем, избавление от самолетов старых типов (Су-15/17/22, МиГ-23/25/27) носило вполне объективный характер. Примерно 80 машин этих типов были проданы, почти все остальные на данный момент утилизированы. Заодно на утилизацию отправилась значительная часть Су-24 (точное количество ликвидированных машин этого типа неизвестно до сих пор), за рубеж был продан всего один Су-24 (в Эстонию как музейный экспонат). Кроме того, Киев избавился также от очевидно не нужных 4 палубных учебно-боевых Су-25УТГ (два проданы в Россию, по одному – в США и Китай).

Из состава наземной ПВО на хранение или утилизацию отправлялись старые ЗРК (С-75М, С-125М, «Круг», «Куб»). Самолеты и вертолеты новых типов не утилизировались, но в больших количествах либо отправлялись на хранение (где практически не обслуживались), либо продавались за рубеж. Оставшиеся боеспособными машины в воздух поднимались крайне редко, годовой налет в 1990–2000-е составлял всего несколько часов на одного летчика.

Украинская авиатехника экспортировалась во множество стран, среди которых преобладали африканские. Штурмовиков Су-25 из наличия ВВС Украины (кроме вышеупомянутых 4 Су-25УТГ) было продано 22. Истребителей Су-27 ушло за рубеж 8 (в том числе два Су-27УБ было продано в США, а один не был возвращен из ремонта в Белоруссии), МиГ-29 – 26 (в том числе также 3 МиГ-29УБ в США). Беспрецедентными оказались масштабы экспорта вертолетов Ми-24 – 138 единиц (то есть половина от имевшихся). Также было продано свыше 200 L-39. Транспортные самолеты в массовом порядке переводились в гражданские, а затем, как правило, тоже продавались за рубеж либо утилизировались. В частности, из полутора сотен Ил-76 к настоящему времени в летном состоянии имеется не более 14 (7–8 в ВВС и 5–6 в гражданских авиакомпаниях), еще немногим более 50 – на хранении. Из наземной ПВО были выведены не только ЗРК старых типов, но также часть С-300ПТ и вполне современные С-300В и ЗРК «Тор», поскольку не было возможности их обслуживать.

ОКБ Антонова занималось разработкой нескольких типов транспортных и пассажирских самолетов, наиболее известным из них был средний транспортный турбовинтовой Ан-70 (разрабатывался совместно с Россией). Однако первые два экземпляра Ан-70 разбились в ходе испытательных полетов. Третий экземпляр был выпущен уже после разрыва между Москвой и Киевом. Этот ЛА до сих пор является единственной новой машиной, полученной украинскими ВВС за все годы независимости страны. Были разработаны программы модернизации Су-25 по варианту М1 и МиГ-29 по вариантам МУ1 и МУ2, но ее прошло незначительное количество машин.

Вместе с Крымом в марте 2014 года под контролем России оказались 116 самолетов и вертолетов (лишь 8 успели перелететь на Украину), а также 5 дивизионов ЗРС С-300ПС и 3 дивизиона ЗРК «Бук-М1». В апреле-мае Москва вернула Киеву большую часть авиатехники, причем, как правило, вывозили ее наземным транспортом (поскольку самолеты и вертолеты находились в нелетном состоянии). Это были 52 МиГ-29, 3 Су-25, по одному L-39 и Бе-12, 4 Ка-29, 7 Ка-27, 1 Ми-14, 11 Ми-8 нескольких модификаций. С началом гражданской войны Россия прекратила передачу техники. В Крыму остались 9 МиГ-29, 3 L-39, 1 Ан-72, 2 Бе-12 (и еще два, предназначенных для утилизации), а также несколько Ми-8. Конфискованы и переданы в МВД Крыма лишь 5 Ми-8, остальные машины до сих пор формально числятся украинскими. Они хранятся на аэродроме Бельбек и без обслуживания приходят в окончательную негодность. Также остались в Крыму все украинские ЗРС и ЗРК.

В ходе боевых действий в Донбассе огнем наземной ПВО сбиты 6 Су-25 (в том числе 5 Су-25М1), 2 МиГ-29, 1 Ил-76, 1 Ан-26, 1 Ан-30, 5 Ми-24П/ВП, 5 Ми-8. Хотя катастрофическими эти потери считать нельзя, к концу августа 2014-го полеты авиации на боевое применение фактически прекратились, что очень способствовало разгрому наземной группировки. В ходе боев за Дебальцево в январе-феврале 2015 года самолеты ВСУ не применялись вообще, что также способствовало второму разгрому украинских сухопутных войск.

После начала войны на Украине были «реанимированы» несколько десятков боевых самолетов и вертолетов, находившихся на хранении (при этом часть Су-25 и МиГ-29 прошла модернизацию). Возвращены в строй один или два дивизиона ЗРС С-300В, все 24 ЗРК «Тор», часть ЗРК С-125М. Благодаря этому, несмотря на потери, сейчас в ВВС и армейской авиации ВСУ больше самолетов и вертолетов, чем было в марте 2014-го. Однако вся авиационная (кроме единственного Ан-70) и зенитно-ракетная техника выпущена советским ОПК, то есть устаревшая морально и физически.

Сегодня на вооружении и хранении остается еще примерно 350 боевых самолетов (менее четверти от первоначального количества) и немногим более 100 вертолетов, до 40 дивизионов ЗРС и ЗРК большой и средней дальности. Закупка новой техники в России, разумеется, теперь невозможна. В Восточной Европе может быть куплено лишь незначительное количество МиГ-29, Су-25 и Ми-24 советского же производства, что, очевидно, не имеет смысла. Тем более не имеет смысла закупка или даже получение даром западных самолетов и вертолетов времен холодной войны. У них так же практически исчерпан ресурс, как и у машин советского времени, они не имеют никакого принципиального качественного превосходства над машинами родом из СССР, при этом Украине пришлось бы потратить значительные средства на переобучение летного и наземного технического персонала. Именно поэтому в 2014 году Киев отказался от бесплатных истребителей-бомбардировщиков F/А-18А/В из наличия ВВС Канады.

В 2019-м в авиацию Национальной гвардии начали поступать французские многоцелевые вертолеты Н225 (AS332), однако они не новые и не боевые. На современную западную технику (с учетом опять же обучения персонала) у Киева нет средств. При этом, впрочем, предполагается в ближайшие 10–15 лет приобрести до 100 боевых самолетов западного производства (американских F-16E/F или шведских JAS-39E/F «Гриппен»).

Лет через 10, когда ресурс советской техники будет окончательно выработан, руководству страны придется принимать какое-то решение. Однако несмотря на громкую военно-патриотическую риторику, киевские власти не представляют, какая армия нужна Украине. Соответственно перспективы всех видов украинских ВС в высшей степени туманны. Весьма симптоматично, что в 2019 году годовой налет в ВВС Украины на одного летчика вернулся к довоенным показателям – менее 30 часов.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года