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На следующий день после провокационного прохода американского ракетного эсминца USS Sampson через Тайваньский пролив, в Тайбэе рассказали о деталях и направленности военных учений Han Kuang в 2022 году, заявив, что они учтут уроки, извлеченные из украинско-российского конфликта.

По данным местных СМИ, министерство обороны Тайваня заявило, что учения «Хан Куань» будут разделены на два этапа: компьютерное моделирование «тотальной обороны» в мае и учения с боевой стрельбой в июле.

Также в ведомстве добавили, что основное внимание в военных учениях уделяется сохранению боевой мощи, поддержке совместных морских операций и интеграции гражданских лиц в качестве вспомогательных сил для поддержки военных операций.

В свою очередь, представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что стремление руководства Демократической прогрессивной партии (ДПП) к отделению от Китая с применением вооруженных сил приведет только к их полному уничтожению.

Даже я, непрофессионал в военном деле, с презрением отношусь к ограниченному вооружению и оборудованию тайваньских ВС, а также к низкому уровню военных учений

- сказал Ма.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин, говоря о будущих военных учениях Тайваня, подчеркнул, что сепаратисты на острове воодушевляются самообманом, пытаясь продемонстрировать свою способность противостоять Народно-освободительной армии (НОАК).

Пусть обманывают себя дальше

- добавил аналитик.

Со слов Чжунпина, если бы НОАК была вынуждена решить тайваньский вопрос силой, это, безусловно, было бы подобно удару молнии: с большим превосходством в технике для достижения быстрой и решительной победы:

Наша операция в случае её начала будет молниеносной.