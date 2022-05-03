Минобороны: В районе острова Змеиный силы ПВО сбили 3 ударных беспилотника "Байрактар"

Сразу три ударных беспилотника турецкого производства были сбиты 2 мая в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом на очередном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли дроны в районе острова Змеиный. В итоге воздушные цели были опознаны и уничтожены. Ими оказались три ударных беспилотника "Байрактар-ТБ2".

Еще четыре беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины, уточнил генерал Конашенков, были сбиты в районах населенных пунктов Невском и Червоный Оскол (Харьковская область), а также в поселке Веселое (ДНР).

В то же время в районах города Изюм в Харьковской области, а также населенных пунктов Малая Камышеваха и Топольское были перехвачены пять украинских снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Иван Петров